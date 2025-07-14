18 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 июля в России профессиональный праздник отмечают работники пожарного надзора и xoзяйcтвeннoй cлужбы МВД. В мире этот день посвящен главному в истории борцу с апартеидом. Православные верующие вспоминают чудотворца Сергия Радонежского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 июля

День образования органов Государственного пожарного надзора РФ

Официальная история праздника началась в 1927 году, когда было подписано «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». С тех пор в стране начали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе проверки всех крупных предприятий. Сегодня этот профессиональный праздник объединяет специалистов разного профиля: инспекторов, экспертов по профилактике, архивистов, сотрудников отделов материально-технического обеспечения и многих других. Их работа обеспечивает эффективный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и жилых домах.

Дeнь xoзяйcтвeннoй cлужбы opгaнoв внутpeнниx дeл МВД ΡФ

Праздник появился в 2001 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел России Бориса Грызлова. Сегодня хозяйственная служба обеспечивает материально-техническое снабжение и бытовое обслуживание подразделений МВД. Хотя ее сотрудники не участвуют в оперативной работе, их труд критически важен для функционирования всей системы органов внутренних дел. Они занимаются закупками формы и техники, обслуживанием автопарка, управлением поликлиниками и санаториями для сотрудников и многим другим.

Международный день Нельсона Манделы

Этот праздник ежегодно отмечается в честь дня рождения человека-легенды, символа борьбы с апартеидом в Южной Африке. Его празднуют по инициативе ООН с 2009 года. Нельсон Мандела посвятил свою жизнь борьбе за равенство, 27 лет провел в тюрьме по политическим делам. Выйдя на свободу, он не озлобился, а преисполнился еще большей решимостью построить общество, свободное от расовой дискриминации и ненависти. Он стал первым чернокожим президентом ЮАР и был удостоен Нобелевской премии мира.

close Нельсон Мандела Ken Faught/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День идеальной семьи

Неофициальный праздник, посвященный важности крепких и гармоничных семейных отношений. Это отличный повод запланировать что-то особенное всей семьей: выбраться на природу на пикник, устроить семейную фотосессию. Или просто провести время в кругу близких за ужином. А если ваши родные живут далеко, не забудьте им позвонить и сказать, как они вам дороги.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июля в других странах

День водопадов — Швеция. Этот фестиваль проводится в шведском Тролльхеттане ежегодно в третью пятницу июля. Гостей радуют музыкой, развлекательными мероприятиями и представлениями. Фестиваль проводится с видом на водопад Тролльхеттан, расположенный на реке Гета.

Фестиваль Кадырга — Турция. Один из самых известных фестивалей в Турции, проводится на красивейшем плато Кадырга. В честь праздника в стране издавна было принято забывать обиды, останавливать вражду и военные действия. Сегодня на фестиваль съезжаются как жители самой Турции, так и туристы — чтобы потанцевать, послушать игру народных инструментов, попробовать блюда местной кухни.

Гентские праздники — Бельгия. Один из самых зрелищных и захватывающих фестивалей Бельгии. В этом году стартует в городе Гент 18 июля. На 10 дней город превратится в оживленный культурный центр. Гостей ждут концерты, уличные представления, театральные постановки, ярмарки и море вкусной еды.

День икры (National Caviar Day) — США. Праздник, мягко говоря, не для всех. Черная икра (именно она в первую очередь понимается под словом «caviar») — деликатес, доступный немногим даже в благополучных Соединенных Штатах. Тем не менее американцы с их любовью к гастрономическим праздникам, решили посвятить отдельный день и ей.

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Религиозные праздники 18 июля

День памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского

Великий русский святой происходил из знатной боярской семьи. В детстве преподобному Сергию тяжело давалась грамота, хотя он всем сердцем стремился к учению. Однажды после чудесной встречи с монахом он получил благословение на разумение Священного Писания. Когда родители Сергия умерли, он уединился в лесу, выстроил там церковь и келью, и начал вести строгую, аскетичную, праведную жизнь инока. К нему потянулись ученики. Со временем именно в этих местах была основана Свято-Троицкая Сергиева лавра, ставшая центром духовной жизни Руси.

Кто такой преподобный Сергий Радонежский. Биография святого Сергий Радонежский — один из самых почитаемых православных святых и реальная историческая личность... 04 июня 16:49

Сергий Радонежский прославился необыкновенной мудростью и благими делами. Он воспитал целое поколение просветителей. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. После кончины был погребен в Троицком соборе, который стал местом паломничества всего православного мира, с давних пор у раки с его мощами крестили московских князей. И сегодня в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру продолжают идти паломники из разных уголков России.

День памяти преподобного Афанасия Афонского

Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде — на территории Малой Азии. Был родом из благочестивой христианской семьи. Рано лишившись родителей, он воспитывался монахиней, а затем обучался в Византии. Полностью посвятил себя вере, принял постриг и прославился великим духовным подвигом. В 960 году преподобный Афанасий поселился на горе Афон, а некоторое время спустя основал там монастырь. Еще при жизни святой стал известен благодаря своему дару чудотворений. Неоднократно был свидетелем явлений Богородицы. В начале XI века преподобный погиб при обрушении храма. По преданию, кровь святого, истекшая из раны, исцеляла больных.

Православная церковь 18 июля также чтит память: • мученицы Агнии (Анны) девы и Кириллы Киринейской;

• преподобного Лампада Иринопольского;

• священномученика Геннадия Здоровцева, пресвитера, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой);

• преподобного Агапита (Таубе) исповедника, монаха;

• иконы Божией Матери «Экономисса» (Домостроительница).

Народные праздники и приметы 18 июля

Афанасьев день, или Месяцев праздник

Народный праздник приурочен к церковному Дню памяти преподобного Афанасия Афонского. В этот день на Руси люди выходили вечером на улицу и любовались месяцем на небе. Если ночное светило меняло цвет в течение вечера, пряталось за облака и вновь выходило на чистый кусочек неба, это предвещало хороший урожай. Считалось, что чем дольше смотришь на месяц этим вечером, тем больше сил прибудет.

Приметы

Месяц светит ясно — осень будет теплой.

Желтые облака — к дождю.

Листья повернулись к небу — не за горами засуха.

Вороны кружат высоко — к теплой погоде.

Рожь налилась и вызрела — к богатому улову.

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Луна позеленела — ждать дождя.

Утром на траве нет росы — погода будет дождливой.

Какие исторические события произошли 18 июля

64 год — Великий пожар в Риме, уничтоживший большую часть города. По расхожей легенде, его устроил император Нерон, хотя современные историки ставят под сомнение эту версию.



— Великий пожар в Риме, уничтоживший большую часть города. По расхожей легенде, его устроил император Нерон, хотя современные историки ставят под сомнение эту версию. 1325 год — посреди озера Тескоко заложена столица ацтекской империи Теночтитлан.



— посреди озера Тескоко заложена столица ацтекской империи Теночтитлан. 1885 год — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на патент для изобретенного им способа электрической дуговой сварки — способ «электрогефест».



— русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на патент для изобретенного им способа электрической дуговой сварки — способ «электрогефест». 1897 год — рабочий день на российских предприятиях сократился до 11,5 часов, воскресенье стало выходным.



— рабочий день на российских предприятиях сократился до 11,5 часов, воскресенье стало выходным. 1898 год — Пьер и Мария Кюри сообщили об открытии нового химического элемента — полония.



— Пьер и Мария Кюри сообщили об открытии нового химического элемента — полония. 1918 год — вышел в свет первый номер газеты «Московская правда».

close Виталий Карпов/РИА Новости

1921 год — французские врачи впервые привили ребенка от туберкулеза, так родилась вакцина БЦЖ.



— французские врачи впервые привили ребенка от туберкулеза, так родилась вакцина БЦЖ. 1925 год — Адольф Гитлер опубликовал Mein Kampf.



— Адольф Гитлер опубликовал Mein Kampf. 1936 год — стартовал первый Кубок СССР по футболу.



— стартовал первый Кубок СССР по футболу. 1942 год — фашисты уничтожили тысячи людей в еврейском гетто, расположенном в белорусской деревне Молчадь.



— фашисты уничтожили тысячи людей в еврейском гетто, расположенном в белорусской деревне Молчадь. 1968 год — Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию NM Electronic, которую вскоре переименуют в Intel.



— Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию NM Electronic, которую вскоре переименуют в Intel. 1986 год — на экраны США вышел один из главных фантастических хорроров ХХ века — фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли.



— на экраны США вышел один из главных фантастических хорроров ХХ века — фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли. 1994 год — группировка «Хезболла» утроила теракт в еврейском культурном центре в в Буэнос-Айресе, жертвами которого стали 86 человек.

Дни рождения и юбилеи 18 июля

В 1811 году родился Уильям Теккерей — английский писатель, автор знаменитой «Ярмарки тщеславия».



— английский писатель, автор знаменитой «Ярмарки тщеславия». В 1821 году родилась Полина Виардо — французская певица, автор романсов, возлюбленная писателя Ивана Тургенева.



— французская певица, автор романсов, возлюбленная писателя Ивана Тургенева. В 1895 году родилась Ольга Спесивцева — русская прима-балерина.



— русская прима-балерина. В 1909 году родился Андрей Громыко — советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР (1957—1985).



— советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР (1957—1985). В 1921 году родился Джон Гленн — американский астронавт, впоследствии сделавший успешную политическую карьеру.



— американский астронавт, впоследствии сделавший успешную политическую карьеру. В 1932 году родился Евгений Евтушенко — советский и российский поэт, прозаик и публицист.

close Поэт Евгений Евтушенко (1932-2017) Алексей Филиппов/РИА Новости

В 1937 году родился Хантер Стоктон Томпсон — американский писатель и журналист, родоначальник «гонзо-журналистики».

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Полу Верховену — американскому кинорежиссеру, создателю знаменитых лент «Вспомнить все», «Робокоп», «Основной инстинкт».



— американскому кинорежиссеру, создателю знаменитых лент «Вспомнить все», «Робокоп», «Основной инстинкт». 84 года исполняется Фрэнку Фариану — немецкому певцу, композитору, создателю группы «Boney M.».



— немецкому певцу, композитору, создателю группы «Boney M.». 78 лет исполняется Стиву Форбсу — американскому бизнесмену, главному редактору делового еженедельника Forbes и внуку основателя издания.



— американскому бизнесмену, главному редактору делового еженедельника Forbes и внуку основателя издания. 65 лет исполняется Андрею Ильину — советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России.



— советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России. 58 лет исполняется Вину Дизелю — американскому актеру, звезде фильмов «Форсаж».



— американскому актеру, звезде фильмов «Форсаж». 52 года исполняется Авроре (настоящее имя — Ирина Юдина) — российской телеведущей.

close Аврора, 2022 год Евгений Одиноков/РИА Новости