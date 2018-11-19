«Дай Бог всем жить, как она»: Рогозин извинился за опыт с таксой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за публикацию видео опытов над псом Николасом, которого поместили в кислородосодержащую жидкость. Рогозин заявил, что такса, на которой в его присутствии испытывали систему жидкостного дыхания, жива, ее регулярно кормят, сообщает «Интерфакс».

«Собака жива, дай Бог всем так жить, как живет она. Кормят хорошо, ни о чем не думает плохом,

— сказал Рогозин на пресс-конференции в Москве. — Я даже перепроверял сначала сам. Я сожалею, что это все выплеснулось в СМИ. Камера, которая там оказалась, совершенно была не кстати».

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19 декабря 2017 года в присутствии Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем был продемонстрирован эксперимент Фонда перспективных исследований, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания.

«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто показывать не надо. Я сам собачник, у меня собаки живут, - отметил Рогозин. — К сожалению, когда происходит испытания, речь идет о жизни человека, часто прибегают к помощи животных, это было и во времена Королева, когда и погибали животные, но это обеспечило безопасность и Гагарина, и космонавтов».

Эксперимент с таксой вызвал бурю критики в адрес Рогозина, многочисленные комментаторы не скупились на оскорбления, из которых «живодер» было одним из самых мягких.

«Мучают собак живодеры ради своего скотского, преступного наслаждения, а наука проводит эксперименты с участием животных для понимания возможности спасения человека в беде или экстремальной ситуации...

Все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы. По традиции их всех потом разбирают по домам, семьям ученых», — писал Рогозин у себя на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/1623065017716831?comment_id=1623995204290479&reply_comment_id=1624022574287742&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

После демонстрации жидкостного дыхания таксы, Рогозин якобы забрал собаку себе.

«Рогозин забрал себе таксу по кличке Николас, с помощью которой ученые Фонда перспективных исследований устроили демонстрацию технологии жидкостного дыхания президенту Сербии Александру Вучичу», — сообщил источник в аппарате Рогозина.

Сам Рогозин позже подтвердил данную информацию.

«Я понимаю, что такие эксперименты необходимы, но по-человечески переживал за собаку и решил ее забрать себе.

Правда, у меня уже есть овчарка по имени Пончик, но, думаю, ребята станут друзьями. Тем более что такса стала знаменитостью», — написал он в Facebook.

Первый опыт по жидкостному дыханию был поставлен в 1962 году. Нидерландские ученые погружали мышей в специальный раствор (стерофундин), обычную воду и морскую воду, которые насыщались кислородом под давлением 160 атмосфер, и проверял, долго ли они смогут выжить в таких условиях. Оказалось, что мыши в стерофундине оставались живыми до 18 часов. Однако после извлечения из раствора они погибали от скопления жидкости в легких.

Через несколько лет другая группа ученых провела аналогичные эксперименты — исследователи погружали мышей и кошек во фторуглеродную жидкость, которая удерживала гораздо больше кислорода, чем вода. Теперь животные выживали в течение несколько недель, но получали значительные повреждения легких.

В 1977 году ученые поставили первый эксперимент на человеке, заполнив одно легкое добровольца солевым раствором и изучив газообмен и реакцию на поток жидкости. Доброволец смог перенести эксперимент, хотя потом у него развилась пневмония.

В СССР подобные разработки начались в конце 1960-х годов, а в 1980-х была запущена исследовательская программа, основной целью которой было создание эффективных кровезаменителей на основе перфторуглеродов.

По мнению руководителя Фонда перспективных исследований Федора Арсеньева, продемонстрированная Рогозиным разработка может быть использована для спасения моряков с тонущей подлодки.

Дело в том, что на глубинах свыше ста метров быстро подняться на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, когда возникает «эффект закипающей крови», которая закупоривает сосуды и убивает человека.

Чтобы этого избежать, на аварийной подлодке можно будет надеть специальный аппарат с жидкостью, которая не содержит азота, и при этом «легкие человека не сжимаются, что позволяет подводнику быстро подняться на поверхность и спастись».

Впрочем, начиная с глубины 300 метров, высокое давление начинает действовать непосредственно на нервную систему человека, развивается нервный синдром высокого давления - начинается дрожание рук, ухудшается координация движений, самоконтроль и внимание, появляется сонливость. Решения этой проблемы пока что нет.

Кроме того, предполагается, что разработка поможет выносить недоношенных детей. Систему также можно будет использовать для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей.