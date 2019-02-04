Умер раненный бандитами полицейский из Нальчика

Полицейский из Нальчика Аслан Балкаров, который получил ранения при нападении на экипаж ДПС, скончался в больнице 4 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что полицейский был перевезен на лечение в столичную больницу. Офицеру было 27 лет, у него остались жена и дочь.

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Нападение на полицейских в Нальчике было совершено вечером 24 января. Трое нападавших были ликвидированы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нальчике ликвидировали бандитов, напавших на полицейских.