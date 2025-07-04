Стало известно о связи ИГИЛ и нападавших на сотрудников ДПС в Нальчике

SHOT: нападавшие на сотрудников ДПС в Нальчике были сторонниками ИГИЛ

Нападавшие на сотрудников ДПС преступники в Нальчике связаны с ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Оба были сторонниками террористической и запрещенной в России ИГИЛ. У пострадавшего сотрудника ДПС проникающие и резаные раны. Он уже на операции в больнице Нальчика», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Обстоятельства и количество участников конфликта уточняются.

Ранее в Нальчике поймали изрезавшего сотрудника ДПС мужчину на видео.