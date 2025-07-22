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В Госдуме призвали проверить, на что пошел 1 млн руб., который Сырский перевел в Россию

Депутат Швыткин: нужно убедиться, что переводы Сырского в РФ не спонсируют терроризм
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский действительно мог отправлять деньги в Россию, чтобы помочь своим родителям, но информация требует проверки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Не исключаю, что Сырский действительно родителям отправляет деньги как сын. Это вполне объяснимо с человеческой точки зрения. Однако, я думаю, что есть основания для проверки всех денежных переводов соответствующими органами. Необходимо убедиться, что деньги Сырского не идут на организацию подрывной террористической деятельности в России», — заявил депутат.

При этом Швыткин исключил связи Сырского с кем-то из российского министерства обороны. Он уверен, что никто в вышестоящих инстанциях не стал бы поддерживать контакты с главнокомандующим ВСУ.

Telegram-канал SHOT сообщил 22 июля, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины перевел 1 млн руб. на лечение и реабилитацию отца в Москве. Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса.

Ранее приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России.

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