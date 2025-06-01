«Выходишь в уличный туалет, а тут «папарацци»: как «самая веселая деревня» воюет с туристами

С каждым годом в Карелии растет число туристов — и недовольство местных, чьи тихие деревушки внезапно оказываются окружены туристическими автобусами и толпами с фотоаппаратами. Одна из таких «горячих точек» — маленькое Киндасово, прославившееся на всю Россию как «самая веселая» деревня страны. Масла в огонь подлило то, что в деревне во время войны функционировал оккупационный лагерь финнов, и веселить здесь приезжих, по мнению некоторых, оскорбительно. Как киндасовцы пытались выжить туристов и почему подобных «горячих точек» много по всей Карелии — в материале «Газеты.Ru».

«Ну, а самый известный приз киндасовского фестиваля — телега навоза. В этот раз он достался юной петрозаводчанке Насте. Конечно, не сама телега, а лишь сертификат», — так описывал информационно-развлекательный портал «Петрозаводск говорит» праздник юмора в Киндасово.

Деревня, расположенная в часе езды от столицы Карелии, позиционируется для туристов как «самая веселая в России» . Проблема в том, что у многих ее жителей такая слава ничего, кроме злобы, не вызывает. Вот уже много лет киндасовцы воюют с туристами. Пока — с переменным успехом.

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«Прямо под ногами лежал»

Ежегодный праздник юмора и смеха проводится здесь с 1986 года . Путевку в жизнь ему дала известная собирательница фольклора Виола Мальми. Материал для шуток — байки и истории о незадачливых мужиках деревни Киндасово.

«Почему-то жители этой деревни служат предметом постоянных насмешек соседей-кореляков (собирательное прозвище жителей Карелии), о них ходит много всяких анекдотов», — так деревню описывал русский краевед Николай Лесков еще в XIX веке. Незадачливые, но добродушные мужики этой деревушки постоянно попадают в смешные передряги — такова суть народных баек про Киндасово (ознакомиться с местным специфическим юмором можно здесь).

Интерес к фестивалю был высокий — в деревню, где летом проживает не более 500 человек , на праздник съезжались несколько тысяч гостей. «Но это происходит один раз в год, а потом деревня затихает до следующего праздника. Мы хотим это изменить!» — писали в своей заявке на президентский грант местные предпринимательницы Светлана Хребтова и Юлия Толмачева. И это у них получилось.

Сначала женщины организовывали «праздник юмора», а потом решили развивать потенциал, который «прямо под ногами лежал», как Хребтова объяснила «Газете.Ru». Начали в 2018 году, получили грант, вложили много своих денег и сил, и в какой-то момент «просто вдруг поперло». Например, в 2022 году деревню посетили 15 тысяч человек .

Как признаются местные, «особо смотреть [в деревне] нечего», и для туристов придумали простые интерактивы: поиграть на старинных карельских инструментах, послушать смешные байки, попить чаю с пирогами или «крафтовой самогоночки», посмотреть на быт карелов. Городским приезжим это пришлось по душе.

close Семен Майстерман/ТАСС

«Смешили нас до упаду, очень тепло вспоминать <...> Напоминает деревенскую свадьбу с играми, песнями, шутками с национальным колоритом <...> Мысленно аплодирую местным женщинам — организаторам этой нехитрой движухи. Большой труд — создать достопримечательность там, где она и близко не напрашивалась», — писали гости на сайтах-отзовиках.

«В маленькую деревню (всего 45 домов) приезжают одновременно восемь больших автобусов с туристами. Сколько их человек? Сто? Двести? Туристы оказались в самом центре, рядом с нами (мы живем как раз в центре), толпами ходили, шумели, заглядывали во дворы. Это нормально, люди приехали из других мест в незнакомую карельскую деревушку, им все интересно. Я их прекрасно понимаю. Однако быть экспонатом удовольствие довольно сомнительное », — жалуется «Газете.Ru» уроженка Киндасово Ольга.

Вдобавок жителям деревни приходилось дышать выхлопами автобусов, которые в отсутствие парковки водители бросали где попало с включенными двигателями, и по много раз за день слушать одну и ту же музыкальную программу. Так, местные рассказывали журналистам, что в один из июньских дней в деревне появились сразу 300–400 железнодорожников , которых развлекали громкими песнями и забавами несколько часов подряд.

«Представьте, выходишь за дверь дома в баню, в уличный туалет, а тут везде, как они [киндасовцы] выражаются, «папарацци» с камерами. Карельские деревни даже заборов до сих пор не знают, а тут жители начали их ставить», — объяснила «Газете.Ru» мотивы недовольства депутат Заксобрания республики Эмилия Слабунова, которая защищает интересы киндасовцев.

Местных жителей беспокоило и то, что у «самой веселой деревни» весьма печальная история. В годы Великой Отечественной район был оккупирован, и в Киндасово находились концлагерь с тюрьмой . Тут содержали примерно 300 мужчин и женщин, которых заставляли работать на лесозаготовках, избивали, морили голодом. Погибших от пыток и расстрелов хоронили на сельском кладбище. Называть деревню с подобным прошлым самой веселой, по мнению некоторых жителей, «крайне неуважительно и цинично».

«Это был самый жестокий финский концлагерь. Я не говорю, что надо каждый день посыпать голову пеплом и все время скорбеть. Жизнь есть жизнь — в ней есть место и скорби, и веселью. Но устраивать каждый день увеселительные мероприятия в такой деревне — это неправильно», — считает Ольга.

close Киндасово - самый веселый фестиваль Карелии!/VK

Киндасовцы вышли на тропу войны.

«Восстала вся деревня»

Летом 2022-го они написали обращения в прокуратуру с жалобами на шум, вонь от стоящих автобусов. Весной 2023-го киндасовцы принимали у себя в деревне депутата Госдумы Валентину Пивненко. В конце встречи Пивненко заявила, что «на месте местных жителей такой турбизнес поганой метлой гнала [бы]».

В итоге туристическому бизнесу пришлось потесниться.

Сейчас отдыхающих принимают отдельно, на окраине, и не пускают внутрь деревни, ситуация, по словам жителей, «вполне терпима». Однако война в границах «самой веселой деревни» на этом не закончилась. Несколько раз, в том числе на днях, власти пытались провести публичные слушания о переводе участков в Киндасово общей площадью 1,5 га из общественных под рекреацию. Как считают некоторые жители деревни, делается это, чтобы «захватить землю» и вернуть туристов.

«Тут уж восстала вся деревня... Вот тогда и началось настоящее противостояние между жителями и предпринимателями. Множество собраний, обращения в суды, СМИ, попытки договориться», — рассказала «Газете.Ru» жительница Киндасово Ольга.

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Киндасовцы считают, что слушания проводятся с нарушениями. Голосовать на портале «Госуслуги» могут только прописанные в этом районе — Пряжинском городском поселении, куда входит Киндасово. То есть, даже люди из соседних деревень с нужной регистрацией, но не жители самого Киндасово, которые прописаны в городе и приезжают в деревню на лето.

В разговоре с «Газетой.Ru» Светлана Хребтова объяснила, что туристов под окна жителей никто возвращать не собирается, а земельные участки нужны для других целей. Например, для выращивания ржи для исторической мельницы, которую предпринимательницы начали восстанавливать.

close Киндасово. Карелия./VK

«Я понимаю их опасения, я говорю им: «Дорогие мои, услышьте меня, пожалуйста, мы уже ушли, зачем нам опять возвращаться к конфликту». Мы не какие-то прощелыги, которые не понимают, что они делают. Я тверская карелка, Юля [Толмачева] коренная, олонецкая карелка. Я много лет директор этнокультурного центра, Юля заслуженный работник культуры республики. Мы абсолютно не пустотелые хаплуги, которым ничего в этой жизни не надо, кроме денег», — взволнованно рассказала она.

При этом оппоненты называют Хребтову с Толмачевой «пришлыми, алчными авантюристами» и «даже не настоящими карелками», хотя обе они из соседнего поселка Пряжа.

И недовольные, и предпринимательницы охотно общаются с журналистами — кажется, что им важно убедить в своей правоте каждого заинтересовавшегося. Но любую деталь оппоненты преподносят по-своему. Предпринимательницы рассказывают, что вкладываются в деревню: например, кроме мельницы, проект которой сейчас на паузе из-за протестов, восстановили дом культуры, хотят обустроить общую зону отдыха на берегу местной реки (это один из спорных участков). Критики в ответ говорят, что женщины «решили, что они хозяйки всей деревни» и делают все ради своей выгоды. Припоминают про концлагерь и оскорбление памяти — Хребтова отвечает, что раньше на месте концлагеря была просто свалка, которую на фоне развития деревни бизнес помог убрать и поставить памятный знак.

«Давайте будем честны. Байки про [веселое] Киндасово Лесков собирал еще в 19 веке, а война, страшная война, она была по всей России. Весь Питер стоит на костях, и что теперь, голову пеплом посыпать?», — заявила Хребтова «Газете.Ru».

Сами местные, раньше не отгораживавшиеся друг от друга заборами, поделились на два лагеря и перессорились, так как часть деревенских поддерживает бизнес и считает, что он помогает деревне.

«Раскол между соседями усугубляется просто бешеными шагами. А я просто хочу, чтобы они успокоились. Я на самом деле болезненно отношусь к тому, что мы стали яблоком раздора, что они ругаются. Я всех понимаю, я их тоже не осуждаю, они дачники, им хочется покоя, но что делать с теми, кто зарабатывает с нами?... Может, вы что-то подскажете, мы уже так наобижали друг друга», — с некоторой растерянностью сказала Хребтова корреспонденту «Газеты.Ru».

Проблема Киндасово не просто конфликт в маленькой деревушке — это зеркало общей беды с туристами в Карелии, да и в других туристических местах страны . На фоне закрытия границ поток отдыхающих в регионах резко усилился, к чему последние оказались не готовы. В той же Карелии для туристов нет нужной инфраструктуры, а местным жителям не дают права защититься от непрошенных гостей, объяснила «Газете.Ru» депутат Слабунова.

«В Карелии огромная территория, но предприниматели, естественно, идут туда, где уже есть дороги, электричество, не надо вкладываться в инфраструктуру, вместо того, чтобы уйти в сторону от людей. У нас же много заброшенных деревень со старинными домами, которые никто не видит. Почему бы не проводить фестивали там, не восстанавливать эти места. Я сама за развитие туризма в Карелии, но пока это происходит болезненно, у нас не только Киндасово, много подобных горячих точек», — обращает внимание Слабунова.

По ее мнению, ситуация в республике будет только усугубляться, так как турпоток будет увеличиваться. Ситуации, как в Киндасово, должны решаться на открытых местных референдумах, считает депутат. Власти же должны следить, чтобы доходы от притока отдыхающих шли на улучшение местных населенных пунктов, чтобы жители увидели положительную сторону туризма.

«Власти показывают всякие цифры, как растет спрос на туризм в Карелии, но уходят от сопутствующих проблем», — заключила депутат.