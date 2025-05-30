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Абхазия заняла второе место среди популярных у россиян зарубежных направлений

АТОР: Абхазия заняла второе место в бронированиях россиян на лето
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

По предварительным данным, Абхазия заняла второе место в наиболее популярных у россиян зарубежных стран для отдыха этим летом. В страну запланировано 1,1 млн поездок россиян (+7% за год), передает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Средняя стоимость отдыха в Абхазии на лето 2025 года составляет 144 тыс. рублей за 9 ночей.

На первом месте традиционно расположилась Турция: россияне совершат 3,15 млн поездок (+15%), на третьем — Китай (500 тыс., +25%). За поездку на 9 ночей в Турцию придется отдать 252 тыс. рублей («все включено»), а в Китай на 11 ночей — 215 тыс. (завтраки).

В топ-10 популярных зарубежных направлений оказались ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы, Индонезия и страны Ближнего зарубежья.

В прошлом году Абхазия оказалась на пятой строчке. По оценкам туроператоров, в 2024 году туда могло быть совершено порядка 1,5–2 млн поездок, большая часть — на личном транспорте и без турпакета. В АТОР и Ростуризме подчеркивали, что поток в Абхазию стабильно высокий, но растет медленнее, чем по другим заграничным направлениям, из-за ограниченной инфраструктуры, дефицита гостиниц с высоким уровнем сервиса и определенных политических факторов.

Ранее в Китае объявили о расширении безвизового режима.

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