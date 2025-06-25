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Запашный заявил, что шутка про «космос и телок» — не наезд на Рогозина

Дрессировщик Запашный надеется, что его улыбка над шуткой про Рогозина не вызовет вопросов
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РИА Новости

Экс-глава «Роскосмоса» и сенатор Дмитрий Рогозин обиделся на шутку про него от команды КВН «Негоден» и пригрозил юмористам отправкой на СВО. Дрессировщик Эдгард Запашный, сидевший в жюри на этом выступлении, заявил «Газете.Ru», что эта шутка ему не запомнилась, однако он не думает, что это был «наезд на самого Рогозина».

«Если честно, я этой шутки не помню, она мне не запомнилась. Даже сейчас, перечитав эту шутку, у меня не складывается какого-то ассоциативного ряда, что это такой наезд на самого Рогозина. Я мог ее воспринять как-то по-другому или просто на общих эмоциях улыбнуться. Но к Дмитрию Олеговичу я точно испытываю крайнее уважение», — сказал он.

Запашный считает, что Рогозин — «настоящий мужик», поэтому дрессировщик не хочет, чтобы его улыбка во время шутки про него «вызывала вопросы».

«Буквально недавно с ним виделся в зоне СВО и не хочу ни в коем случае, чтобы моя улыбка вызвала у него вопросы, потому что в моих глазах он герой. Он был великолепным главой «Роскосмоса», при нем не было ни одной аварии, он боролся с коррупцией и попересажал большое количество людей, которые воровали в «Роскосмосе». И, честно говоря, мне даже где-то немножко обидно, что он больше не вице-премьер нашей страны, потому что он очень достойный человек. Но вот он выбрал путь воина. Сейчас в зоне СВО выполняет громадную работу. И самое главное, что он сам на передовой, я в этом убедился лично. Он мужик, настоящий мужик», — добавил он.

Команда «Негоден» пошутила над сенатором и экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным во время своего выступления в 1/4 Высшей Лиги КВН. В сценке астронавт собирался полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил привести его в чувства словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

После этого сенатор в своем Telegram-канале назвал «бесталанным чмом» автора шутки и заявил, что ему уже известно, «к какому военкомату приписаны эти два юмориста».

«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — написал Рогозин.

Ранее мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова.

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