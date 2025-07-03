«Меня лишили права на жизнь». В Иркутске мужчина после года жалоб напал с ножом на врачей

Пациент с ножом и газовым баллончиком напал на врачей ГКБ №8 в Иркутске

В Иркутске пациент городской клинической больницы № 8, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на медицинских работников. Пострадали две женщины: замглавврача и секретарь учреждения. Обе они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Позже МВД опубликовало видео задержания, на котором мужчина признался, что «хотел убить врача».

Посетитель клинической больницы №8 в Иркутске напал на сотрудников с ножом и газовым баллончиком . Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram.

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — говорится в сообщении.

В результате нападения заместитель главного врача Ольга Асауленко и секретарь больницы Ирина Марочкина госпитализированы в Железнодорожную больницу в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. По данным Mash, сейчас обе женщины в реанимации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на убийство двух и более лиц). Мужчину зовут Алексей Блинников. Ему 59 лет.

Главврач ГКБ № 8, где работают пострадавшие, Жанна Есева рассказала, что мужчина пришел за документами с ножом и газовым баллончиком. Сначала он распылил газ в лицо, а потом начал наносить удары ножом — в область головы, шеи и грудной клетки.

МВД опубликовало видео задержания нападавшего. Мужчина в наручниках признался, что хотел убить врача.

«Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — заявил задержанный.

Голос за кадром указывает, что «это не повод нападать на людей», на что подозреваемый парировал: «Мне, наверное, виднее». Он также подтвердил, что был вооружен ножом и газовым баллончиком.

Сейчас Блинников — в отделе полиции. Вскоре следователи допросят его в рамках уголовного дела о попытке двойного убийства.

Уже нападал на врачей

Главврач Есева уточнила, что мужчина ранее уже угрожал сотрудникам больницы. Кроме того, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Больше года назад его госпитализировали насильно — тогда пришлось вызывать группу захвата, сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Mash также сообщил, что Алексей Блинников не в первый раз проявил агрессию к медикам. Врачам той же ГКБ №8 уже приходилось вызывать полицию из-за «жуткой истерики Алексея». После той самой принудительной госпитализации врачи решили, что пациент не опасен, и отпустили его домой. На Блинникова тогда завели только административное дело. После этого инцидента он, по данным Mash, написал «десятки жалоб во все инстанции — от районной прокуратуры до Минздрава». 3 июля он пришел в ГКБ с очередными жалобами.

Нападения на врачей

С 2023 года в России было зафиксировано более 1,8 тыс. подобных инцидентов. После серии резонансных случаев депутат Госдумы Ярослав Нилов 16 июня сообщил, что вместе с коллегами представил законопроект, в котором совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении признается отягчающим обстоятельством.

«Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима эффективная защита — особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики», — написал Нилов в своем Telegram.

Законопроект призван повысить безопасность врачей, фельдшеров и других медицинских работников, сталкивающихся с агрессией со стороны пациентов и посетителей больниц, в том числе в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Сейчас в УК РФ есть статья о наказании за воспрепятствование медицинской помощи (ст. 124.1), однако она применяется только если действия нападавшего привели к тяжкому вреду здоровья.

Нападения без последствий часто остаются безнаказанными. Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал «гомеопатическим» количество случаев, при которых после нападений на врачей были возбуждены дела по этой статье, а виновные привлечены к ответственности. При этом наказание часто ограничивается небольшим штрафом.

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Председатель Профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов выступил с предложением приравнять медиков к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении, чтобы наказание за нападение на тех и других было одинаковым.

В свою очередь Ярослав Нилов предложил оборудовать приемные покои больниц и машины скорой помощи тревожными кнопками для вызова силовиков, однако признал, что пока инфраструктура к этому не готова.

В беседе с РИА Новости управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M-Partners Екатерина Беспалова предложила ввести специальный реестр потенциально опасных пациентов.

«Можно ввести реестр лиц, совершивших нападения на медицинских сотрудников, а также адресов, по которым происходили аналогичные случаи. На повторные вызовы по данным адресам и к данным лицам направлять усиленные бригады скорой помощи», — сказал юрист.