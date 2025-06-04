«Много странного»: член СПЧ Меркачева отреагировала на похищение блогера в Москве

В похищении предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве «много странного», заявила «Газете.Ru» член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева. Накануне вечером мужчину схватили на вокзале и отнесли в багажник черного Mercedes-Benz с номерами АМР и мигалками.

«Конечно, недопустимо никого похищать. Есть задержания, есть аресты в рамках оперативных мероприятий, либо уже в следствие исполнения постановления суда, и так далее. Но ничего, связанного с тем, чтобы просто можно было человека лишить свободы и куда-то отвести, наше законодательство не прописывает. Возможно, какие-то оперативные мероприятия идут, мы о них просто не знаем и скоро узнаем. Много как будто бы странного. Во-первых, скажите, человек в здравом уме будет записывать оскорбления в адрес большой группы мусульман, среди которой не только чеченцы, но и представители других народностей? Оскорбление Корана, Аллаха. То есть это какая-то как будто явная провокация была с его стороны. Либо он психически нездоров, либо он провоцировал», — сказала Меркачева.

Правозащитница допустила, что похищение могло быть инсценировано для того, чтобы спровоцировать ответные действия.

«Вообще все это могло быть срежиссировано. Я сейчас может быть какую-то супер конспирологическую теорию заворачиваю, но вот мне, как здравомыслящему человеку, кажется, что [это] самоубийственно на фоне последних событий, на фоне того, что произошло с Никитой Журавелем. Кстати, вчера меня спрашивали, не пропал ли Никита Журавель, а сегодня уже, как выясняется, все говорят об инциденте на вокзале. В любом случае, я надеюсь, что человека вернут, с ним будет все в порядке, его опросят. Дай бог, он будет жив, здоров», — заключила Меркачева.

Вечером 3 июня группа мужчин похитила блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин в штатском несут мужчину среднего возраста и запихивают в багажник черного внедорожника Mercedes-Benz с номерами АМР и мигалками. Мужчина кричит о помощи, но сотрудники охраны и прохожие проходят мимо.

Спустя некоторое время автомобиль нашли и остановили на Кутузовском проспекте, но блогера в нем уже не было. К утру Mercedes-Benz в сопровождении полицейских вернулся на Ярославский вокзал, а его пассажиров отвели в отделение полиции. Позже они вышли оттуда, улыбаясь, и ответили на вопросы журналистов фразой «Ахмат — сила».

По данным СМИ, похитители предоставили силовикам документы, подтверждающие связь с Росгвардией. Утром 4 июня власти Чечни заявили, что Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые «взаимодействуют с профильными ведомствами столицы».

МВД Чечни, как сообщили власти, проводит проверку в отношении «преступника», который открыто, публично и неоднократно «призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». Где находится блогер, в публикации не говорится.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.