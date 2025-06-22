В минтуризма Абхазии пообещали объяснить заявление о нищих туристах из России

Представитель минтуризма Абхазии Кристина Лакербай заявила, что республике не нужны нищие российские туристы, которые «покупают дошираки» вместо сувениров и местных продуктов. Замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц в беседе с «Газетой.Ru» не стал давать оценку словам коллеги, но пообещал подготовить комментарий от имени ведомства.

«Завтра будет для всех озвучена позиция минтуризма», — сказал Барциц.

До этого сотрудница минтуризма Кристина Лакербая во время совещания республиканского правительства заявила, что Абхазии не выгодны «туристы за 300 рублей».

«Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, что дают в отеле, но на улице он ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, но мы хотим, чтобы они купили сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист не нужен», — сказала Лакербая.

Эти слова вызвали негативную реакцию среди российских туристов — они отметили проблемы с качеством обслуживания в Абхазии и устаревшую инфраструктуру.

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