«Все раскаялись. Контролировать будет МВД»: Лукашенко помиловал 30 политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Имена помилованных участников протестов не раскрываются, однако известно, что среди них 14 женщин и 16 мужчин. Как сообщила пресс-служба главы республики, у некоторых из них серьезные заболевания, есть также люди пенсионного возраста. В июле Лукашенко заявил, что в скором времени на свободу могут выйти противники белорусской власти. После этого он также помиловал 14 человек, которые участвовали в протестах 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Среди помилованных — 14 женщин и 16 мужчин. Как отмечает канал, некоторые из них имеют серьезные заболевания, есть также граждане пенсионного возраста. Имена помилованных заключенных при этом не раскрываются.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению Главы государства обеспечит Министерство внутренних дел», — говорится в публикации.

Предыдущие помилования

2 июля Лукашенко заявил, что некоторые осужденные белорусские оппозиционеры в ближайшее время могут выйти на свободу.

«Мы должны действовать по-людски. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные, как они (оппозиционеры. — «Газета.Ru») пишут, наши, которые не успели сбежать [из страны] и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крушили», — сказал президент Белоруссии.

После этого 22 июля глава Верховного суда Валентин Сукало сообщил, что президент республики уже помиловал 14 участников протестов 2020 года. По его словам, готовились и другие предложения о помиловании, однако решения по ним может принимать только Лукашенко.

Ранее заместитель главы администрации главы Белоруссии Ольга Чуприс также уточняла, что в 2021-2023 годах Лукашенко помиловал несколько человек, осужденных за участие в протестах после президентских выборов в 2020 году.

По приведенным ею данным, в 2021 году 40% всех помилованных составили те, кто совершил «преступления так называемой протестной направленности». В 2022 году таких помилованных было уже 77% от общего числа. В 2023-м, как отметила Чуприс, были единичные случаи помилования.

Протесты в Белоруссии

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа 2020 года после президентских выборов, на которых действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатов в 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала, по данным белорусского ЦИКа, около 10%.

Митингующие, не согласные с такими итогами выборов, вышли на улицы в разных городах Белоруссии с требованием пересмотреть результаты. В тот же вечер акции протеста переросли в стычки с силовиками. Милиция и ОМОН разгоняли демонстрантов с помощью дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Пострадали около тысячи протестующих, несколько из них погибли.

К протестам присоединились сотрудники крупных белорусских предприятий, объявившие забастовку. 17 августа Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей. На его речь они ответили криками «Уходи!» и «Позор!».

В докладе ООН сообщалось, что за пять дней митингов — с 9 по 14 августа 2020 года — были задержаны 13 500 человек, в том числе 700 детей.

В середине августа 2020-го по инициативе Светланы Тихановской был создан «Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса» для обеспечения трансфера власти. В него вошли представители белоруской оппозиции. Однако Конституционный суд Белоруссии признал его незаконным, а генпрокуратура возбудила по факту создания совета уголовное дело.

Некоторые члены «Кондиционного совета», в том числе Тихановская, вскоре покинули республику, другие были задержаны. Мария Колесникова и Максим Знак, работавшие во время выборов в штабе третьего кандидата Виктора Бабарико, а позже ставшие членами Совета, получили 11 и 10 лет лишения свободы соответственно за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и управление таким формированием» и публичные призывы к захвату государственной власти.

Митинги продолжались в стране вплоть до 2021 года. Только 11 февраля председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась и пик протестов пройден.