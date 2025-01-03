«Стал для меня вторым отцом»: скончался легендарный тренер Исинбаевой

Елена Исинбаева заявила, что умерший тренер Трофимов стал для нее вторым отцом

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева трогательно попрощалась с главным тренером в своей карьере Евгением Трофимовым, который скончался 3 января в возрасте 80 лет. Специалист начал работать с 15-летней Исинбаевой в Волгограде и привел ее к медалям на Олимпиадах и чемпионатах мира. Исинбаева назвала Трофимова «вторым отцом» и «великим человеком».

Трофимов дважды запустил карьеру Исинбаевой и простил ее предательство

3 января на 81-м году жизни скончался легендарный российский тренер по прыжкам с шестом Евгений Трофимов.

Его самой известной ученицей стала Елена Исинбаева, которая установила за всю карьеру 28 мировых рекордов и стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении.

Трофимов начал работать с талантливой спортсменкой задолго до мировой известности — в 1997 году, когда ей было всего 15 лет.

Именно он вывел подающую надежды спортсменку на мировой уровень и помог ей добиться главных побед в карьере. Спустя всего год тренировок под его руководством Исинбаева выиграл в Москве золото на Всемирных юношеских Играх.

В дальнейшем результаты только росли: девушка заняла первое место на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, выиграла два чемпионата мира и установила 18 мировых рекордов.

Однако в декабре 2005 года Исинбаева неожиданно решила уйти от воспитавшего ее тренера к другому специалисту — Виталию Петрову, бывшему наставнику Сергея Бубки — олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по прыжкам с шестом. Ради тренировок у Петрова Исинбаевой пришлось переехать из родного Волгограда в Монако.

Трофимов тогда не понял этого решения и в беседе с «Российской газетой» заявил, что заложенная им база настолько солидна, что теперь Исинбаеву сможет тренировать «даже водопроводчик».

Чемпионка тогда отмечала, что не «сбегала» от своего многолетнего тренера, а лишь хотела попробовать что-то новое, чтобы не потерять мотивацию после стольких побед.

«С Евгением Васильевичем я добилась всего, о чем только можно мечтать. Стала чемпионкой Европы и мира, победила на Олимпийских играх, 18 раз обновляла рекорды мира, наконец, первой преодолела высоту 5 метров.

И в какой-то момент поняла, что после таких ошеломляющих успехов мне требуется новая мотивация, новое сильное желание творить — а именно творчеством я считаю спорт в целом и прыжки c шестом в частности», — говорила Исинбаева в интервью «Известиям» в декабре 2005 года.

Под руководством нового тренера Исинбаева завоевала золото Олимпийских игр в Пекине — 2008 и установила еще девять мировых рекордов, однако затем результаты пошли на спад.

Так, в 2009 году она не смогла победить на чемпионате мира в Берлине, а весной 2010-го осталась без медалей на зимнем чемпионате мира.

В интервью «Газете.Ru» Евгений Трофимов рассказал, что Исинбаева уже тогда начала искать контакта с ним, но он «вежливо от этого уходил».

Однако 6 марта 2011 года — в Прощеное воскресенье — тренер и ученица все-таки смогли поговорить и разрешить все прошлые противоречия. Исинбаева попросилась обратно в группу к Трофимову и была принята.

«Лена позвонила и сказала: «Евгений Васильевич, простите меня, я хочу вернуться и тренироваться у вас. Если вы меня не примите, я вообще «завязываю» со спортом». Это было очень серьезно. Настолько серьезно и трагично, что когда она пришла к нам с родителями 8 марта, мы с женой согласились», — рассказал Трофимов.

После этого Исинбаева смогла выиграть бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также победить на двух чемпионатах мира. Если бы российских легкоатлетов неожиданно не отстранили от летних Игр в Рио-де-Жанейро почти в полном составе, медалей было бы больше.

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За свои успехи в воспитании спортсменов Трофимов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Исинбаева назвала Трофимова вторым отцом

Главная ученица Трофимова посвятила ему большой пост на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, — Трофимова Евгения Васильевича, — написала Исинбаева. — Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга».

Чемпионка подчеркнула, что Трофимов считал своей главной задачей воспитать из нее достойного человека, а потом уже — мировую рекордсменку и обладательницу олимпийского золота.

«Он был педагогом с большой буквы. Сегодня я скорблю вместе с его супругой Тамарой Федоровной, которая поддерживала нас с Евгением Васильевичем на каждой тренировке и не только, заботилась о нас, веселила и смягчала «углы», когда «гром и молния» возникали между нами. С его сыном Игорем, который принял меня как сестру. Со всеми, кто знал и любил этого великого человека», — написала Исинбаева.