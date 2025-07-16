«Нашел пистолет у гаражей»: военный судья прострелил ногу таксисту, теперь ему грозит срок

Судья Тришкин заявил, что случайно нашел оружие, из которого стрелял в таксиста

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету привлечь к уголовной ответственности военного судью Альберта Тришкина за стрельбу на дороге. В прошлом году он поссорился с таксистом и прострелил ему ногу. Теперь Тришкину, несмотря на неприкосновенность, грозит лишение свободы. Подробности резонансного инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину, подстрелившему в Подмосковье таксиста в прошлом году, разрешили уйти в отставку. Его просьбу удовлетворила Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС), пишет ТАСС.

Поскольку закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, председатель СК России Александр Бастрыкин направил запрос в ВККС, чтобы получить разрешение на возбуждение дела против Тришкина. Коллегия положительно рассмотрела это обращение. Тришкин в свою очередь просил ВККС отказать в просьбе СК.

Ведомство намерено завести дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести с помощью оружия из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Тришкину грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

По информации ТАСС, судья до своей отставки занимался делом координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, внесенного в перечень террористов и экстремистов. В итоге материалы будут рассматриваться с самого начала в том же суде, но уже другим военным судьей.

В этом году Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. До работы во 2-м Западном окружном военном суде он был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.

Расстроился из-за «Миротворца»: почему Тришкин стрелял в таксиста

Дорожный конфликт между Тришкиным и водителем такси Ахмаджиевым произошел в августе 2024 года. Таксист приехал на заказ в Ленинский район Подмосковья и заблокировал машину Hyundai Santa Fe, за рулем которой был Тришкин.

В результате судья выстрелил в Ахмаджиева из «незарегистрированного оружия ограниченного поражения» и ранил его в бедро, отмечается в материалах доследственной проверки. Выяснилось, что Тришкин стрелял из травматического пистолета. Как пишет ТАСС, судья решил взяться за оружие, поскольку дорожный конфликт приобретал «плохой оборот».

«Мой родственник, который в тот момент находился со мной в машине, вышел из нее, то же самое сделал и пострадавший. Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот и достал этот пистолет», — рассказал судья на заседании ВККС.

По словам Тришкина, изначально он просто показал Ахмаджиеву пистолет, чтобы испугать. Но выстрелил, когда таксист попытался выхватить у него оружие.

Судья уточнил, что оружие ему не принадлежит — он случайно наткнулся на пистолет за два дня до этого инцидента и даже сомневался в его исправности.

«Нашел этот пистолет в районе гаражей, где парковал машину. Я планировал сдать этот пистолет в полицию, но не успел, после чего произошел дорожный конфликт», — сказал он и уточнил, что после инцидента избавился от оружия.

Тришкин объяснил причину своего поступка тем, что в момент конфликта находился в подавленном эмоциональном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец». Это и повлияло на поведение, признался он.

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Неподъемная компенсация

После конфликта Тришкин извинился перед таксистом и предложил ему 600 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, пишет РИА Новости. Пострадавший согласился, но затем посоветовался с адвокатом и поднял сумму компенсации в 10 раз.

Новая сумма оказалась для Тришкина неподъемной — урегулировать дело не получилось.

«Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — сообщила представитель военного суда в беседе с ТАСС.

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РИА Новости изучило судебную статистику и выяснило, что более трети обвиняемых по статье, которая грозит Тришкину, примиряются с потерпевшими. При этом четверть тех, кому это не удалось, отправляются в колонию.