«Мебель ходила ходуном»: жительница Камчатки рассказала о землетрясении

При землетрясении на Камчатке мебель в квартире «ходила ходуном», а висящий на стене телевизор качался, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Галина. Женщина отметила, что было несколько толчков, которые она с семьей пережидала в прихожей.

«Сегодня было несколько толчков. Первый мы не ощутили. Находились дома с семьей, смотрели телевизор. Второй был продолжительным, но плавным. Покачивало легко, словно при головокружении, поэтому не сразу поняли, что это землетрясение. Третий был самый ощутимый, не менее семи балов точно. Он находил волной, от легкой тряски до сильной. Мебель ходила ходуном, дверцы шкафа тряслись очень сильно. Телевизор, который висит на стене, качало. Мы с семьей прошли в прихожую и открыв входную дверь ждали когда все прекратится. Страшно?! Конечно! Но это не первое подобное землетрясение. И нам остается только смириться, ведь мы живем в сейсмоактивном крае», — сказала она.

Галина уточнила, что сейчас толчки продолжаются, но уже идут на спад. По ее словам, при землетрясении свыше 5,5 баллов МЧС всегда объявляют угрозу цунами, но никогда точно неизвестно, реальна ли она.

«Сейчас толчки продолжаются. Вроде как их было уже восемь. Но они идут на спад по силе. При землетрясениях свыше 5,5 балов, всегда объявляют угрозу цунами. Пока к счастью это всегда была перестраховка, но никто не исключает что угроза цунами может быть реальна. Наш край окружен водой. Так что нужно готовиться к худшему, надеясь на лучшее», — добавила она.

До этого пресс-служба регионального управления МЧС РФ сообщила, что в акватории Тихого океана зафиксировали два землетрясения. Первое из них имело магнитуду 5,3. Эпицентр природного катаклизма располагался в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, а очаг залегал на глубине 20 км. Подземные толчки силой до трех баллов могли ощутить жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского. После второго землетрясения была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское — до 0,29 метра.

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