На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов потянулся бы за пистолетом, встретив похищенного блогера Щепихина

Алаудинов: если бы я встретил Арега Щепихина, рука потянулась бы к пистолету
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что при личной встрече с Арегом Щепихиным, которого похитили 3 июня в Москве, потянулся бы к пистолету, поскольку считает, что подобных «животных» нужно убирать из государства. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это животное, которое решило оскорбить весь чеченский народ, как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух. Он считает нас всех (мусульман и евреев) полукровками, что нас нужно отправить домой. Мы граждане России, находимся в составе со своими территориями и землями. Это тебе нужно ехать к себе, в ад», — заявил он, подчеркнув, что при встрече потянулся бы к пистолету.

Накануне группа неизвестных похитила Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

Ранее военкор сравнил историю Щепихина с судьбой живущего в Чечне экс-бойца ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами