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Пасынок Сырского заявил, что генерал не общался с семьей из России с 2022 года

Пасынок Иван: главком ВСУ Сырский порвал связи с семьей из России из-за СВО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский порвал связи с семьей из России в 2022 году. Об этом в интервью «АиФ» рассказал его пасынок Иван Сырский.

Александр Сырский родился во Владимирской области, но переехал на Украину еще в период СССР. После начала российской специальной военной операции на Украине он разорвал связи с родителями, проживающими в России.

Иван жил в семье генерала до 19 лет, а потом переехал в Австралию из Белой Церкви (Киевская область). Мужчина рассказал, что в последний раз говорил с отчимом в 2015 году, но нормальное общение не сложилось.

«Он (Александр Сырский) сказал мне, мол, это политика, ты зачем туда вообще лезешь. И не стал разговаривать», — поделился Иван.

До этого Иван Сырский заявил, что главком ВСУ никогда не считал себя украинцем. По словам Ивана, его отчим часто критиковал украинские власти за политические решения и коррупцию. В младшем возрасте самого Ивана возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир. Пасынок Сырского подчеркнул, что тогда вся его семья считала себе русскими, и он никогда не слышал ни от кого плохого слова о России или Донбассе.

Ранее Иван Сырский рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию.

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