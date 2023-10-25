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Патриарх Кирилл заявил об угрозе для России со стороны мигрантов

Патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Патриарх Кирилл считает, что русская идентичность находится под угрозой из-за трудовых мигрантов, сообщает радио »Говорит Москва».

«Такого рода люди не становятся нам близки. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если они будут так распространяться, что в какой-то момент сравняются или станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — заявил патриарх на встрече со студентами МПГУ.

Предстоятель Русской православной церкви пояснил, что существующие демографические процессы могут радикально изменить природу государства. Кроме того, патриарх Кирилл призвал задуматься над тем, что стремление получить дешевую рабочую силу в Москве не должно привлекать в Россию большие массы людей, которые не знают русский язык и не уважают русскую культуру и народ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость уделить особое внимание вопросам безопасности, так как в страну приезжает большое количество мигрантов.

По его словам, все больше приезжих оказываются замешаны в незаконном обороте наркотиков.

Ранее стало известно, сколько мигрантов задействованы в сфере строительства в России.

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