14 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 14 июля
- День осведомленности об акулах
Вопреки своему названию праздник призван не напомнить о кровожадности морских хищников, а рассказать о важности их защиты. Эту дату учредили в 2002 году Всемирный фонд дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) и Ассоциация охраны акул. Ее задача — развеять популярные мифы об этих морских обитателях, повысить осведомленность об их важной роли в морской экосистеме и необходимости защиты. В российских водах регулярно встречается более полутора десятков видов акул. Часть из них живет у нас постоянно, другая лишь изредка заплывает в гости. Так, например, в Черном море обитает миролюбивая акула-катран, а на Камчатке и Курильских островах встречается полярная акула.
- Всемирный день интеллектуальных игр
Праздник предлагает блеснуть эрудицией, начитанностью и остротой ума. Он был учрежден в 2019 году по инициативе Международной ассоциации интеллектуальных игр. 14 июля — отличный повод вспомнить про шахматы и судоку, викторины и настольные игры, попробовать свои силы в интеллектуальных квизах. Праздник напоминает о том, что подобные игры — это не только отличное развлечение, но и инвестиция в развитие интеллекта.
- День хаоса и беспорядка
Этот неофициальный праздник также называют День пандемониума (Pandemonium Day). Термин «пандемониум» впервые ввел в оборот писатель Джон Мильтон в эпической поэме «Потерянный рай». Изначально он обозначал столицу ада. Со временем это слово стало синонимом крайней степени неразберихи и беспорядка. Несмотря на свои зловещие корни цель этого дня — отнюдь не в создании хаоса. Людям предлагают бросить вызов рутине. Для этого будет достаточно сменить маршрут по пути на работу, попробовать новое хобби, экспромтом навестить старого друга или отправиться на прогулку в новое место. А еще праздник учит находить радость в неожиданных поворотах жизни.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 июля в других странах
День взятия Бастилии — Франция. Это не просто годовщина исторического события, а символ конца феодализма и начала новой эпохи в европейской истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом Бастилию — средневековую крепость-тюрьму, которая считалась символом королевской власти и деспотизма. Именно здесь в разные годы томились писатель Вольтер, финансист Никола Фуке и аристократ Маркиз де Сад. Сегодня, 14 июля во Франции — национальный праздник. День взятия Бастилии отмечают военным парадом на Елисейских полях, концертами и грандиозным фейерверком.
Парад в честь дня взятия Бастилии в Париже, Франция, 2024 г.Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
День миротворца — Южная Осетия. 14 июля 1992 года по соглашению между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии на территорию Республики Южная Осетия были введены миротворческие силы. Их задачей было разделение конфликтующих сторон и предотвращение дальнейшей эскалации насилия. Сегодня в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия: парады, показательные выступления, торжественные собрания и концерты. Традиционно в Цхинвале торжества начинаются с возложения венков к месту гибели российских миротворцев в Верхнем городке в августе 2008 года.
День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы престола, родившейся в 1977 году, шведы отмечают всей страной. В честь этого события в стране проходят концерты, ярмарки и народные гулянья.
Кронпринцесса Швеции ВикторияAnders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Религиозные праздники 14 июля
- День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана
Святые мученики Косма и Дамиан родились в Риме и были родными братьями. Оба выбрали для себя профессию врача. Выросшие в благочестивой христианской семье, Косма и Дамиан вели целомудренную, аскетичную, праведную жизнь и за это были удостоены божественного дара исцеления болезней. Братья лечили людей совершенно бесплатно, а кроме этого, проповедовали веру в Иисуса Христа, чем навлекли на себя гнев римских властей. Когда за чудотворцами пришли воины, христиане укрыли их. Вместо Космы и Дамиана стражи схватили других людей. Братья не могли позволить, чтобы кто-то другой пострадал за их веру. Они вышли к римским воинам и попросили отпустить заложников. Врачевателей посадили в темницу, после чего император Карин потребовал от них под страхом пыток отречься от веры и присягнуть языческим богам.
Святые ответили отказом, но император настаивал. Тогда по молитве братьев Бог поразил Карина внезапной болезнью. Тот невероятно испугался и попросил исцелить его. Братья вылечили Карина и были отпущены на свободу. Однако слава врачевателей не давала покоя злым людям. Некоторое время спустя один из завистников заманил Косму и Дамиана в горы и убил. Спустя века после мученической кончины святые продолжают помогать верующим, обращающимся к ним с молитвами. Сегодня часть мощей святых мучеников покоится в церкви Космы и Дамиана Римских в Старых Панех в Москве.
Святые мученики-бессребреники Косма и ДамианWirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM
Народные праздники и приметы 14 июля
- Летние Кузьминки
Этот народный праздник приурочен ко дню памяти святых бессребреников Космы и Дамиана. В этот день на Руси наступала пора сенокоса. В народе в это время говорили: «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». 14 июля было принято проводить в трудах на земле. Крестьяне работали не только в полях, но и на огороде: пропалывали грядки, собирали первый урожай корнеплодов, поливали растения. Также на Кузьму и Демьяна ходили в лес за ягодами для варенья. Считалось, что собранная в этот день малина — особенно вкусная.
Праздник Летние Кузьминки широко отмечали в народе. Женщины варили кашу-сыпчину: в котел клали все подходящие продукты, которые нашлись дома или принесли гости — разные крупы, молоко, сливки, яйца. Приготовленное вскладчину угощение дружно съедалось под песни и душевные разговоры.
- Приметы
Если проявлять зависть в этот день, можно растерять свое счастье.
Вместе с мусором можно вынести из дома достаток.
Птицы распелись — к продолжительному зною.
Небо алое к вечеру — жди наутро сильного ветра.
Листья на деревьях пожелтели — к ранней осени..
Какие исторические события произошли 14 июля
- 1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.
- 1867 год — Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Рэдхилл в Великобритании.
- 1896 год — на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представлен первый русский серийный автомобиль. Средство передвижения, внешне напоминавшее карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фрезе.
- 1897 год — в Российской империи официально появился выходной день — воскресенье.
- 1901 год — в ходе борьбы с пьянством в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости. В его задачи входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность.
- 1933 год — стартовала Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта.
- 1941 год — на фронте впервые применили секретное оружие — установку «Катюша». Именно эти боевые машины станут одним из символов победы в Великой Отечественной войне.
- 1952 год — американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машинах кондиционеры.
- 1983 год — вышла знаменитая игра «Марио». Изначально она предназначалась для игровых автоматов, позже была адаптирована для консолей.
Оригинальная версия Mario Bros для аркадных автоматовWikimedia Commons
Дни рождения и юбилеи 14 июля
- 1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.
- В 1800 году родился Жан Дюма — французский химик, основатель органической химии.
- В 1862 году родился Густав Климт — австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя».
- 1903 году родился Ирвинг Стоун — американский писатель, один из основоположников биографического романа.
- В 1910 году родился Уильям Ханна — американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри.
- В 1918 году родился Ингмар Бергман — шведский режиссер, снявший «Земляничную поляну» и «Фанни и Александра».
- В 1939 году родился Карел Готт — чешский певец, получивший большую популярность в СССР.
Кто отмечает дни рождения
- 83 года исполняется Хавьеру Солана — испанскому ученому-физику и политику, с 1995 по 1999 год занимавшему пост генерального секретаря НАТО.
- 79 лет исполняется Владимиру Белоусову — советскому прыгуну с трамплина, олимпийскому чемпиону.
- 65 лет исполняется Полине Дашковой — российской писательнице, работающей в детективном жанре.
- 59 лет исполняется Мэттью Фоксу — американскому актеру, известному по сериалу «Остаться в живых».
- 46 лет исполняется Сергею Игнашевичу — бывшему футболисту, обладателю Кубка УЕФА и шестикратному чемпиону России.
- 39 лет исполняется Пелагее — российской певице, заслуженной артистке РФ.
- 37 лет исполняется Конору Макгрегору — бойцу смешанных единоборств.
- 35 лет исполняется Яну Непомнящему — российскому шахматисту, гроссмейстеру, вице-чемпиону мира.