20 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги — работники одной из ключевых промышленных отраслей нашей страны. В мире празднуют День шахмат: в разных странах проходят турниры, лекции известных гроссмейстеров и сеансы одновременной игры. Сладкоежки могут отведать любимые десерты в честь Международного дня торта. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 июля

День Москвы-реки

День Москвы-реки появился благодаря проекту «Активный гражданин». В 2015 году москвичи поддержали идею такого праздника. Его цель — привлечь внимание к важности охраны Москвы-реки и бережному отношению к ее красоте.

В этом году главные мероприятия в честь водной артерии столицы пройдут 20 июля. Основной локацией праздника станет Южный речной вокзал. Гостей ждут мастер-классы, квизы и выступления артистов.

День металлурга

Укротителями огня и металла принято называть металлургов. От их работы зависит деятельность оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, нефтегазовой промышленности и многих других отраслей.

История Дня металлурга уходит корнями в советское прошлое. В 1957 году Президиум Верховного Совета СССР учредил этот праздник в знак признания огромного вклада отрасли в победу в Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление страны и ее индустриализацию. С тех пор праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июля. Он объединяет работников металлургических предприятий, инженеров, ученых и всех, кто связан с этой важной отраслью.

Масштабные гуляния проходят в городах, где работают крупнейшие металлургические предприятия: в Нижнем Тагиле, Норильске, Новокузнецке, Магнитогорске, Челябинске, Липецке и других.

Международный день шахмат

Шахматы — одна из самых древних, интеллектуальных и увлекательных игр на планете. За шахматной доской любили проводить время Наполеон, Иван Грозный и математик Блез Паскаль. Последний прозвал шахматы «гимнастикой для мозга». Современные исследования показали, что сражение за шахматной доской помогает прокачать креативность, защититься от деменции и повысить уровень IQ.

Всемирный день шахмат отмечают с 1966 года по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году была создана Федерация. Кстати, Россию называют шахматным королевством: страна лидирует по количеству гроссмейстеров среди остальных государств. Всего в РФ насчитывается более 250 мастеров, получивших высшее шахматное звание.

close Shutterstock

Международный день Луны

Праздник отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2021 года. Он приурочен к годовщине первой высадки человека на Луну в рамках лунной миссии «Аполлон-11» в 1969 году. 20 июля — отличный день, чтобы отправиться в планетарий и больше узнать о спутнике Земли.

Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета... 05 ноября 14:36

Международный день торта

Сладкий праздник объединяет людей по всему миру в любви к тортам и пирожным. В этот день проходят фестивали кондитеров, выставки и мастер-классы, где специалисты раскрывают секреты своего искусства и создают кулинарные шедевры.

Сегодня есть прекрасный повод испечь или купить любимый торт и насладиться его вкусом.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 июля в других странах

Дeнь пeчeнья c пpeдcкaзaниeм — США. Этот неофициальный гастрономический праздник дает возможность не только отведать сладости, но и весело провести время в кругу друзей и близких, зачитывая и обсуждая «пророчества». Внутри печенья прячутся листочки с предсказаниями: от шуточных до философских. Многие считают, что лакомство придумали американцы. Но согласно другой версии «пирожки с записками» появились в средние века в Китае.

День друга — Аргентина. В этот праздник принято созваниваться и встречаться с друзьями, ходить в кино и кафе, весело проводить время. А еще это отличный повод напомнить друзьям, как сильно вы их цените! День друга стал настолько популярным, что иногда 20 июля нарушается мобильная связь — так много звонков совершают аргентинцы, чтобы поздравить друг друга. Праздник также распространен в Бразилии, Уругвае и Эквадоре.

Религиозные праздники 20 июля

День памяти преподобной Евфросинии Московской

Преподобная Евфросиния Московская, в миру Евдокия — супруга благоверного князя Димитрия Донского. Она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича, девочку воспитывали в атмосфере христианского благочестия. Счастливый союз Евдокии с Дмитрием Донским способствовал миру между Московским и Суздальским княжествами. Княгиня всячески поддерживала своего супруга, их брак был наполнен любовью и согласием.

Во время Куликовской битвы Евдокия горячо молилась за русских воинов. А после победы выстроила внутри Московского Кремля храм Рождества Пресвятой Богородицы. После кончины Дмитрия Донского княгиня посвятила себя воспитанию детей и подвижничеству. Под роскошными одеждами она носила вериги. В 1407 году совершила постриг с именем Евфросиния. Святая почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига.

День памяти преподобного Фомы Малеина

Византийский святой жил в X веке. С юности он отличался храбростью и большой физической силой. Фома состоял на военной службе и был военачальником. Но славе и военным подвигам он предпочел подвиги духовные, приняв монашеский постриг. В поисках наставлений он посещал старцев-иноков. Когда Фома решил удалиться в пустыню, он увидел явление святого пророка Илии, указавшего ему путь на гору Малею. Фома поселился на этой горе и полностью посвятил себя посту и молитве. Преподобный прославился как чудотворец, способный исцелять от недугов. Благодаря его молитвам люди излечивались от всевозможных болезней.

Православная церковь 20 июля также чтит память: • преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице;

• мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа;

• священномученика Епиктета, пресвитера, и преподобномученика Астиона, монаха;

• священномученика Евангела, епископа Томского;

• мученицы Кириакии Никомидийской;

• священномученика Павла Чернышева, пресвитера.



В этот также чтут икону Божией Матери Влахернскую.

Народные праздники и приметы 20 июля

Авдотья Сеногнойка

На Руси очень уважали и почитали преподобную Евфросинию Московскую, в миру Евдокию. В честь святой отмечался народный праздник — День Авдотьи. Из-за затяжных дождей заготовка сена в этот день шла с трудом: неубранные запасы могли сгнить на лугах. Отсюда и второе название праздника — Сеногнойка. К Авдотье крестьяне старались максимально собрать сено в скирды.

В этот день также начиналась жатва. Процесс сопровождался множеством обрядов: первый сжатый сноп относили в церковь для освящения. А еще женщины мастерили из колосьев пояса и носили весь год, чтобы защититься от хворей. Тем, кто хотел набраться сил, поверье предписывало после жатвы вдоволь покататься по полю.

close Global Look Press

Приметы

Если трава кажется особенно зеленой, скоро начнется теплый дождь.

Кошка вышла из избы понежиться на солнце — лето порадует стойким теплом.

Вечером журавли раскричались — утро будет погожим.

Над рекой раскинулась радуга — к богатому рыбному улову.

Какие исторические события произошли 20 июля

1534 год — в Кембридже появилось первое в мире издательство.



— в Кембридже появилось первое в мире издательство. 1877 год — француз Эмиль Рейно представил публике свое изобретение — праксиноскоп, позволяющий видеть последовательность из нескольких рисунков как плавное движение. Это положило начало мультипликации.



— француз Эмиль Рейно представил публике свое изобретение — праксиноскоп, позволяющий видеть последовательность из нескольких рисунков как плавное движение. Это положило начало мультипликации. 1940 год — американский музыкальный журнал Billboard впервые опубликовал рейтинг самых популярных песен.



— американский музыкальный журнал Billboard впервые опубликовал рейтинг самых популярных песен. 1941 год — защитники Брестской крепости сделали на стене знаменитую надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».



— защитники Брестской крепости сделали на стене знаменитую надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». 1952 — на Олимпийских играх в Хельсинки Нина Ромашкова завоевала золото, победив в метании диска. Эта награда стала первой в истории золотой олимпийской медалью для сборной СССР.



— на Олимпийских играх в Хельсинки Нина Ромашкова завоевала золото, победив в метании диска. Эта награда стала первой в истории золотой олимпийской медалью для сборной СССР. 1966 год — подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода.



— подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода. 1987 год — Пол Маккартни начал запись альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе.



— Пол Маккартни начал запись альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе. 2015 год — Куба и США восстановили дипломатические отношения спустя 50 лет.

Дни рождения и юбилеи 20 июля

В 1304 году родился Франческо Петрарка — итальянский поэт, один из ярких представителей итальянского Ренессанса.



— итальянский поэт, один из ярких представителей итальянского Ренессанса. В 1804 году родился сэр Ричард Оуэн — английский зоолог и палеонтолог, давший имя динозаврам.



— английский зоолог и палеонтолог, давший имя динозаврам. В 1822 году родился Грегор Иоганн Мендель — австрийский биолог, заложивший основы генетики.



— австрийский биолог, заложивший основы генетики. В 1898 году родился Георгий Лангемак — советский конструктор пороховых ракет, внесший значительный вклад в создание реактивных снарядов для «Катюши».



— советский конструктор пороховых ракет, внесший значительный вклад в создание реактивных снарядов для «Катюши». В 1906 году родился Илья Мазурук — советский полярный летчик, который первым в мире сумел посадить самолет на дрейфующую льдину.



— советский полярный летчик, который первым в мире сумел посадить самолет на дрейфующую льдину. В 1924 году родилась Татьяна Лиознова — кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР.



— кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР. В 1938 году родился Алексей Герман — кинорежиссер, актер, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения