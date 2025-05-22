Аресты евреев и хиппи, флаги США над Кремлем: как в СССР встречали президента Никсона

Официальный визит президента США Ричарда Никсона и его супруги Пэт в СССР, 1972 год

53 года назад президент США Ричард Никсон прилетел в Москву

53 года назад американский президент-республиканец Ричард Никсон прилетел в Москву с официальным визитом. В 1972 году США совершают неслыханный поворот на коммунистический восток — сначала Никсон летит в Китай, а спустя пару месяцев — в Советский Союз. И это — в разгар Вьетнамской войны, когда США бомбили союзника СССР. Зачем в Москве в канун визита «вражеского» президента сносили дома, почему проводили аресты хиппи и евреев, и как приезд Никсона изменил мир — в материале «Газеты.Ru».

Кадиллак для Леонида Ильича

К 1972 году международная обстановка была напряженная, как говорится, «заряженная». США уже несколько лет воевали во Вьетнаме против коммунистов Хо Ши Мина, которых поддерживал Советский Союз.

И в Вашингтоне, и в Москве опасались, что в условиях Холодной войны противостояние двух сверхдержав повышает риск глобального ядерного конфликта. СССР и США уже достигли ядерного паритета и могли уничтожить друг друга по несколько раз.

Стремясь наладить отношения с СССР ввиду неудач во Вьетнаме, администрация Никсона договорилась с Москвой о проведении саммита.

Примечательно, что перед своим визитом в СССР Никсон посетил Китай и встретился с Мао Цзэдуном — антикоммунист Никсон хотел нормализовать отношения с обоими геополитическими противниками США.

Планировавшийся визит в Москву президента США чуть было не сорвался. Вскоре после поездки Никсона в Китай (кстати, в США через 10 лет после этого поставят оперу по мотивам данного события) армия северовьетнамских коммунистов начала наступление на Южный Вьетнам, союзника США. В ответ американцы бомбили столицу Северного Вьетнама — Ханой. 10 мая в порту Камфа американскими бомбами был поврежден советский теплоход «Гриша Акопян». Погиб боцман Юрий Зотов, несколько моряков были ранены.

Впрочем, ввиду предстоящего визита Никсона в Москву советское руководство решило инцидент замять, и газеты о гибели советского судна во вьетнамских водах ничего не писали.

Да и вообще антиамериканская пропаганда, которая выставляла Никсона главным врагом советского народа, накануне прилета президента США затихла. Школьный учитель Владимир Швец в дневнике отмечал: «Среди публики слышал смех и тихие разговоры о том, что уже два дня в связи с приездом Никсона в Москву советское радио ни слова не передает о Вьетнаме».

Дипломатические шаги на высшем уровне по традиции подразумевают обмен подарками.

close Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев (справа) и президент США Ричард Никсон (слева) во время подписания совместных документов по вопросам ограничения стратегических вооружений, 26 мая 1972 года AP

Леонид Брежнев любил роскошь, а особенно — комфортабельные автомобили. Американской стороне деликатно намекнули, что генсек был бы рад роскошному «Кадиллаку Эльдорадо». Машину доставили в Москву на транспортном самолете.

Сам Никсон в Москву летел на президентском борте c надписью «Дух 76-го года» (в честь годовщины американской независимости, обретенной в 1776 году). Для него визит в Советский Союз, к слову, был далеко не первым.

По легенде, в 1925 году маленький Ричи с родителями даже жил в уральском Дегтярске, где его отец и мать работали на шахте, отданной англичанам в концессию. «По воспоминаниям дегтярских старожилов, Ричард Никсон, или, как его здесь называют «Ричи», гонял с местными мальчишками в футбол и пользовался у них авторитетом»,

– сообщали местные СМИ.

Однако официально Никсон приехал в Москву впервые в 1959 году, как вице-президент США. Тогда в Сокольниках на американской выставке прошли знаменитые «кухонные дебаты» с Никитой Хрущевым. Кстати, в ходе визита 1959 года Никсон посещал и уральский Дегтярск.

«Мы тоже не мух ноздрями бьем»: почему Никита Хрущев обещал показать «кузькину мать» Советского лидера Никиту Хрущева до сих пор помнят не только благодаря экстравагантным управленческим... 24 июля 08:44

В 1972 году самолет президента США ждали во Внуково. Никсон прилетел с женой Пэт, советником Генри Киссинджером, госсекретарем Уильямом Роджерсом и многими другими американскими чиновниками.

Генсек Брежнев решил в аэропорту президента враждебного государства не встречать. Все-таки с Америкой СССР не дружил, и надо было «держать марку». Да и протокол надо учитывать. У трапа Никсона и компанию встречали де-юре глава государства — председатель президиума ВС СССР Николай Подгорный и председатель Совмина Алексей Косыгин.

«У трапа самолета Ричарда Никсона встречали Подгорный и Косыгин, некоторые наши министры, причастные к предстоящим переговорам на высшем уровне, сотрудники посольства США, а также малочисленная группа «представителей трудящихся»<...> Американцы бомбили территорию Северного Вьетнама, вели наземные боевые операции. И это не могло не отразиться на атмосфере встречи», — вспоминал переводчик Леонида Ильича Виктор Суходрев.

close Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и президент США Ричард Никсон (справа) во Внуково, 1972 год ТАСС

Американские флаги над Москвой и «лужайка Никсона»

Журнал Time писал, что Москву к приезду Никсона украсили – американские флаги вместе с советскими красными знаменами развевались на фонарных столбах и флагштоках. Корреспондент немецкого журнала Spiegel отмечал, что «Звездно-полосатые флаги развеваются над Кремлем».

Председатель исполкома Моссовета Владимир Промыслов лично проехал накануне визита Никсона от Внуково до Кремля, чтобы своими глазами оценить состояние городской застройки. Побелили дом Пашкова, снесли несколько старинных особняков на Якиманке. Наконец, на Боровицкой площади снесли несколько дореволюционных домов, «чтобы не портили вид» — это место, где сегодня стоит памятник князю Владимиру, молва окрестила «лужайкой Никсона». Покрасили все здания на Манежной площади, на Октябрьской площади (ныне Калужской) тоже снесли ряд домов и кинотеатр «Авангард», располагавшийся в закрытой большевиками церкви Казанской иконы Божией Матери.

В народе разошлась шутка — мол, надо Никсону дать звание почетного гражданина за вклад в благоустройство города.

close Президент Ричард Никсон и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер (справа) на территории Кремля, 29 мая 1982 года Interim Archives/Getty Images

К визиту высокого гостя готовились не только городские власти.

Несколько советских евреев были арестованы КГБ из-за того, что они планировали устроить демонстрацию во время визита Никсона — чтобы привлечь внимание к проблеме советского антисемитизма и запрета на выезд из страны. Арестовывали также «на всякий случай» хиппи. По СССР поползли слухи, что евреям и вовсе запретили въезд в Москву — временно.

Диссидент Марк Поповский в дневнике отмечал: «По каким-то неведомым и никому необъяснимым хотеньям в день приезда Президента США милиция разгоняет прохожих на улице, по которой он проезжает: американцы не должны думать, что народ российский их встречает. А через 10 дней целые учреждения снимаются с работы по приказу свыше, пригнанные в определенные пункты, толпы должны изображать восторженный народ, устраивающий встречу [югославскому] президенту Тито».

Впрочем, корреспондент Associated Press Фрэнк Крепо сообщал, что проезда кортежа Никсона ждали более 100 тыс. москвичей. Люди «стояли на тротуарах и выглядывали из окон – «Где он, в какой машине?»

Москвичка Юлия Нельская-Сидур заметила в дневнике, что в день приезда Никсона «у метро «Парк культуры» стояли зачем-то, охраняя мост, мотоциклисты, все в коже и с дубинками — выглядели, как западная полиция».

Однако свидетельство Марка Поповского не совсем расходится с реальным положением дел – обычно приезжающих иностранных лидеров москвичи встречали на Большом Каменном мосту, но в этот раз переправу через Москва-реку оцепили.

close Кортеж президента США Ричарда Никсона проезжает по Каменному мосту в Москве, 22 мая 1972 AP

Полки магазинов в дни визита президента США были наполнены дефицитными товарами.

Чету Никсонов поселили прямо в Кремле – как и ряд ближайших соратников. Однако большинство американцев разместили в гостиницах «Интурист» и «Россия».

Русская эмигрантская газета «Новое русское слово» сообщала о первом дне переговоров на высшем уровне:

«Долго совещались в Кремле. Но, по-видимому, пришли к заключению, что пожертвовать из-за Вьетнама всеми материальными выгодами, которые можно получить от Америки в результате сближения, нет смысла»

Газета The New York Times сообщала, что Никсон на следующее утро проснулся очень рано и в полпятого утра отправился на пробежку по Кремлю в темно-бордовой спортивной куртке.

Миновав Царь-колокол и Царь-пушку, Никсон остановился у статуи Ленина и долго смотрел на нее.

close Президент США Ричард Никсон во время возложения венка к могиле Неизвестного солдата, 1972 год Виктор Кошевой, Валентин Соболев/ТАСС

Визит Никсона в СССР продолжался восемь дней. Переговоры с советской стороной были масштабными. Журнал «Огонек» сообщал, что «была достигнута договоренность подписать соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также в области медицинской науки и здравоохранения».

Договорились и о размере выплат долга за ленд-лиз — $600 млн. Косыгин и Никсон долго торговались — и в итоге согласились на цифре посередине (США хотели получить больше, СССР — заплатить меньше).

Никсон возлагал венок к Могиле Неизвестного Солдата, посетил Троице-Сергиеву лавру, и с первой леди Пэт наслаждался балетом «Лебединое озеро» в Большом театре. Кстати, у первой леди была своя программа — ей показывали (в сопровождении сотрудников КГБ) московское метро, МГУ, ГУМ, Цирк на Цветном бульваре и часовой завод.

close Виктория Брежнева, Пэт Никсон, Николай Подгорный, Ричард Никсон и Алексей Косыгин на балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» в Большом театре, 1972 год. На снимке: в центральной ложе во время исполнения государственных гимнов СССР и США AP

Газета «Новое русское слово» передавала слух о курьезе:

«Женский голос с галерки прокричал по-английски «Свободу Вьетнаму!» Женщину немедленно удалили из театра».

close Супруга президента США Пэт Никсон, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Виктория Брежнева и супруга министра иностранных дел СССР Лидия Громыко (слева направо) во время посещения средней школы №42, Черемушкинского района Москвы, май 1972 года Юрий Абрамочкин/РИА Новости

26 мая наступила кульминация визита — Никсон и Брежнев подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Никсон и Брежнев в 1972 году проговорили с глазу на глаз 16 часов. Американец научился говорить «khorosho», а советский генсек — «окей». Лидеры были друг другу явно симпатичны. В какой-то момент Брежнев «похитил» Никсона — усадил его в свой ЗИЛ и увез на дачу в Завидово.

После московских похождений Никсон прилетел в Ленинград, где возложил венок жертвам блокады на Пискаревском кладбище — и по-русски, пусть и с акцентом, сказал: «Слава героям Ленинграда!»

Остановившись возле мемориала Тане Савичевой и прочитав выдержку из дневника девочки, чья семья и она сама умерли от голода, заявил: «надеюсь, что это никогда и нигде в мире больше не повторится»».

Переводчик Виктор Суходрев вспоминал, что ленинградцев к кортежу Никсона не подпускали — все примыкающие к маршруту улицы перекрыли грузовиками.

Выступил Никсон и по советскому телевидению:

«Говоря от имени Соединенных Штатов, я могу сказать следующее: мы не жаждем чужой территории, мы не стремимся господствовать над каким-либо другим народом. Мы добиваемся права жить в мире не только для себя, но и для всех народов этой Земли. Давайте подумаем о Тане [Савичевой] — и о других Танях, и их братьях и сестрах повсюду. Давайте сделаем все возможное, чтобы другим детям не пришлось пережить то, что сделала Таня».

close Президент США Ричард Никсон во время выступления по Центральному телевидению СССР, 28 мая 1972 года Владимир Мусаэльян/ТАСС

Под конец поездки (Никсон посетил и Киев), советские и американские руководители подписали договор об «Основах взаимоотношений между СССР и США».

«Что же ныне ложится в основу двусторонних советско-американских отношений? Мирное сосуществование; предотвращение возникновения ядерной войны; дух переговоров; отказ от применения силы или угрозы ее применения; действия в интересах того, чтобы все страны жили в условиях мира и безопасности, не подвергались вмешательству извне в их внутренние дела», — сообщал «Огонек».

Чай с коньяком, бандиты и удар Брежнева: с чем столкнулся президент США Форд в «закрытом» Владивостоке 23 ноября 1974 года во Владивостоке начался советско-американский саммит. Генсек ЦК КПСС Леонид... 23 ноября 11:38

Несмотря на шумиху в прессе и пафосные речи, Брежнев не сумел добиться от Никсона заверения в том, что Вашингтон ставит Москву выше Пекина.

Впрочем, посол СССР в США Анатолий Добрынин утверждал, что Леонид Ильич «суммировал впечатления» от визита заморского гостя следующим образом:

«С Никсоном можно иметь дело».

А противник Брежнева по аппаратной борьбе, первый секретарь КПУ Петр Шелест писал в дневнике:

«Брежнев ходит просто «победителем», как-то он в узком кругу сказал: «Я прижал Никсона по всем вопросам так, что ему деваться некуда было». Бахвальство и самонадеянность, как говорится — «вершина власти далеко не всегда есть вершина мудрости и ума».

close Подписание заключительного документа советско-американских переговоров «Основы взаимоотношений между СССР и США». На снимке: после подписания документа Леонид Брежнев и Ричард Никсон обмениваются рукопожатием, 29 мая 1972 года ТАСС

Тем не менее, в отношениях СССР и США началась эпоха «разрядки». Угроза ядерной войны снижалась пропорционально сокращению ракетных арсеналов обеих сверхдержав.

А Никсон впоследствии еще пару раз приезжал в Россию – после Уотергейтского скандала, отставки и развала СССР. Конец Холодной войны он отказывался считать победой Запада — Россия, по его мнению, тоже выиграла, отказавшись от тоталитаризма. Но оказалась на перепутье между демократизацией и возрождением империи. И если Запад не учтет особенности России, то это может привести к новой Холодной войне.