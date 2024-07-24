Никита Хрущев во время пресс-конференции в Париже, 1960 год

«Мы тоже не мух ноздрями бьем»: почему Никита Хрущев обещал показать «кузькину мать» 65 лет назад Никита Хрущев впервые публично пригрозил Америке «кузькиной матерью»

Советского лидера Никиту Хрущева до сих пор помнят не только благодаря экстравагантным управленческим решениям, но и по хлестким фразочкам и эксцентричным выходкам. 65 лет назад он впервые пригрозил американцам «кузькиной матерью». Почему Никита Хрущев не лез за словом в карман, «Газете.Ru» рассказал историк Александр Черемин.

Хрущев и кухонные дебаты

65 лет назад в Сокольниках открылась Американская национальная выставка. Для экспозиции были возведены несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома в натуральную величину — с «типичным американским» интерьером 1950-х годов и нетипично роскошной бытовой техникой.

Открывал выставку вице-президент США Ричард Никсон. Именно в Сокольниках прошли знаменитые «кухонные дебаты», во время которых Хрущев и Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.

Эти дебаты запомнились современникам несколькими яркими фразами, которые Хрущев в свойственной ему манере отпустил в пылу спора.

«Никсон подробно рассказывал отцу о каждом экспонате, настойчиво демонстрировал, какие они, американцы, молодцы, насколько превзошли остальной мир. Отца его тон раздражал, и он, где удавалось, давал отпор. Беседа напоминала перебранку двух приятелей, не способных ни в чем сойтись, постоянно доказывающих свою «самость», — вспоминал потом сын Никиты Хрущева Сергей, почетный профессор Университета Брауна в США.

Хрущев распалялся — аргументов ему не хватало, но хотелось разоблачить «рекламу красочного фасада капиталистической Америки». Он напирал на то, что советская экономика ориентирована не на «ширпотреб и излишки», а на «первостепенно важные товары».

В конце концов, Хрущев разозлился и заявил, что пусть американцы живут при капитализме — но СССР «догонит Америку через семь лет», потому что «мы тоже не мух ноздрями бьем».

Мать Кузьмы

Тогда же Хрущев отпустил одну из самых известных своих фразочек: «в нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия… Мы вам еще покажем кузькину мать!».

По одной из версий, американский переводчик затруднился передать смысл этой сугубо русской идиомы и перевел дословно: «покажем вам мать Кузьмы» (Kuzma's mother). По другой — он все-таки передал смысл другими словами: «Мы вам еще покажем, что есть что!» (We will show you what is what!).

По утверждению Сергея Хрущева, эта фраза была сказана главой КПСС «чтобы поглумиться над переводчиками».

Американцы были в замешательстве: кто такая мать Кузьмы? Неужели более страшное оружие, нежели ядерная бомба или ракеты? Хрущев, заметив недоумение гостей, посмеялся: «Что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела!».

Повторил фразу про кузькину мать Хрущев еще не раз — на XXII съезде КПСС. А вот на заседании 15-й Генассамблеи ООН, когда Хрущев стучал ботинком по столу, он мать Кузьмы не вспоминал — вопреки расхожей легенде.

«Укайте, да оглядывайтесь»

Запомнили современники и другие резкие высказывания Никиты Сергеевича: например, в адрес канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Инцидент был связан с пленением американского летчика Гари Пауэрса, чей самолет-разведчик U-2 сбили над территорией СССР в 1960 году. Аденауэр поддержал отказ США извиниться перед Москвой.

«Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих, недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, в пределы его… у́кали. А там мы так как у́кнули их сразу, понимаете, на три метра в землю, понимаете, вогнали! Так что вы, господа, у́кайте, да оглядывайтесь! Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете у́кать против нас и будете опять готовить нападение, мы ТАК у́кнем, что больше не будешь у́кать!»

Хрущев бывал груб и в непубличных разговорах. Например, в 1963 году во время демонстрации перспективной бронетехники на полигоне в Кубинке первый секретарь заявил главнокомандующему ПВО маршалу авиации Владимиру Судцу:

«Вы не поняли преимущества этой системы, Вы потеряли перспективу развития этой техники, товарищ Судец, засуньте свой С-75 себе в жопу!».

Товарищ Судец пытался доказать бесперспективность другого зенитно-ракетного комплекса — 2К11 «Круг».

Известно и множество других анекдотических высказываний Хрущева: про художников-авангардистов, закапывание врага, дрозофил и «обратно пекеть» — про московскую жару. И многочисленные спорные политические решения, например — выращивание кукурузы и освоение целины. Но также и позитивные: массовое строительство жилья – хрущевок, десталинизация, сокращение вооружений. Наконец, Хрущев смог спасти мир от ядерной войны во время Карибского кризиса — противостояния с США на Кубе.

Шут Сталина из рабоче-крестьянской среды

Историк Александр Черемин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил грубые манеры Хрущева его простым происхождением. Родился Хрущев в деревне Калиновка в Курской области и закончил церковно-приходскую школу.

«Воспитывался Хрущев в рабоче-крестьянской среде, там было много и мата, и различных выражений. У него образование было очень слабенькое, поэтому он часто даже слова произносил неправильно. Но потом он удачно попал в Москву, учился в академии вместе с супругой Сталина. Это дало ему возможность успешно делать карьеру, став любимчиком Сталина», — рассказал эксперт.

По его словам, Сталин любил шутовской образ «простачка Никиты», балагура и весельчака — особенно во время неформальных попоек на дачах.

Но при этом Хрущев вовсе не был простым шутом — напротив, он был очень сильным организатором, успешно строил партийную карьеру на Украине и в Москве. А в семье Никита Сергеевич и вовсе вел себя иначе — никогда не был груб, «прививал детям тягу к культуре и науке». В то же время с подчиненными по службе, на заседаниях Политбюро и во время публичных выступлений, по словам историка, Хрущев проявлял себя как жесткий и принципиальный лидер.

«Это был очень сильный, хитрый человек, потому что достичь таких высот, тем более во времена Сталина — для этого надо было обладать природной хитростью», — отметил Черемин.

По его словам, после смерти Сталина Хрущев смог убрать своих политических конкурентов и, возглавив государство, «лишился тормозов» — поэтому Никита Сергеевич и не скупился на хлесткие слова.

«У него начальное образование отсутствовало как таковое, он плохо во многом разбирался. Он даже какие-то предметы, связанные с космической и ракетной тематикой, не знал как назвать, и у него проскакивали слова, которые на самом деле просто отсутствуют в лексиконе. Ему хотелось показать, что он что-то знает, но на самом деле он очень много говорил глупостей. Использовал мат на заседаниях», — пояснил историк.

Кроме того, добавил Черемин, в 1940-х Хрущев выверял каждую публично произнесенную фразу у помощников, пользовался услугами редакторов. Но встав у руля государства, «обнаглел и подумал, что он гениален во всех отношениях — а ему все вокруг пели дифирамбы».