Зона беззакония: как иностранные мессенджеры укрывают преступников

Сегодня иностранные мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp стали для многих в России привычной частью жизни. Мы переписываемся в них по работе, делимся новостями с друзьями, шлем голосовые родным. Но вместе с обычными пользователями там активно обитают и совсем другие персонажи – мошенники, наркодилеры, торговцы детской порнографией и прочие, кого приличные люди предпочли бы не встречать даже в интернете. И проблема в том, что на такие вещи западные платформы часто просто закрывают глаза, отмечает член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Приведу цифры. Из 328 тысяч деструктивных единиц контента, которые выявили правоохранительные органы, Telegram до сих пор не удалил более 137 тысяч материалов. И речь идет не о каких-то пустяках. Детская порнография, суицидальный контент, распространение наркотиков, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)* – все это до сих пор можно встретить в открытом доступе. Результаты у WhatsApp куда скромнее – 69 выявленных и 56 не удаленных, однако не стоит забывать, что детище компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* является мессенджером, а не полноценной контентной площадкой. Важнее посмотреть на процентное соотношение – в этом случае будет видно, что WhatsApp игнорирует больше 80% запросов от правоохранителей. Telegram оказался чуть «ответственнее», но все равно проигнорировал около 40%.

За сухими цифрами – настоящие ужасы. Группы, где подростки выкладывают фото самоповреждений. Каналы, торгующие детской «приваткой», обновляемой каждые пару дней. Переписки, где договариваются о «встречах» с детьми. Все это до сих пор открыто, и никакая модерация Telegram до этого еще не добралась. В такие моменты особенно хорошо понимаешь, почему важно, чтобы платформа не просто существовала, а отвечала за то, что на ней происходит.

О чем это говорит нам с вами как обычным пользователям? О том, что иностранные мессенджеры не готовы обеспечивать комфортную и безопасную для всех возрастов среду общения. Они отказываются нести ответственность за размещаемый на их платформах контент, а при обнаружении откровенного деструктива либо не реагируют вовсе, либо только выборочно. Вывод простой – полагаться в повседневном общении на подобные площадки попросту нельзя.

На этом фоне особенно обнадеживает заявление президента России Владимира Путина о необходимости поддержки государственного, суверенного решения. Уже сейчас известно, что новая платформа будет представлять из себя многофункциональное приложение для общения, получения государственных услуг, формирования цифрового аналога паспорта и многого другого. Еще с момента начала полномасштабной информационной войны было понятно – зависимость от иностранных решений недопустима, особенно в базовых вещах, таких как общение и развлечение.

Имея развитую ИТ-сферу и опыт создания одного из лучших в мире сервисов по оказанию государственных услуг, мы приходим к логичному этапу отделения от западных платформ уже не только в государственном, но и гражданском секторе, создавая «суперапп» для любых задач. Опыт Японии, Южной Кореи и Китая доказывает востребованность и удобство таких решений как в повседневных ситуациях, так и для редких, но крайне важных задач, например при оформлении каких-либо документов.

Важно понимать, что новый сервис будет полностью российской разработкой с уникальным для нашего рынка функционалом, которого не будет ни у одной другой платформы, включая иностранные. Это означает не только все те возможности, что я перечислил выше, но и беспрецедентный уровень безопасности и защищенности. Таким образом, благодаря российскому происхождению и максимально плотному взаимодействию с правоохранительными и надзорными органами у любого деструктива будет крайне мало шансов задержаться на платформе достаточно надолго, чтобы успеть нанести ощутимый ущерб.

Подведу итог. Мессенджеры – не просто способ общения, а важный элемент нашей цифровой жизни. И выбор в пользу суверенного решения – это выбор в пользу удобства, безопасности и прозрачности. Вместо того чтобы рисковать, полагаясь на платформы, которые не несут никакой ответственности, стоит сделать ставку на решение, созданное с ориентиром на наших пользователей и наши реалии.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.