Замерцало. Зеленский слетал в Берлин. Что это изменит?

Глава Украины Владимир Зеленский продолжает обвинять Россию в усилении наступательных операций и изменении позиции по мирному урегулированию конфликта. Но его последний визит в Германию к новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу за финансовой, политической и военной поддержкой говорит об обратном. Также как и массированные атаки беспилотниками российских регионов. О позиции Берлина Киева и Москвы, — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 28 мая российские регионы подверглись массированной атаке украинскими дронами. Было сбито 296 беспилотников. Причем, целью атаки в Калужской области могла стать Обнинская АЭС. Один из беспилотных летательных аппаратов сбили в километре от атомной электростанции. В настоящее время АЭС находится на консервации, но рядом с ней расположено хранилище ядерных отходов. С начала мая противник фактически ежедневно отправляет в сторону России сотни беспилотников, сосредотачивая последнее время свое внимание на Московском регионе. И это происходит в то время, когда готовятся предложения в контексте меморандума о прекращения огня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский вариант меморандума находится на завершающей стадии. При этом о процессе работы над украинским вариантом в Кремле «не слышали ничего».

В Берлине

На этом фоне достаточно странно звучат заявления главы киевского режима Владимира Зеленского наступательных действиях российских войск в Сумской области. Россия намеревается «подготовить наступление на Сумы» сообщил на встрече с журналистами в Киеве вечером во вторник, 27 мая. «Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч», — заявил он. Зеленский подтвердил также намерения россиян создать на Сумщине так называемую 10-километровую «буферную зону».

После этого Зеленский отправился в ФРГ, где Украина и Германия договорились о будущем военном сотрудничестве, в рамках которого Берлин будет помогать финансировать производство дальнобойного оружия на украинской земле. Как пишет The Guardian, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оружие будет производиться в сотрудничестве между Киевом и Берлином. «Сегодня наши министры обороны подпишут меморандум о взаимопонимании в отношении закупки систем вооружения большой дальности украинского производства», — сказал Мерц на пресс-конференции.

Кстати, накануне визита Зеленского в Берлин Фридрих Мерц сообщил о своем решении снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву для ударов по территории России. Он также сказал, что аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США.

За поддержкой

«Сразу после этого начали публиковаться некие опросы общественного мнения, что 51% граждан Германии – за поставки Киеву «Таурусов», а всего 49% – против. Полнейшая ерунда. Покрасивее нарисовать не могли. Граждане Германии не могут не понимать, что такое решение втягивает Германию в войну», — пишет в своем Telegram-канале глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, абсолютно понятно, что украинцы не имеют технологической возможности использования «Таурусов», не могут их обслуживать технически, не могут сформировать и ввести полетное задание. «Тогда получается, что немецкие ракеты будут запускаться по Москве немецкими военнослужащими? А нам тогда что делать – бить по Берлину? Все возможности для этого есть», — отметил эксперт.

Владимир Зеленский будет использовать любые обстоятельства для получения дополнительной помощи от западных партнеров, говорит первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения, которая во многом спровоцирована террористической атакой на Курскую область, вызывает тревогу у украинского лидера, поэтому он пытается создать ситуацию, в которой сможет запросить у западных кураторов дополнительной поддержки.

«По факту, одна из целей специальной военной операции — обеспечение безопасности наших регионов, нашей страны. Поэтому та боевая работа, которая идет по шести направлениям и в Сумской области, предусматривает собой начало активной фазы по формированию той самой буферной зоны, которая может занимать и сотни километров», — сказал политолог.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связал заявления Мерца по дальнобойным ракетам с дальнейшим «провоцированием войны» и попытками заставить украинцев воевать дальше. «И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — сказал представитель Кремля.

Любимчик Зеленского

«У него (Зеленского – примечание «Газеты.Ru») новый любимчик — Мерц. И там, в Берлине, они начали ныть, что российские войска создали-де большую группировку и продвигаются вперед в Сумской области. Безобразие, мол, опять эти русские захватывают Украину еще по одному, новому сумскому направлению. Помогите, надо их остановить», — пишет Андрей Клинцевич.

«И ни слова о том, что именно из Сумской области, именно киевский режим осуществил вторжение в Курскую область. Ни слова о том, что там совершались дикие преступления в отношении гражданских лиц. Ни слова о том, что именно из Сумской области каждый день осуществляются обстрелы российского приграничья, в результате которых гибнут люди. При всем этом, немцы слушают Зеленского, кивают, соглашаются. А ведь Путин не раз предупреждал: если не прекратите обстрелы, то мы создадим буферную, санитарную зону, зону безопасности», — отмечает эксперт.

Да, Российские вооруженные силы продолжают СВО на Украине, ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта, — заявил накануне в ходе заседания совета глав Минобороны Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности (ОДКБ) министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он также подчеркнул, что Киев игнорирует готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта, которую российская сторона неоднократно выражала, в том числе соблюдая объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT объяснил, что успехи армии России на фронтах, в том числе и в Сумской области, вызывают беспокойство у Владимира Зеленского и представителей поддерживающей его «партии войны».

«Что заставляет их делать массу заявлений, рассчитанных на ответную реакцию Москвы, и предпринимать различные действия. Зеленский же ожидаемо прибыл туда, где ему что-то пообещали», — отметил парламентарий.

По его словам, немецкое руководство во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем делает опрометчивые шаги, ведущие к эскалации конфликта. «Если Мерц решил перехватить пальму первенства в антироссийской риторике и стать в авангарде противостояния с Россией, то это крайне недальновидное решение, которое демонстрирует непосредственное участие Германии в конфликте. Мерц в данном случае думает не об Украине или каких-то демократических ценностях, а о том, как бы посильнее разжечь противостояние Киева и Москвы», — заключил Белик.

Буферная зона

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT также отметил, что Владимир Зеленский «не просто так побежал на аудиенцию к Фридриху Мерцу». «Зеленский, безусловно, переживает, что в обозримой перспективе Сумская область Украины может стать буферной зоной для обеспечения безопасности регионов России, в первую очередь Курской области», — считает он. Именно с успехами ВС России на Сумском направлении политолог связал недавние заявления канцлера Германии.

«Во многом именно с этим могут быть связаны сначала заявления Мерца о предоставлении права на использование Taurus для ударов вглубь территории России, а потом его комментарии о поддержке производства дальнобойного оружия непосредственно на территории, которую контролируют органы управления киевской клики», — добавил Мезюхо. По его словам, Европа стала еще более агрессивной, чем в свое время бывший президент США Джо Байден.

Между тем обещание Мерца резко усилить боевую мощь Киева не содержало прямого упоминания немецких ракет Taurus, пишет «Коммерсант». Учитывая это, перед переговорами в Берлине президент Зеленский был вынужден признать, что Киев до сих пор так и не получил четкого подтверждения того, что Берлин в самом деле снял ограничения на дальнобойность поставляемого оружия Киеву.

В ходе совместной пресс-конференции канцлера Мерца и президента Зеленского особой ясности по этому вопросу тоже не возникло. «Ограничений на дальность действия не будет. Украина сможет эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории», — подтвердил господин Мерц, но по-прежнему так и не упомянул ракеты Taurus.

Адекватный ответ

Говоря о поставках Украине западного оружия, Александр Асафов особо отметил участие ФРГ в этом вопросе. «Германия, несмотря на довольно прочную позицию по вопросу поставок дальнобойных ракет, дрейфует к изменению этой позиции», — добавил Асафов. При этом, несмотря на продвижение властями такого мнения, немецкая общественность слабо поддерживает эти шаги. Политизированные граждане считают это провоцирующим фактором в отношении России, добавил политолог.

Асафов также обратил внимание на сложность использования систем «Штурм Шэдоу», аналогично «Хаймарсам» и «Скальпам». По его словам, полетные задания и подготовка запусков будут осуществляться представителями немецких ВС.

«Эта прозрачная ситуация может привести к асимметричным действиям России, в том числе и гибели немецких инструкторов. С учетом того, что по этому вопросу публикуется довольно странная социология, они пытаются как-то это решение все-таки провести», – считает он. Политолог добавил, что переход Мерца от слов к реальным действиям пока остается под вопросом.

«Пока никто со стороны наших оппонентов не брал на себя обязательств по деэскалации. Поэтому мы продолжаем наносить удары по военным объектам ВСУ и всему, что с ними связано. Москва действует избирательно, хотя на Украине уже трудно отделить военную инфраструктуру от гражданской, поскольку все подчинено одной цели – противодействию России (…) Таким образом наша страна показывает готовность к продолжению военной фазы СВО, а также к усилению давления Запада. Собственно, наши удары по инфраструктуре – это ответ на беспрецедентные атаки БПЛА со стороны ВСУ, а не изменение позиции по переговорам», — сказал изданию «Взгляд» дипломат Константин Долгов.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора с определением принципов и сроков урегулирования.