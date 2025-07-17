В многоэтажку в Воронеже снова ударил дрон ВСУ. В городе поймали украинского агента

В Воронеже задержали россиянина, собиравшего данные о ПВО для передачи Украине

ВСУ в ночь на 17 июля атаковали российские регионы 122 беспилотниками. В Белгороде при взрыве БПЛА погиб один человек, еще пятеро пострадали. В Воронеже в результате попадания дрона в многоэтажку ранения получили трое подростков, а всего пострадали четыре человека. В этот же день в городе задержали агента Украины, собиравшего для ВСУ данные об объектах ПВО. В Калужской области беспилотник также атаковал жилой дом, пострадала 14-летняя девочка. Что известно о ночной атаке на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Воронеж

Украинский беспилотник второй раз за неделю попал в многоэтажный дом в Воронеже, пострадали трое детей, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал глава региона.

По данным SHOT, дрон врезался в верхние этажи дома на улице Айвазовского в районе двух часов ночи. Очевидцы рассказали, что слышали грохот, а затем увидели дым над одной из многоэтажек. Обломки БПЛА упали на стоящие внизу автомобили.

Mash писал, что в результате попадания дрона на 16-м этаже дома образовалась крупная дыра. Помимо фасада и квартиры, повреждения получили как минимум четыре машины — на них упали кирпичи и обломки беспилотника.

По словам Гусева, в самой многоэтажке пострадали четыре квартиры: в одной выбито окно и разрушена стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад, в последней также выбиты стекла.

«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы», — добавил губернатор региона.

Горят автомобили, улицы в осколках и десятки раненых. Как Воронеж пережил ночную атаку ВСУ? Ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года... 15 июля 13:29

В этот же день в ЦОС ФСБ сообщили о задержании 41-летнего россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные о системах ПВО, расположенных в Воронежской области. По данным ведомства, мужчина инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником ГУР МО Украины через WhatsApp. Помимо передачи данных о средствах ПВО, он также готовил теракт на объекте энергетической инфраструктуры, считают в спецслужбе.

На допросе задержанный признался, что пошел на сотрудничество ради денежного вознаграждения.

Атака на Московскую и Ленинградскую области

Дроны также атаковали Московскую и Ленинградскую области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, летевших на столицу.

В Кировском районе Ленинградской области также сбили два дрона, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с атакой Росавиация вводила ограничения в аэропорту Пулково. Пресс-служба авиагавани сообщила, что в связи с этим два самолета из Тбилиси и Стамбула ушли на запасные аэродромы, а 16 рейсов были задержаны.

Baza также писала, что в московском Внуково был объявлен план «Ковер».

Атака на Белгородскую область

Около 23:00 украинские беспилотники также атаковали Белгород. Один из дронов упал на улице Евгения Павловского. Люди начали тушить пожар, в этот момент прогремел взрыв. По данным Mash, вероятно, взорвалась боевая часть БПЛА, в это время там находились местные жители. В результате один человек скончался на месте, еще пятеро пострадали.

ВСУ также атаковали беспилотниками села в Белгородской области. Практически сразу же после полуночи глава региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе БПЛА по частному дому в селе Прицепиловка. В результате этой атаки пострадал мужчина. Его с ожогами рук и ног госпитализировали в областную клиническую больницу.

Уже утром ВСУ атаковали частный дом в селе Смородино.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. <…> От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды», — рассказал губернатор Белгородской области.

Атака на Калужскую область

В Калужской области беспилотник также попал в двухэтажный жилой дом. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадала 14-летняя девочка, она получила легкие ранения.

«Ей оказана необходимая помощь медиками. Жители дома временно эвакуированы, на месте работает оперативная группа», — отметил глава Калужской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 17 июля средства ПВО сбили над территорией России 112 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 43 — подавили в Брянской области. Еще 38 БПЛА сбили над Курской, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской, пять — над Белгородской, по три — над Московской, Калужской областями и Республикой Крым, по два — над Ленинградской и Липецкой, один — над Тульской областью.

Утром военные уничтожили еще четыре беспилотника над Тульской, Калужской и Брянской областями.