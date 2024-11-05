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Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне

Космонавт Прокопьев: американцы были на Луне, но кадры могли снять в павильоне

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NASA

Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом заявил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», передает РИА Новости.

По его словам, не все верят, что полет американцев на Луну в действительности был, однако рассказы космонавтов, принявших участие в тех событиях, говорят об обратном.

При этом Прокопьев не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле, так как «в те времена камер Gopro не было». Он отметил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у США, было достаточно сложно.

«В этом плане я согласен, что съемки были не совсем всегда верными, но то, что они там (на Луне — ред.) были, это уже подтверждается автоматическими станциями и уже сомнению не подлежит», — сказал российский космонавт.

Первым человеком, ступившим на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.

Ранее в США показали новые скафандры для полетов на Луну и Марс.

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