14 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 июля есть повод сыграть в интеллектуальную игру или впустить в свою жизнь немного беспорядка. Во Франции отмечают главный национальный праздник — День взятия Бастилии. По славянскому народному календарю сегодня Летние Кузьминки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 июля

День осведомленности об акулах

Вопреки своему названию праздник призван не напомнить о кровожадности морских хищников, а рассказать о важности их защиты. Эту дату учредили в 2002 году Всемирный фонд дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) и Ассоциация охраны акул. Ее задача — развеять популярные мифы об этих морских обитателях, повысить осведомленность об их важной роли в морской экосистеме и необходимости защиты. В российских водах регулярно встречается более полутора десятков видов акул. Часть из них живет у нас постоянно, другая лишь изредка заплывает в гости. Так, например, в Черном море обитает миролюбивая акула-катран, а на Камчатке и Курильских островах встречается полярная акула.

Всемирный день интеллектуальных игр

Праздник предлагает блеснуть эрудицией, начитанностью и остротой ума. Он был учрежден в 2019 году по инициативе Международной ассоциации интеллектуальных игр. 14 июля — отличный повод вспомнить про шахматы и судоку, викторины и настольные игры, попробовать свои силы в интеллектуальных квизах. Праздник напоминает о том, что подобные игры — это не только отличное развлечение, но и инвестиция в развитие интеллекта.

close Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

День хаоса и беспорядка

Этот неофициальный праздник также называют День пандемониума (Pandemonium Day). Термин «пандемониум» впервые ввел в оборот писатель Джон Мильтон в эпической поэме «Потерянный рай». Изначально он обозначал столицу ада. Со временем это слово стало синонимом крайней степени неразберихи и беспорядка. Несмотря на свои зловещие корни цель этого дня — отнюдь не в создании хаоса. Людям предлагают бросить вызов рутине. Для этого будет достаточно сменить маршрут по пути на работу, попробовать новое хобби, экспромтом навестить старого друга или отправиться на прогулку в новое место. А еще праздник учит находить радость в неожиданных поворотах жизни.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 июля в других странах

День взятия Бастилии — Франция. Это не просто годовщина исторического события, а символ конца феодализма и начала новой эпохи в европейской истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом Бастилию — средневековую крепость-тюрьму, которая считалась символом королевской власти и деспотизма. Именно здесь в разные годы томились писатель Вольтер, финансист Никола Фуке и аристократ Маркиз де Сад. Сегодня, 14 июля во Франции — национальный праздник. День взятия Бастилии отмечают военным парадом на Елисейских полях, концертами и грандиозным фейерверком.

close Парад в честь дня взятия Бастилии в Париже, Франция, 2024 г. Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

День миротворца — Южная Осетия. 14 июля 1992 года по соглашению между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии на территорию Республики Южная Осетия были введены миротворческие силы. Их задачей было разделение конфликтующих сторон и предотвращение дальнейшей эскалации насилия. Сегодня в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия: парады, показательные выступления, торжественные собрания и концерты. Традиционно в Цхинвале торжества начинаются с возложения венков к месту гибели российских миротворцев в Верхнем городке в августе 2008 года.

День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы престола, родившейся в 1977 году, шведы отмечают всей страной. В честь этого события в стране проходят концерты, ярмарки и народные гулянья.

close Кронпринцесса Швеции Виктория Anders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 14 июля

День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана

Святые мученики Косма и Дамиан родились в Риме и были родными братьями. Оба выбрали для себя профессию врача. Выросшие в благочестивой христианской семье, Косма и Дамиан вели целомудренную, аскетичную, праведную жизнь и за это были удостоены божественного дара исцеления болезней. Братья лечили людей совершенно бесплатно, а кроме этого, проповедовали веру в Иисуса Христа, чем навлекли на себя гнев римских властей. Когда за чудотворцами пришли воины, христиане укрыли их. Вместо Космы и Дамиана стражи схватили других людей. Братья не могли позволить, чтобы кто-то другой пострадал за их веру. Они вышли к римским воинам и попросили отпустить заложников. Врачевателей посадили в темницу, после чего император Карин потребовал от них под страхом пыток отречься от веры и присягнуть языческим богам.

Святые ответили отказом, но император настаивал. Тогда по молитве братьев Бог поразил Карина внезапной болезнью. Тот невероятно испугался и попросил исцелить его. Братья вылечили Карина и были отпущены на свободу. Однако слава врачевателей не давала покоя злым людям. Некоторое время спустя один из завистников заманил Косму и Дамиана в горы и убил. Спустя века после мученической кончины святые продолжают помогать верующим, обращающимся к ним с молитвами. Сегодня часть мощей святых мучеников покоится в церкви Космы и Дамиана Римских в Старых Панех в Москве.

close Святые мученики-бессребреники Косма и Дамиан Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 14 июля также чтит память: • мученика Потита Гаргарского;

• преподобного Петра патрикия;

• преподобной Ангелины, деспотисы Сербской;

• священномученика Аркадия Гаряева, пресвитера, священномученика Алексия Дроздова, протодиакона.



Католическая церковь 14 июля вспоминает:



• святого Камилла де Леллис, священника, основателя ордена камиллианцев, покровителя госпиталей, больных и медсестер.



Народные праздники и приметы 14 июля

Летние Кузьминки

Этот народный праздник приурочен ко дню памяти святых бессребреников Космы и Дамиана. В этот день на Руси наступала пора сенокоса. В народе в это время говорили: «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». 14 июля было принято проводить в трудах на земле. Крестьяне работали не только в полях, но и на огороде: пропалывали грядки, собирали первый урожай корнеплодов, поливали растения. Также на Кузьму и Демьяна ходили в лес за ягодами для варенья. Считалось, что собранная в этот день малина — особенно вкусная.

Праздник Летние Кузьминки широко отмечали в народе. Женщины варили кашу-сыпчину: в котел клали все подходящие продукты, которые нашлись дома или принесли гости — разные крупы, молоко, сливки, яйца. Приготовленное вскладчину угощение дружно съедалось под песни и душевные разговоры.

Приметы

Если проявлять зависть в этот день, можно растерять свое счастье.

Вместе с мусором можно вынести из дома достаток.

Птицы распелись — к продолжительному зною.

Небо алое к вечеру — жди наутро сильного ветра.

Листья на деревьях пожелтели — к ранней осени..

Какие исторические события произошли 14 июля

1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.



— в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский. 1867 год — Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Рэдхилл в Великобритании.



— Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Рэдхилл в Великобритании. 1896 год — на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представлен первый русский серийный автомобиль. Средство передвижения, внешне напоминавшее карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фрезе.



— на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представлен первый русский серийный автомобиль. Средство передвижения, внешне напоминавшее карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фрезе. 1897 год — в Российской империи официально появился выходной день — воскресенье.



— в Российской империи официально появился выходной день — воскресенье. 1901 год — в ходе борьбы с пьянством в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости. В его задачи входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность.



— в ходе борьбы с пьянством в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости. В его задачи входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность. 1933 год — стартовала Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта.



— стартовала Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта. 1941 год — на фронте впервые применили секретное оружие — установку «Катюша». Именно эти боевые машины станут одним из символов победы в Великой Отечественной войне.



— на фронте впервые применили секретное оружие — установку «Катюша». Именно эти боевые машины станут одним из символов победы в Великой Отечественной войне. 1952 год — американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машинах кондиционеры.



— американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машинах кондиционеры. 1983 год — вышла знаменитая игра «Марио». Изначально она предназначалась для игровых автоматов, позже была адаптирована для консолей.

close Оригинальная версия Mario Bros для аркадных автоматов Wikimedia Commons

Дни рождения и юбилеи 14 июля

1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.



— русский государственный деятель и поэт. В 1800 году родился Жан Дюма — французский химик, основатель органической химии.



— французский химик, основатель органической химии. В 1862 году родился Густав Климт — австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя».



— австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя». 1903 году родился Ирвинг Стоун — американский писатель, один из основоположников биографического романа.



— американский писатель, один из основоположников биографического романа. В 1910 году родился Уильям Ханна — американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри.



— американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри. В 1918 году родился Ингмар Бергман — шведский режиссер, снявший «Земляничную поляну» и «Фанни и Александра».



— шведский режиссер, снявший «Земляничную поляну» и «Фанни и Александра». В 1939 году родился Карел Готт — чешский певец, получивший большую популярность в СССР.

Кто отмечает дни рождения