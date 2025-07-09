10 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 июля — День воинской славы России, он приурочен к победе русской армии под командованием Петра I в Полтавском сражении в 1709 году. В мире отмечают Глобальный день энергетической независимости: экологические активисты проводят «зеленые марши». Научное сообщество вспоминает гениального Николу Теслу, чьи открытия в области переменного тока изменили мир энергетики. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 июля

День победы русской армии в Полтавском сражении

В России отмечают несколько Дней воинской славы, один из них приходится на 10 июля. Дата связана с победой русских войск под командованием Петра I над шведской армией под предводительством короля Карла XII в 1709 году. Битва состоялась неподалеку от города Полтавы. Она стала генеральным сражением Северной войны. Наступление шведов на Москву было остановлено.

В 1909 году по случаю 200-летия победы в Полтавском сражении в Российской империи прошли масштабные торжества. Сейчас к этой дате приурочены научные конференции и выставки. Эксперты проводят параллели между историческим событием и современностью.

Эксперт рассказал о значении победы России в Полтавской битве Как и 3 века назад, когда российская армии под командованием Петра I одержала победу... 10 июля 10:59

Глобальный день энергетической независимости

Праздник возник в 2005 году по инициативе экоактивистов и приверженцев альтернативной энергетики как призыв сократить зависимость мирового хозяйства от нефти и газа. Современная экономика продолжает интенсивно потреблять углеводороды, несмотря на развитие «зеленых» технологий.

103 млн баррелей нефти ежесуточно сжигается в мире

Годовые объемы потребления нефти становятся колоссальными — около 37,6 млрд баррелей, причем 63% этого объема идет в транспортный сектор, а 16% превращается в сырье для химической промышленности. Потребление природного газа достигло 4 трлн м³ в год. В прошлом году спрос вырос на рекордные 2,7% (115 млрд м³) благодаря растущим экономикам Азии.

В этот день в разных странах проходят «зеленые марши», экологи организуют вебинары о локальных энергосервисах, рассказывая, как в небольших хозяйствах можно достичь самообеспечения за счет ветроколеса, солнечных батарей или биогазовых установок. А в социальных сетях разворачиваются флешмобы: пользователи делятся фото и показывают, как применяют «зеленый режим» в быту.

День Николы Теслы

Праздник, посвященный выдающемуся физику, отмечают 10 июля, в день рождения гениального изобретателя. Тесла родился в 1856 году в деревне Смилян (Хорватия) во время грозы: по легенде, гром услышали сразу после его появления на свет.

Главным вкладом Теслы в науку стала разработка системы генерации, передачи и использования переменного тока, которая легла в основу современной электроэнергетики. Тесла изобрел асинхронный электродвигатель, а также уникальный высокочастотный трансформатор, известный как «катушка Теслы».

close Никола Тесла Science Museum/PERD000136/Global Look Press

Ученые и энтузиасты в день рождения изобретателя устраивают лекции о переменном токе и демонстрации катушек Теслы, конкурсы электрических изобретений. В кругах поклонников стимпанка праздник стал поводом надеть очки и цилиндры в честь «святого тока». Общественные организации, например Международное общество Теслы, организуют выставки архивных чертежей и виртуальные туры по музею ученого в Белграде.

День любви к капибарам

Люди по всему миру отмечают этот забавный праздник в честь крупнейшего грызуна на планете, известного своим дружелюбием. Капибара обитает в Южной Америке, но благодаря необычной внешности и многочисленным мемам повсеместно завоевала популярность.

В зоопарках в честь праздника капибарам готовят особые угощения из арбуза и мяты, а посетителям предлагают попробовать «капибара-йогу» — упражнения по расслаблению рядом с этими спокойными животными. В интернет-сообществах запускают челленджи с фотографиями капибар. В блогах появляются советы по защите среды обитания грызуна, ведь из-за вырубки лесов популяция этих зверей в некоторых регионах Южной Америки оказалась под угрозой.

Какие праздники и памятные даты отмечают 10 июля в других странах

День натто — Япония. Натто — ферментированные соевые бобы с густой нитью липкой слизи. В Японии натто традиционно подают на завтрак с рисом и зеленым луком. Японцы настолько любят это блюдо, что 10 июля, благодаря игре слов «на» (7) и «то» (10), провозгласили Днем натто. В праздник проходят уличные фестивали, тематические ужины и конкурсы меню от шефов-энтузиастов.

День Дхармы — Таиланд. В Таиланде в день полнолуния месяца Асадха, обычно в июле, отмечают важный буддийский праздник — Асаха Пуджу (День Дхармы). Он посвящен памятному событию: 2500 лет назад Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, где раскрыл Четыре благородные истины (основу буддийского учения) и привел в движение «Колесо Дхармы» (учение о пути к просветлению). На следующий день после праздника начинается Васса — трехмесячный период «буддийского поста», когда монахи остаются в монастырях для интенсивной практики, а миряне стараются вести более благочестивую жизнь.

close Асаха Пуджу (День Дхармы) в Бангкоке, Таиланд Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

День почитания Духовного Учителя — Индия. В этот день отмечают рождение мудреца Вьясы, который разделил Веды на четыре части и составил «Махабхарату». Смысл праздника — выражение благодарности наставникам, рассеивающим невежество. Ученики выполняют ритуальное поклонение своему гуру, преподнося цветы и традиционные подарки, читают ведические мантры (священные звуковые формулы из древних текстов), совершают даан (благотворительные подношения) нуждающимся и проводят время в размышлениях о духовных наставлениях.

close leshiy985/Shutterstock/FOTODOM

День независимости — Багамские острова. 10 июля 1973 года стало поворотным моментом в истории Багамских островов. В этот день принц Чарльз (ныне король Карл III) официально передал документы о независимости в составе Британского Содружества первому премьер-министру страны Линдену Пиндлингу. Торжественная церемония сопровождалась поднятием национального флага и первым исполнением государственного гимна. В праздник проходят официальные церемонии и народные гуляния.

Религиозные праздники 10 июля

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

Великий русский старец Амвросий Оптинский прославился многими чудесами. Именно он стал прообразом старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

Амвросий, в миру Александр Гренков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии в семье пономаря. В 12 лет тяжело заболел и дал обет постричься в монахи. Но не сразу исполнил его. Лишь в 1839 году году он втайне от родных ушел в монастырь Оптина пустынь. Несмотря на постоянные недуги, Амвросий стал преемником старцев Льва и Макария. К нему приходили разные люди, он не делал различий между высокими чинами и крестьянами, богатыми купцами и представителями интеллигенции.

С именем старца связано устройство в 1884 году Шамординской женской обители. Здесь Амвросий и нашел свою кончину в 1891 году. Было решено перевезти мощи старца в Оптину пустынь, где прошла его жизнь и где покоились его духовные наставники.

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца

10 июля православная церковь чтит память преподобного Сампсона Странноприимца. Этот римский аристократ VI века, отказавшись от богатства и статуса, посвятил свою жизнь служению Богу. Раздав имущество и деньги, он поселился в Константинополе и много помогал нуждающимся. Его милосердие не знало границ: каждый стон больного он воспринимал как Божий призыв к помощи.

История сохранила удивительный случай, когда Сампсон исцелил самого императора Юстиниана. Отказавшись от всех наград, святой попросил лишь построить больницу и приют для странников — так появилась знаменитая Сампсониева больница. После смерти у гробницы святого начали происходить чудесные исцеления. Верующие получали помощь, прикладываясь к его иконе и совершая помазание маслом от лампады, горевшей над мощами.

День памяти праведной Иоанны Мироносицы

Иоанна, будучи женой управляющего двором царя Ирода, отказалось от знатного положения и привилегий, чтобы следовать за Спасителем. Как и другие благочестивые жены, она поддерживала Христа и апостолов материально, став примером жертвенного служения.

Вместе с другими мироносицами (женщинами, принесшими миро — драгоценное благовонное масло для помазания умерших) Иоанна пришла ко гробу Христа, где первой услышала от ангелов радостную весть о Воскресении. Именно эти женщины стали первыми благовестницами, возвестившими миру «Христос Воскресе!»

День жен-мироносиц: какого числа отмечают праздник и почему его называют православным женским днем Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает День памяти святых... 05 мая 10:59

В этот день в храмах читают евангельский отрывок о подвиге мироносиц, совершают молебен, а женщины с именем Иоанна (Яна) празднуют свои именины. Многие верующие обращаются к святой с молитвой, прося помощи в семейных трудностях и жизненных испытаниях, видя в ней образец верности и мужества.

10 июля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Серапиона Кожеезерского (1611);

• преподобного Севира Валерийского (Италийского), пресвитера (VI в.);

• преподобного Георгия Иверского, Святогорца (1065);

• преподобного Мартина Туровского (после 1146);

• священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева, пресвитеров (1918);

• священномученика Петра Остроумова, пресвитера (1939).



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Народные праздники и приметы 10 июля

Самсон Сеногной

10 июля церковь чтит память преподобного Сампсона Странноприимца. В народном календаре праздник получил название Самсон Сеногной, поскольку в середине июля начиналась сенокосная страда, а в этот день часто шли дожди, портящие сено. Сеногной буквально означает «гнилое сено».

Всю неделю до 10 июля крестьяне спешили скосить и высушить траву, чтобы дождь не испортил корм для скота. В народе говорили: «Самсон Сеногной — сено в труху». По цвету и аромату подсушенной травы судили, будет ли сено качественным.

На Самсона крестьяне водили лошадей к храму и окропляли их святой водой, веря, что это спасет животных от болезней. В этот день призывали благоприятную погоду, чтобы сено успело полностью высохнуть до бабьего лета.

Молодежь устраивала хороводы и песни под гармонь, за час до захода солнца плела венки из луговых трав и пускала их по реке, гадая о здоровье домашних животных.

Согласно старинным поверьям, 10 июля категорически не рекомендовалось переставлять мебель или делать уборку — считалось, что такие действия нарушат гармонию дома и вызовут семейные ссоры. Признания в любви и важные разговоры лучше было отложить на другой день, иначе можно было не дождаться взаимности.

Особые правила касались садовых работ: разрешался только полив, а любые другие манипуляции с землей могли привести к неурожаю и испорченным семенам. Также в этот день избегали переездов и крупных сделок — наши предки верили, что подобные перемены сделают жизнь нестабильной, а в доме поселится тревога.

Приметы

Дождь в этот день предвещает мокрую погоду до бабьего лета (семь недель подряд).

Ясная погода — к сухому сенокосу и обильному молоку у коров.

Ивовые ветви шумят — будет ливень в ближайшие дни.

Пение кукушки — к урожаю грибов и мягкой зиме.

Какие исторические события произошли 10 июля

1703 год — на Заячьем острове в устье Невы царь Петр I заложил небольшую деревянную церковь святых Петра и Павла внутри будущей Петропавловской крепости. Каменный собор по проекту Доменико Трезини был освящен в этот же день спустя 30 лет.

1878 год — футбольный арбитр впервые использовал свисток во время матча в Лондоне, заменив прежний способ сигналов платком или просто криком. С тех пор 10 июля отмечают День футбольного свистка, фанаты устраивают шуточные турниры и переодевания в судейскую форму.

1930 год — по решению Совнаркома при поддержке Надежды Крупской создан Московский библиотечный институт для подготовки профессиональных библиотекарей. Ныне Московский государственный институт культуры (МГИК).

1949 год — в Таджикской ССР землетрясение магнитудой 7,5 спровоцировало оползни, которые засыпали 33 села и по разным оценкам унесли до 28 тыс. жизней.

1964 год — вышел третий студийный альбом The Beatles «A Hard Day's Night» — первый полностью авторский LP Джона Леннона и Пола Маккартни. Заглавный сингл занял первые строчки в чартах в Великобритании и США.

1985 год — самолет Ту-154Б-2 рейса SU-5143 разбился в Кызылкумской пустыне близ Учкудука после потери скорости и перехода в плоский штопор. В аварии погибли все 200 человек, находившихся на борту. Катастрофа стала крупнейшей в истории советской авиации.

1991 год — в Кремле состоялась первая в истории России инаугурация: Борис Ельцин принес присягу и официально вступил в должность первого всенародно избранного президента РСФСР.

2001 год — Московская городская Дума приняла один из первых в России региональных законов, направленных на защиту ночного покоя жителей. Этот нормативный акт, известный как «Закон о тишине», установил запрет на шум в столице с 23:00 до 7:00.

2011 год — на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

close Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский дворец съездов, 10 июля 1991 года. На фото: президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Ельцина с вступлением в должность Владимир Чистяков/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 10 июля

В 1509 году родился Жан Кальвин — богослов, религиозный реформатор, основатель кальвинизма.

В 1726 году родился Александр Кокоринов — архитектор, первый директор и ректор Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В 1765 году родился Петр Багратион — русский полководец, генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.

В 1871 году родился Марсель Пруст — французский писатель-новеллист и критик, автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени».

В 1902 году родился Сергей Лемешев — советский оперный певец (лирический тенор), народный артист СССР. В 1941 году ему присудили Сталинскую премию. Партию Ленского в «Евгении Онегине» он исполнял более 500 раз.

В 1905 году родился Лев Кассиль — советский писатель, автор повестей «Кондуит и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки».

В 1947 году родился Илья Олейников — российский актер и телеведущий, народный артист России и двукратный лауреат премии ТЭФИ. Вместе с Юрием Стояновым он вел сатирическую программу «Городок».

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Валентине Пономаревой — советской и российской джазовой певице (меццо-сопрано), исполнительнице романсов и цыганских песен.

72 года исполняется Татьяне Веденеевой — советской и российской телеведущей, актрисе театра и кино, журналистке.

68 лет исполняется Юрию Стоянову — актеру театра и кино, народному артисту России, одному из основателей и ведущих программы «Городок». Со своим другом и напарником Ильей Олейниковым они родились в один день, но с разницей в десять лет.

53 года исполняется Софии Вергара — колумбийской актрисе, модели и телеведущей, широко известной по роли в сериале «Современная семья».