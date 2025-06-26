Самый дорогой развод в Британии: российского магната осудили за долги жене

Лондонский суд приговорил нефтетрейдера Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно. Иск против мужчины подала его бывшая жена, которой он задолжал более 89 млн по итогам бракоразводного процесса. Крупеевы начали делить имущество в 2024-м, после того как экс-супруга трейдера узнала о его второй семье в России, но разбирательства продолжаются до сих пор. По данным The Standart, их развод может оказаться самым дорогим в истории британского права.

В Лондоне суд приговорил российского нефтетрейдера, руководителя компании Gulfsands Petroleum Plc Михаила Крупеева к условному сроку в 28 дней за невыполнение судебных постановлений, вынесенных в ходе ожесточенного бракоразводного процесса, пишет Bloomberg. Иск подала бывшая супруга нефтетрейдера Елена, потребовав заключить мужчину в тюрьму за неуважение.

Судья Ричард Харрисон посчитал, что Крупеев виновен в неуважении к суду и к своей бывшей супруге. Он назвал мужчину «высокомерным и неуважительным», отметив, что тот систематически нарушает установленные правила. Крупеев нарушил пять судебных постановлений, в том числе он не оплатил судебные издержки Елены в размере £195,8 тыс. (около 21 млн рублей). Он также не явился в суд, присоединившись к заседанию по телефону, будучи на Кипре. Крупеев обязан покрыть и дополнительные расходы в размере около £90 тыс. (около 9,5 млн рублей).

«Я не хотела подавать ходатайство о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток заставить его выполнить решение суда у меня просто не было выбора», — сказала Елена Крупеева.

По словам женщины, суммарно ее бывший муж должен ей более £800 тыс. (89 млн рублей). Он также не предоставил в суд документы, раскрывающие стоимость всех его активов. Судья посчитал, что деньги у мужчины были, но оплачивать ими судебные издержки он почему-то не захотел. Более того, Крупеев должен был передать бывшей супруге в дар коллекцию роскошных часов, но этого он также не сделал.

Алименты раздора Опять заговорили об алиментах. Но вовсе не о борьбе с уклонистами и злостными должниками. Решили... 25 июня 16:05

Развод Крупеевых

Супруги жили вместе не менее 35 лет, у них двое детей. Они познакомились в 1988 году в России, а через пять лет переехали в Лондон, получив гражданство Великобритании в начале 2000-х.

Они владели домом в Лондоне стоимостью около £15 млн (1,6 млрд рублей), роскошными домами в Португалии и Турции. У них также был личный персонал — экономка, шофер, две уборщицы, у детей периодически были инструкторы по лыжам. На новогодние праздники они ездили на виллу на острове Мюстик, каждая из таких поездок стоила около $200 тыс. (16 млн рублей). Все эти расходы подтвердили документально в суде.

Когда Елена Крупеева узнала, что у мужа есть вторая семья в России, она подала на развод. По ее словам, мужчина скрывал любовницу более 20 лет. В июле 2024 года они начали делить имущество. Крупеев предложил бывшей жене заключить мировое соглашение: женщина получает дом в Лондоне, небольшую квартиру в Москве и около 32 млн рублей единовременной компенсации, он же забирает все остальное. Именно это мировое соглашение и послужило в суде подтверждением того, что у Крупеева все же есть деньги на выплату компенсаций.

«Кроме этого, она ничего не получит. В частности, ее лишат части бизнес-империи, которую он построил во время брака. Он подошел к ее иску так, будто они играют в игру. Это игра, в которой он явно намерен жульничать», — заявил адвокат Крупеевой Джастин Уоршоу во время заседания.