7 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 июня есть повод задуматься о безопасности продуктов, которые мы едим, или сходить на субботник по случаю Международного дня очистки водоемов. У православных христиан — Троицкая родительская суббота, предшествующая большому церковному празднику. Народные приметы не советуют устраивать дома уборку, чтобы не вымести благополучие. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 7 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 июня

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 420 тыс. человек погибают из-за употребления продуктов, содержащих опасные микроорганизмы (сальмонеллу, кишечную палочку), химические вещества (пестициды, тяжелые металлы) или физические примеси (стекло, металлическая стружка). Особенно уязвимы дети младше пяти лет — на их долю приходится 40% всех заболеваний, связанных с некачественной едой. Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный ООН в 2018 году, призван напомнить о том, как важно безопасное и качественное питание. Его тема в 2025 году — «Наука в действии», подчеркивающая роль научных исследований и инноваций в обеспечении безопасности продуктов питания.

Международный день очистки водоемов

Международный день очистки водоемов посвящен привлечению внимания к проблеме загрязнения водных ресурсов. Согласно исследованиям ВОЗ, некачественная питьевая вода, недостаточная санитария и несоблюдение гигиены приводят к катастрофическим последствиям: ежегодно около 1 млн человек погибают от предотвратимых заболеваний (холеры, дизентерии и т.д.). Кроме того, в последние десятилетия усугубилась еще одна проблема — загрязнение пластиком. Ежегодно в водные экосистемы попадает до 23 млн тонн таких отходов по оценкам Программы ООН по окружающей среде, значительная часть которых превращается в микропластик. Сегодняшняя дата — хороший повод поучаствовать в акции по уборке близлежащего берега реки, озера или моря.

Всемирный день заботы

Всемирный день заботы был учрежден в 2022 году по инициативе некоммерческой благотворительной организацией CaringBridge в честь 25-летия со дня запуска их платформы, созданной для поддержки людей с серьезными заболеваниями и их семей. Праздник призывает проявлять заботу к окружающим, особенно к тем, кто сталкивается с трудностями, и напоминает о важности добрых дел в повседневной жизни. В этот день поощряются акты доброты и сочувствия: посещение больных, волонтерская помощь, простые жесты внимания.

close Виталий Аньков/РИА Новости

День краудфандинга в России

Неофициальный праздник, когда обычные люди помогают друг другу воплощать в жизнь крутые идеи. Он приурочен к дате запуска одной из крупнейших российских краудфандинговых платформ — Planeta.ru. Успех проекта показал: чтобы сделать что-то важное или интересное, не обязательно искать богатого инвестора. Например, через краудфандинг группа «Би-2» в 2012 году собрала больше 1,2 млн на выпуск альбома «Spirit».

Какие праздники и памятные даты отмечают 7 июня в других странах

День мучеников — Мальта. Памятная дата посвящена событиям 1919 года, когда в условиях послевоенного экономического кризиса и роста цен жители Мальты вышли на протесты против британского колониального управления. В ходе столкновений британские войска открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли четыре человека и около 50 получили ранения. Эти события стали поворотным моментом в борьбе за самоопределение Мальты. В 1986 году в столице островного государства — Валлетте — был установлен памятник погибшим, а с 1989 года День мучеников официально признан одним из пяти национальных праздников страны.

День расторжения унии со Швецией — Норвегия. 7 июня 1905 года норвежский парламент (cтортинг) принял резолюцию о расторжении унии союза государств, возглавляемых одним монархом со Швецией, существовавшей с 1814 года. Это решение стало результатом длительных разногласий между странами, особенно в вопросах внешней политики. В сентябре 1905 года было достигнуто соглашение о мирном расторжении союза, и Норвегия стала независимым государством.

День журналиста — Аргентина. Праздник учрежден в честь основания первой газеты страны — La Gazeta de Buenos Ayres в 1810 году. Она была создана для информирования населения о деятельности Первой хунты ???первое правительство, созданное в результате Майской революции 1810 года, которая положила начало процессу обретения Аргентиной независимости от Испании?? и событиях Войны за независимость. В 1938 году на Первом национальном конгрессе журналистов в Кордове было принято решение ежегодно отмечать этот день как профессиональный праздник.

close Первый номер газеты La Gazeta de Buenos Aires La Gazeta de Buenos Aires

Церковные праздники 7 июня

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Третье обретение главы Иоанна Предтечи — это событие, произошедшее около 850 года, когда святыня была вновь найдена после периода иконоборческих гонений. Во время волнений в Константинополе, связанных со ссылкой Иоанна Златоуста, главу Иоанна Крестителя перенесли в город Емессу, а затем в начале IX века в Команы, где она была скрыта в земле.

После восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе в 842 году патриарх Игнатий во время ночной молитвы получил указание о местонахождении реликвии. По приказу императора Михаила III в Команы было направлено посольство, которое обрело главу Иоанна Предтечи в указанном патриархом месте. После этого глава была перенесена в Константинополь и положена в придворной церкви.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и традиции православного праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из значимых праздников в православном календаре. Этот... 09 сентября 13:38

Троицкая родительская суббота

В субботу, 7 июня 2025 года, накануне праздника Святой Троицы, православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. Этот день посвящен всеобщей молитве за всех усопших православных христиан. Традиция такого поминовения восходит к глубокой древности и подчеркивает духовную связь между живыми и умершими. Верующие посещают храмы, где совершаются особые заупокойные богослужения, подают записки с именами почивших и подают милостыню. Это время не только молитвенной памяти, но и размышлений о вечности, милосердии и всепрощении.

Троицкая суббота напоминает о том, что любовь и молитва преодолевают границы земной жизни, объединяя всех членов церкви — и ныне живущих, и отошедших к Господу.

7 июня Русская православная церковь также чтит память • святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского;

• священномученика Ферапонта, епископа Кипрского;

• преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини;

• преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха;

• святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

Народные праздники и приметы 7 июня

Ивaн — Мeдвяныe pocы (Фepaпoнтoвcкaя poca)

В народной традиции 7 июня отмечается праздник Иван — Медвяные росы, также известный как Ферапонтовская роса. Он совпадает с церковным воспоминанием третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Название связано с появлением в это время на растениях особой росы — липкой и сладковатой, — которую называли медвяной. В народе верили, что она может нанести вред здоровью человека и животных, поэтому в этот день не рекомендовалось ходить по росе и рвать мокрую траву, а скот выгоняли на пастбища позже обычного. Также считалось, что уборка в доме может вымести из него семейное благополучие.

Приметы

Если выпадала обычная роса, это предвещало урожайный год.

Обилие цветов на рябине сулило хороший урожай овса.

Цветение шиповника в этот день — признак наступления настоящего лета.

close Игорь Онучин/РИА Новости

Какие исторические события произошли 7 июня

1099 год — христианские войска Западной Европы начали осаду Иерусалима, находившегося под контролем Фатимидского халифата. Осада продолжалась до 15 июля, когда город был взят штурмом. После захвата произошло массовое убийство мусульман и евреев. Готфрид Бульонский был избран правителем, отказавшись от титула короля и приняв звание Защитника Гроба Господня.

1654 год — в Реймсском соборе состоялась коронация Людовика XIV, получившего прозвище Король-Солнце. Церемония была пышной и символизировала восстановление порядка после Фронды дворянско-буржуазное движение против абсолютизма во Франции в XVII веке

1732 год — императрица Анна Иоанновна поручила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли строительство нового Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Здание стало официальной резиденцией российских монархов и символом императорской власти. Дворец неоднократно перестраивался и расширялся, отражая величие Российской империи.

1929 год — вступил в силу Латеранский договор между Италией и Святым Престолом, подписанный 11 февраля. Согласно соглашению, Ватикан стал независимым государством, а католицизм получил особый статус в Италии. Договор завершил многолетний конфликт между итальянским государством и папством.

1960 год — король Саудовской Аравии Сауд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ, разрешающий девочкам получать формальное образование. Были открыты первые государственные школы для девочек под надзором Главного управления женского образования.

Дни рождения и юбилеи 7 июня

В 1794 году родился Петр Чаадаев — русский религиозный философ, писатель и публицист. Его «Философические письма» на момент публикации вызвали широкий резонанс в обществе, а сам автор был признан «безумным» за критику российской действительности.

В 1829 году родился Николай Федоров — русский мыслитель, основатель философии космизма. Он пропагандировал идею «общего дела» — воскрешения всех умерших с помощью науки и объединения человечества в этом стремлении.

Что такое космизм в философии: кратко Космизм в философии — это учение о единстве человека и Вселенной. Оно утверждает, что мы не просто живем в космосе, а активно влияем на его развитие.



Главная идея: человечество должно преодолеть свои природные ограничения, освоить космос и научиться управлять миром вокруг себя.



Философы-космисты верили, что с помощью науки и технологий люди смогут победить смерть, расселиться по другим планетам и преобразовать саму природу. Это не просто фантазии — многие идеи космизма вдохновляли реальных ученых и изобретателей. Особенно сильно это направление развилось в России, где мыслители видели в космизме не только научную теорию, но и духовный идеал будущего.

В 1837 году родился Алоис Гитлер — австрийский чиновник таможенной службы, отец Адольфа Гитлера. Был известен своей строгостью и авторитарным характером.

В 1848 году родился Поль Гоген — французский живописец, скульптор и керамист, представитель постимпрессионизма. Он стремился к «примитивному» выражению духовных и эмоциональных состояний в своих работах. Гоген провел значительную часть жизни на Таити, где создал многие из своих известных произведений.

close Автопортрет в шляпе, Поль Гоген Musee d’Orsay

В 1909 году родилась Вирджиния Апгар — американский врач-анестезиолог, разработавшая шкалу Апгар для быстрой оценки состояния новорожденных. Ее методика значительно снизила младенческую смертность и до сих пор используется во всем мире.

В 1917 году родился Дин Мартин — американский певец и актер итальянского происхождения.

В 1942 году родился Муаммар Каддафи — ливийский государственный и военный деятель, пришедший к власти в результате переворота в 1969 году. Он правил Ливией более 40 лет, внедряя свою идеологию и проводя реформы. Был убит в 2011 году в ходе ливийской гражданской войны.

В 1958 году родился Принс (Принс Роджерс Нельсон) — американский певец, музыкант и композитор. Выпустил множество хитов, включая альбом «Purple Rain», и оказал значительное влияние на музыку XX века.

Кто отмечает дни рождения

73 года исполняется Дарье Донцовой — российской писательнице, автору «иронических детективов».

68 лет исполняется Александру Маршалу — российскому рок-музыканту, певцу, бас-гитаристу, автору песен.

62 года исполняется Джулиану Лоуэнфельду — американскому и российскому поэту, драматургу, судебному юристу, композитору и переводчику. Лоуэнфельда считают одним из лучших переводчиков произведений русского поэта Александра Пушкина на английский язык.

39 лет исполняется Наталье Ионовой (Глюк'оzа) — российской поп-певице и актрисе.

close Актриса и певица Глюкоза (Наталья Ионова) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

35 лет исполняется Игги Азалии — австралийской хип-хоп-исполнительнице, автору песен.