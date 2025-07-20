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Рейс «Победы» приземлился после почти 20-часовой задержки

Рейс «Победы» Москва — Минводы приземлился после почти 20 часов задержки
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, выполнявший рейс Москва — Минеральные воды, авиакомпании «Победа» приземлился в аэропорту назначения после почти 20 часов задержки. Это следует из данных онлайн-табло московской воздушной гавани.

Самолет должен был прибыть в аэропорт Минвод 19 июля в 20:15, однако посадка произошла только в 12:56 20 июля. Вылет планировался в субботу в 17:10, но был отложен до 10:04 мск воскресенья.

20 июля сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Победа», которые должны были вылететь в Минводы 19 июля, блокировали в Шереметьево посадку других пассажиров на самолет, следовавший по тому же направлению. Люди потребовали, чтобы представители авиакомпании вышли к ним и объяснили, почему в воскресенье посадка и вылет самолета в Минводы осуществлялась по расписанию, тем временем они не могут улететь из Москвы с 19 июля. К пассажирам задержанного рейса вышли представители служб безопасности.

Ранее Внуково и Шереметьево рассказали о ситуации с графиком полетов.

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