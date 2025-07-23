В Госдуме оценили опасность коронавируса в 2025 году

Штамм COVID-19 «Стратус» начал распространяться в России. Новая разновидность вируса, которая будет столь же опасна, как и в 2020 году вряд ли появится, хотя это не исключено, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Вирус мутирует и приобретает новые свойства эволюционно. В любом случае, пытается обойти иммунную защиту человека. Ковидом, я думаю, мы будем болеть еще долгое время, потому что этот вирус прочно закрепился в человеческой популяции, как и вирус гриппа, как и другие вирусы, которые вызывают острые респираторные инфекции», — сказал он.

Леонов считает, что «удивляться нечему» — коронавирус стал таким же рутинным вирусом, как и другие. Депутат подчеркнул, что антитела помогают людям не заболеть.

«У тех людей, у которых высокий титр антител, они не болеют вовсе, либо болеют крайне легко — не замечая. Поэтому, никаких поводов для беспокойства, на мой взгляд, нет», — сказал он.

Депутат Госдумы Сергей Леонов – кандидат медицинских наук, в 2009 году досрочно окончил аспирантуру СГМА по специальности «иммунология и аллергология». Автор более 140 научных работ, двух методических пособий для врачей и монографий.

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