«Влечет за собой гормональный сбой». Продажу противозачаточных могут ограничить

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу противозачаточных таблеток без рецепта, чтобы снизить нагрузку на женский организм, сократить риски инфарктов, инсультов и отсрочить климакс. Глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов поддержал инициативу. Гинекологи настаивают, что это «манипуляции»: гормональные противозачаточные препараты дают яичникам отдохнуть, не вмешиваются в баланс организма и всего лишь берут на себя функцию яичников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин.

«Любая гормональная терапия несет серьезное вмешательство в человеческий организм для погашения той или иной функции. Применение таких контрацептивов ведет к снижению функции яичников у женщин, и это влечет за собой гормональный сбой», — подчеркнула парламентарий в беседе с изданием «Абзац».

Соломатина выразила уверенность, что запрет на безрецептурную продажу препарата позволит снизить нагрузку на женский организм, сократит риски инфарктов и инсультов, а также позволит отсрочить климакс.

Депутат также рассказала, что якобы существуют исследования, доказывающие, что женщины, принимавшие противозачаточные таблетки, перестают менструировать уже в 40–45 лет, в то время как остальные менструируют до 50.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в свою очередь предупреждает, что запрет свободной продажи противозачаточных может привести к росту числа абортов. Он заявил «Газете.Ru», что не видит необходимости в ужесточении правил отпуска препаратов.

«Не вижу необходимости ужесточать существующие требования. У многих лекарств есть побочные эффекты. Не думаю, что противозачаточные препараты россиянки принимают без назначения врача, и поэтому это требует строгого рецептурного отпуска. Как правило, препарат подбирает врач, а пациентки потом просто следуют рекомендациям без необходимости постоянного посещения для выписки нового рецепта.

Одновременно противозачаточные препараты, в том числе применяемые для экстренной контрацепции, действительно снижают количество нежелательных беременностей и, соответственно, количество их искусственных прерываний», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал идею Соломатиной, указав, что противозачаточные таблетки должны назначаться врачом с учетом анализов, поскольку серьезно вмешиваются в гормональную систему.

«У нас же не вызывает никаких вопросов, почему, например, антибиотики должны назначаться врачом, почему препараты, которые снижают артериальное давление, должны назначаться врачом, и иные препараты, тем более если они вмешиваются серьезно в гормональный статус организма человека. Поэтому, конечно, я согласен, чтобы врачи-гинекологи назначали контрацептивы женщинам при их обращении с учетом анализов, потому что есть особенности назначения контрацептивов, в том числе и, например, они влияют на свертываемость крови. И если есть проблемы со свертываемостью крови, то, конечно, такие препараты, например, назначать нельзя», – пояснил он.

Сохраняют здоровье

Врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Газетой.Ru» назвала слова Соломатиной «манипуляциями» и объяснила, что противозачаточные препараты не угнетают деятельность яичников: они, наоборот, дают им «отдохнуть».

«Татьяна Соломатина — врач, но она врач-дерматовенеролог, и за ее очень долгий путь общественной деятельности, политической деятельности она, конечно, далека от клиники и может какие-то нюансы, естественно, не знать. Поэтому простительно, что некоторые ее возражения не имеют научных обоснований. «Гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников».

С точностью до наоборот — гормональные противозачаточные препараты дают яичникам отдохнуть, они ни во что не вмешиваются, они берут на себя функцию яичников. Я скажу больше: противозачаточные препараты — это имитация естественной беременности», — подчеркнула Ерофеева.

Доктор заверила, что прием противозачаточных средств не приводит к гормональным сбоям, а сохраняет репродуктивное здоровье женщин, поскольку с помощью препаратов в ее организме сохраняются все яйцеклетки.

История КОК

Противозачаточные таблетки предназначены для предотвращения нежелательной беременности. Они работают в основном за счет подавления овуляции, а также сгущения слизи в шейке матки, что препятствует проникновению сперматозоидов. Для достижения максимальной эффективности таблетки нужно принимать ежедневно в одно и то же время. При правильном использовании их эффективность достигает 99%.

Противозачаточные препараты появились в середине XX века и стали настоящей революцией в области репродуктивного здоровья. Первая таблетка, названная Enovid, была одобрена властями США в 1960 году. Она изначально применялась для лечения нарушений менструального цикла, но вскоре стала использоваться в качестве средства контрацепции.

Разработка противозачаточных таблеток финансировалась за счет частных пожертвований, а ключевую роль в продвижении идеи контроля над рождаемостью сыграла активистка за права женщин Маргарет Сэнгер. Создание таблеток стало возможным благодаря усилиям биолога Грегори Пинкуса и врача Джона Рока.