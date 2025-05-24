«Овощебаза с триколором»: иерей РПЦ объяснил, почему «девочки выходят замуж за мусульман»

Священник РПЦ Павел Островский назвал российских мужчин, которые не торопятся жениться на «наших девочках», «какой-то овощебазой с триколором». Из-за их безответственности, «барбершопа и качалки» россиянки массово выходят замуж за мусульман-мигрантов из стран Азии, потому что те «предложение делают», заявил иерей. Позже он извинился за слова о триколоре, но отметил, что мнение о российских мужчинах у него остается прежним.

Овощи в барбершопе

Священник Русской Православной Церкви Павел Островский раскритиковал российских мужчин за отсутствие инициативы и нежелание брать на себя ответственность за семью. По его словам, в то время как мусульмане из других стран женятся на российских женщинах, «наши овощи ходят в барбершоп и качалку».

«И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши «овощи» ходят в барбершоп и качалку. И то «у меня вот денег нет», то «я пока не определился», то «работа», то «мама не разрешает». Реально какая-то овощебаза с триколором», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Островский добавил, что у него есть знакомые девушки, которые обручились с мигрантами из Азии, потому что те были сразу готовы к браку.

«Они вышли замуж, потому что им предложение сделали. Знаете, уже от безысходности», — пояснил священник.

Он отметил также, что в исламе блуд считается харамом, а в некоторых строгих мусульманских сообществах девушку, которая «с мальчиком переспала», могут лишить жизни.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала Островского, подчеркнув, что оскорбления в адрес граждан и государственного флага России недопустимы, хоть она и испытывает «благоговение перед Красным флагом Советской державы». Также непререкаемо уважение к «мужчинам всех национальностей и религиозных взглядов».

«Будет ли реакция на оскорбительные высказывания в адрес мужчин и флага России со стороны уполномоченных лиц и общества?» — задалась вопросом депутат в своем Telegram-канале «Новости с Останиной».

Парламентарий также выразила недоумение, как подобные заявления сочетаются с декларируемой РПЦ защитой семьи и традиций.

«Эмоционально реагировал»

Позже Островский написал, что слова про триколор у него «вырвались, так как эмоционально реагировал на вопрос».

«В мыслях не было хоть как-то оскорбить флаг своей страны», — говорилось в его посте в Telegram.

Одновременно священник обвинил в провокации тех, кто упрекнул его в отсутствии патриотизма.

«Во-первых, не надо смешивать все в одну кучу, а, во-вторых, меня упрекнуть в неуважении к фронтовикам просто невозможно, учитывая сколько помощи мы оказываем им и их семьям», — ответил Островский критикам.

Он также добавил, что «многие под патриотизмом понимают махание флагом, а не реальную любовь к Отечеству, которая начинается с традиционной семьи, а не с блуда направо-налево».

В то же время иерей отметил, что не отказывается от своей позиции. По его мнению, мужчины в РФ действительно боятся ответственности.

«У нас есть масса бесхребетных мужчин, воспитанных в безотцовщине, не могущих взять ответственность на себя, отчего и предлагают одной девушке за другой то пожить, то что-то проверить, ну и прочий безответственный лексикон», — привел он аргументы.

Потеря идентичности

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи со студентами Московского педагогического государственного университета заявил, что массовый приток трудовых мигрантов может представлять угрозу для российской национальной идентичности.

По словам главы РПЦ, мигранты зачастую «не становятся близкими» российскому обществу. Он отметил, что образованный человек должен уважительно относиться к другим культурам и религиям, однако предостерег: если мигранты будут массово прибывать в страну и со временем начнут доминировать, это может привести к утрате национальной идентичности.

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Патриарх также призвал задуматься о последствиях экономической зависимости от дешевой рабочей силы. Он подчеркнул, что многие мигранты не владеют русским языком и не разделяют культурных ценностей принимающей стороны.

Позже, выступая на Всемирном фестивале молодежи, патриарх обозначил два основных условия для пребывания мигрантов в России — уважение к стране и ее народу, а также отказ от формирования этнических гетто.