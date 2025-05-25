«Отец порезал ему голову»: подробности гибели женщины, зарезанной мужем-турком на глазах у сына

Сестра возьмет под опеку сына убитой в Казани женщины. Сейчас мальчик в больнице с резаными ранами головы. Омбудсмен Волынец заверила, что ему окажут психологическую помощь. Отец ребенка, подозреваемый в убийстве его матери, задержан. Родители воспитанников убитой рассказали «Газете.Ru», что женщина любила своего сына и «гимнастических деток», была замечательным руководителем и прекрасным человеком.

Родственники возьмут под опеку трехлетнего мальчика, мать которого зарезал бывший муж-турок, выяснил ТАСС. По данным агентства, сестра убитой готова стать опекуном племянника.

«Мальчика — под мою опеку, я его родная тетя», — сказала женщина ТАСС.

У ребенка ранения головы

Сейчас пострадавший находится в Детской республиканской клинической больнице.

«Ребенок осмотрен специалистами, проведен полный спектр необходимых исследований, находится в профильном отделении ДРКБ. Состояние оценивается как среднетяжелое», — рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

По данным агентства, вместе с мальчиком в больнице находится его дедушка. SHOT пишет, что отец порезал ему голову. Врачи уже зашили все раны.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала ТАСС, что мальчику предоставят психологическую помощь:

«Ситуация на контроле уполномоченного. Ребенок, который пережил подобную трагедию, нуждается в особой поддержке и помощи. В данном случае это и помощь психологов, поэтому мы обязательно будем рядом и постараемся сделать все, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребенка, потерявшего мать. Мы сделаем все, чтобы ребенок в дальнейшем был в безопасности».

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Любила сына

Убитая 34-летняя Елена Рябинина — бывшая гимнастка — была директором и тренером местной частной спортшколы «Вдохновение». Она даже получила знак «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан». Мать ребенка, который занимался у Рябининой, рассказала «Газете.Ru», что убитую ценили ее воспитанники:

«Она была замечательной, ее любили дети, [была] очень дипломатичным руководителем и красивой женщиной. Очень дружна со своей семьей, сестрой. Безумно любила сына и всех своих «гимнастических деток». Мы в шоке. Нам искренне жаль».

24 мая пострадавший мальчик отмечал свой третий день рождения. Его мать заказала столик в кафе, куда пригласила близких и родственников. Когда женщина с сыном собирались выходить из дома, к ним пришел бывший муж Елены — 50-летний Мете Эсфелах. У них был сложный развод, мужчина преследовал бывшую жену. Сначала он попытался ударить ножом сына, но Рябинина закрыла собой ребенка — на руке у нее характерные порезы. В какой-то момент мужчина перерезал горло бывшей супруге прямо на глазах у их маленького сына.

Родственники женщины забеспокоились, что ее долго нет, пришли из кафе к ним домой и увидели труп. Эсфелах согласился передать сына медикам, а сам заперся на балконе и угрожал покончить жизнь самоубийством. Это продолжалось более четырех часов. В конце концов правоохранителям удалось задержать его. Собравшаяся у окон толпа желала испытать ему мучения в заключении.

По данным aif.ru убитая познакомилась с бывшим мужем на отдыхе в Турции. У них начался стремительный роман. Всего через несколько месяцев они поженились, а вскоре у них родился сын. Они переехали в Германию. После свадьбы Эсфелах начал унижать женщину. Она не стала терпеть и сбежала вместе с сыном в Казань, подав на развод. Бывший супруг также переехал в Татарстан, сняв квартиру в соседнем доме.

«Девушке не повезло, она не сразу распознала, что рядом с ней не человек. Вначале он, скорее всего, очень ярко и красиво за ней ухаживал. Когда она все-таки поняла про него, то была уже замужем за ним и с ребенком. Решилась на развод. Причина в его башке. Увы, но подобных историй очень много», — рассказали изданию знакомые убитой.