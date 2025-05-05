Белые ночи в Санкт-Петербурге 2025: когда они начинаются и почему их стоит увидеть

Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт‑Петербурге
Официальный период белых ночей в Санкт-Петербурге в 2025 году длится с 11 июня по 2 июля. С учетом переходного периода белые ночи продолжаются примерно с 25 мая до 11 июля, а неофициальный старт сезона связывают с Днем основания города — 27 мая.
Что такое белые ночи?
Астрономическое определение
Белые ночи начинаются, когда Солнце опускается ниже горизонта не более чем на 6° (глубина гражданских сумерек). Полное ночное небо не видно ни одной минуты. Вся ночь состоит только из сумерек.
«Географический диапазон» белых ночей — широты примерно от 60°34′ до полярного круга (66°34′), что объясняет их присутствие в северо‑западных и арктических регионах. В отличие от полярного дня, когда Солнце вообще не заходит за горизонт, белые ночи — это «скользящее» по горизонту светило.
Почему ночи называют «белыми»?
Название «белые ночи» отражает практически дневной уровень освещенности в полночь: небо приобретает серо‑голубые или серебристые оттенки, а городские огни смешиваются с естественным светом.
Из‑за наклона земной оси траектория Солнца на высоких широтах замедляется, и, опускаясь к горизонту, оно «скользит» вдоль него, не успевая скрыться полностью, что создает эффект непрекращающихся сумерек.
Где еще бывают белые ночи в России?
В России, кроме Санкт‑Петербурга, белые ночи можно увидеть в Мурманске, Архангельске, Салехарде, Норильске и на плато Путорана.
Москва расположена на широте около 55°45′, здесь солнце опускается глубже 6°, поэтому полной «белизны» ночей не бывает — лишь более светлое ночное время с конца мая до начала августа.
Белые ночи в Питере: что посмотреть и чем заняться
- «Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников с масштабным музыкальным шоу, проходом брига с алыми парусами по Неве и фейерверком. В 2025 году он состоится 28 июня.
- Разводные мосты. Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и другие мосты разводят почти каждую ночь. Это одно из самых впечатляющих зрелищ города, во время которого звучат мировые шедевры классиков.
- Марафон «Белые ночи». 34-й ежегодный забег пройдет 5 июля. Старт на 10 км назначен на 20:30, на 42,2 км — на 22:00. В этом году участников ждет обновленный маршрут дистанций: от «Газпром Арены» до Дворцовой площади.
- Фестиваль «Звезды белых ночей». Международный музыкальный форум в Мариинском театре с оперными и балетными постановками, симфоническими и камерными концертами мировых звезд. В 2025 году он проходит с 22 мая по 3 августа.
- Джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи». С 1994 года на площадках Филармонии джазовой музыки исполнители из России и зарубежья дарят импровизации до рассвета. Дата открытия фестиваля в 2025 году еще уточняется.
Чем еще заняться
- Ночные экскурсии: тематические и мистические туры по улицам и дворикам — от 850 руб.
- Водные прогулки: речные трамвайчики и теплоходы ходят круглосуточно, проводятся экскурсии по каналам и Неве — от 1000 руб.
- Уличные концерты и перформансы: часто проходят на Дворцовой площади и в центре города.
- Летние кафе и бары на крышах: террасы с видом на залив и ночной город не закрываются всю ночь.
- Просто прогулка: арт‑инсталляции, подсветка фасадов, романтика белых ночей делают улицы Петербурга волшебными.
Сколько стоит проживание в Санкт-Петербурге в сезон белых ночей
В июне 2025 года стоимость проживания в питерских отелях начинается от 4500 руб. за ночь, в хостелах — от 2200 руб. Бронировать номер следует заранее из-за предстоящего ПМЭФ.
Недельное проживание в Санкт-Петербурге в сезон белых ночей обойдется в сумму не менее 16 тыс. руб. при размещении в хостеле и не менее 33 тыс. руб. при размещении в отеле.
Для тех, кто предпочитает квартиру посуточно, портал Циан указывает стоимость аренды от 2600 руб. в сутки на окраине до 12 тыс. руб. и выше в центре города. Сайты для аренды без посредников иногда предлагают более бюджетные решения: можно найти квартиру по цене от 2200 руб. за сутки, при поездке компанией это может быть очень выгодно.
В сезон белых ночей на сайтах бронирования и посуточной аренды отмечается рост цен. Переплата за номер в гостинице может достигать 2-5 тыс. руб. в сутки. В среднем стоимость аренды однокомнатных квартир летом колеблется в диапазоне 6-7 тыс. руб. за ночь, тогда как в туристическое межсезонье она не превышает 3-4 тыс. руб.
Цены на проживание в период белых ночей на 20-50% выше по сравнению с «зимними» тарифами.
В каких странах можно увидеть белые ночи
Скандинавия и Балтия
- Норвегия. На архипелаге Шпицберген, в городах Тромсё, Будё и других севернее полярного круга полярный день длится до нескольких месяцев. Например, на Шпицбергене сумерки отсутствуют с 19 апреля по 23 августа.
- Швеция. Северные провинции (Лапландия), в том числе Кируна и Лулео.
- Финляндия. Финская Лапландия выше 66°34′; в регионах чуть южнее (например, в Хельсинки) говорят о «светлых ночах».
Исландия и Фарерские острова
Исландия (Рейкьявик и северные регионы) и Фарерские острова (Торсхавн) расположены около 62–64° северной широты и регулярно переживают светлые ночи.
Северная Америка
- Аляска. В городе Анкоридж, национальном парке Денали и более северных городах, таких как Фэрбенкс, присутствуют полярный день и белые ночи. Так, в Фэрбенксе с 1906 года проходит «Midnight Sun Game» — бейсбольный матч при сумеречном свете, начинающийся в полночь.
- Канада. Территории Юкон, Северо‑Западные территории, Нунавут (Икалуит, Доусон‑Сити) — долгие сумерки от мая до июля.
Гренландия и Антарктида
- Гренландия. В южной части острова выше 60°34′ с мая по июль наблюдаются белые ночи, ближе к полюсу — полярный день.
- Антарктида. В период с конца сентября по конец марта исследовательские станции и крайние точки континента переживают белые ночи (гражданские сумерки всю ночь) и полярный день.
На Оркнейских и Шетландских островах (примерно 59-60° северной широты) иногда видна почти непрерывная синева ночного неба в период летнего солнцестояния.
Другие названия белых ночей
В русской классике
В дореформенной орфографии XIX — начала XX века явление называли «Бѣлыя нощи» (произносилось «белыя нощи») — название, данное писателем Федором Достоевским в его рассказе 1848 года.
В финском языке
Финны говорят yoton yo («ночь без ночи», букв. «nightless night») или valkoiset yot («белые ночи»).
Во французском
В современном французском явление получило название nuits blanches, что дословно означает «бессонные ночи» и часто также относится к круглосуточным арт‑фестивалям.
В английском
В англоязычных источниках явление нередко смешивают с «midnight sun» («полуночное солнце»), хотя это чуть более строгий термин для ситуаций, когда Солнце вообще не опускается за горизонт.