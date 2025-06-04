Источник подтвердил связь похитивших блогера Щепихина с Росгвардией

В Москве не стали возбуждать дело о похищении бизнесмена Щепихина

Группа мужчин, похитившая блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы, по предварительным данным, проводила оперативные мероприятия, рассказал «Газеты.Ru» источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль, на котором увезли блогера, останавливали для проверки, эти мужчины вроде бы действительно проводили оперативные мероприятия — в своем стиле, конечно. По предварительным данным, они из линейного управления Росгвардии, но пока непонятно, к кому относятся и по чьей указке работали», — рассказал источник.

По его словам, уголовное дело по факту произошедшего не возбуждено.

«Уголовное дело о похищении не возбуждено. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, блогера ищут, где он — пока неизвестно», — отметил он.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в столице. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что бизнесмена Щепихина задержали, а не похитили.