«Его видели неделю назад»: в Челябинске нашли квартиру владельца фур, перевозивших дроны ВСУ

В Челябинске нашли квартиру, в которой жил подозреваемый в атаке БПЛА в Сибири

Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев жил в Челябинске. Журналисты нашли квартиру, которую снимал мужчина: жильцы дома видели его «неделю назад». Тимофеев, уроженец Житомира, оформил ИП по грузоперевозкам и закупал фуры, в которые, по данным следствия, вмонтировали пусковые контейнеры для БПЛА. Незадолго до атаки он с женой покинул РФ.

В Челябинске нашли дом, в котором проживал подозреваемый в атаке дронов на российские аэродромы Артем Тимофеев. РИА Новости опубликовало кадры с многоквартирным зданием в микрорайоне «Академ Riverside», а также показало дверь квартиры, в которой проживал Тимофеев.

«Мы его видели неделю назад. Он снимал до нас эту квартиру», — сказал корреспонденту мужчина, вышедший из дома.

По данным РИА Новости, Тимофеев жил на 17-м этаже в доме, построенном в 2019 году.

Ориентировка на 37-летнего Артема Тимофеева появилась в сети 2 июня, спустя день после атаки БПЛА.

Первоначально сообщалось, что он якобы является уроженцем Донецка. Однако выяснилось, что мужчина родился в Житомире, а в 2014–2016 годах жил в Киеве. Несколько лет назад Тимофеев вместе с родственниками перебрался в Россию, в Челябинскую область.

В октябре 2024 года он зарегистрировал ИП по грузоперевозкам в Миассе, где на его имя были оформлены грузовые автомобили.

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Mash пишет, что Тимофеев по профессии был музыкантом и диджеем. На своей странице в VK он публиковал фото с Евромайдана, а также поездок в Одессу, Харьков и Полтаву. После этого страница была «подчищена» или же много лет не обновлялась.

Канал также утверждает, что еще в апреле Тимофеев общался в закрытом чате «поклонников роскоши». В нем он демонстрировал часы из своей коллекции, стоимостью от 220 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. Последнее сообщение в этом чате Тимофеев оставил 15 мая.

Ранее силовики опросили четырех водителей фур, которые использовались для транспортировки дронов. Все они назвали Артема Тимофеева владельцем транспортных средств, который давал указания по доставке каркасных домов и другим заданиям.

Также силовики обнаружили склад в Челябинске, где, предположительно, собирали дроны. Там нашли неиспользованные запчасти к БПЛА, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

«Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — сообщил собеседник URA.

Скрылся с женой

По данным портала 74.ru, жена Тимофеева владела тату-студией в центре Челябинска. Они поженились в 2016 году, брак был зарегистрирован в Киеве. Екатерина помогала мужу в раскрутке и реализации музыкального проекта Dastish fantastish.

По данным канала Readovka, его жена называла себя ведьмой и писала эротические книги. 74.ru пишет, что Тимофеев с женой покинули Россию 28 мая, за несколько дней до массированной атаки.

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1 июня на авиабазах в Мурманской и Иркутской областях в результате атак с применением FPV-дронов были повреждены несколько единиц авиационной техники, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95.

В соцсетях появились видеозаписи очевидцев, на которых было видно, что БПЛА вылетали из контейнеров припаркованных грузовых фур.