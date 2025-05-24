«Сломайте ему что-нибудь, гори в аду». В Казани турок перерезал горло жене и ранил трехлетнего сына

В Казани задержали мужчину, зарезавшего жену на дне рождения их трехлетнего сына

Гражданин Турции перерезал горло своей жене-россиянке в Казани. Убийство произошло в день рождения их общего сына, трехлетний мальчик тоже получил ранения. Супруги несколько лет прожили вместе в Германии, но брак оказался неудачным, и гимнастка из Татарстана вернулась на родину. Однако бывший муж не готов был ее отпустить, он тоже переехал в Казань, снял квартиру в соседнем доме и преследовал супругу и сына.

В Казани турок зарезал жену Елену и ранил их общего маленького ребенка, после чего вылез на балкон пятого этажа и простоял там около четырех часов, угрожая спрыгнуть.

В итоге силовикам удалось схватить мужчину, когда он слез с окна и на мгновение отвлекся. Его доставят в отдел полиции для дачи показаний.

Убийцу вывели из подъезда под крики разъяренной толпы, скандирующей «Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!»

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ведомстве уточнили, что подозреваемый нанес супруге смертельные ножевые ранения «на почве личных неприязненных отношений».

Что произошло

Трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская Гавань». Сыну супругов, которые находились в процессе развода (по данным ряда СМИ, они уже были разведены), исполнилось три года, и по этому случаю мать мальчика устроила праздничную вечеринку.

По предварительным данным, гражданин Турции приревновал супругу, вломился в ее квартиру и устроил скандал. Он перерос в поножовщину: мужчина ранил ребенка и перерезал горло его матери.

По одной из версий, турок набросился сначала на ребенка, но женщина закрыла его собой, на руке у нее множество ранений.

В пресс-служба МВД рассказали, что позже злоумышленник убежал в квартиру в соседнем доме и заперся там. Спустя некоторое время он передал сына приехавшим родственникам. Сейчас мальчик находится в больнице с дедушкой, сообщила ТАСС родная сестра убитой. У ребенка резаные раны головы, медики их зашили.

Погибшей было 34 года. Женщина работала директором и тренером школы гимнастики «Вдохновение», пишет Inkazan.ru. Ранее она входила в сборную. Награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Как пишет Readovka, вместе с ребенком турок передал родственникам предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается.

Мать попросила экс-бойца СВО утопить в реке ее 12-летнюю дочь. «Киллер» ребенка спас В Челябинской области мать четверых детей решила расправиться с собственной 12-летней дочерью... 23 мая 22:18

Брак и развод

По данным SHOT, Елена познакомилась с гражданином Турции Мете Эсфелах около четырех лет назад. Они поженились и переехали жить в Германию, там родился их ребенок.

В первые месяцы семейная жизнь была безоблачной, но вскоре муж стал применять эмоциональное насилие — «бить боялся, но постоянно морально унижал». В октябре прошлого года россиянка уехала обратно в Казань, взяв с собой сына.

Однако Эсфелах продолжил преследовать жену: он тоже приехал в столицу Татарстана, снял квартиру в соседнем доме и умолял к нему вернуться.