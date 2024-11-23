Президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Рудольф Форд-младший в шубе из меха волка, подаренной ему на Аляске, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев (слева направо на первом плане), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР Уолтер Джон Стессел-младший (слева на втором плане) и личный переводчик Л. И. Брежнева Виктор Михайлович Суходрев (справа на втором плане) во время вручения личной шубы Дж. Фордом Л. И. Брежневу в Доме переговоров на территории военного санатория «Океанский» во Владивостоке, 1974 год

Чай с коньяком, бандиты и удар Брежнева: с чем столкнулся президент США Форд в «закрытом» Владивостоке 50 лет назад Брежнев и президент США Форд встретились во Владивостоке

23 ноября 1974 года во Владивостоке начался советско-американский саммит. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев встречал президента США Джеральда Форда, чтобы обсудить ограничение стратегических вооружений. Владивосток — «второй Сан-Франциско» — был базой Тихоокеанского флота, и потому у обыкновенного иностранца шансов туда попасть практически не было. Но для Форда сделали исключение. Что увидел 38-й по счету президент США в некогда оккупированном американцами Владивостоке — в материале «Газеты.Ru».

Как мистер Форд попал в закрытый город

К началу 1970-х годов Холодная война между СССР и США уступила место так называемой «разрядке международной напряженности». И в Москве и в Вашингтоне пришли к выводу, что в ядерный век, при сложившемся паритете сил, две сверхдержавы должны «мирно сосуществовать», чтобы предотвратить глобальный конфликт.

Президент США Джеральд Форд планировал обсудить с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым проблему ограничения стратегических наступательных вооружений.

close Президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Рудольф Форд-младший, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев (слева направо на первом плане) и государственный секретарь США Генри Альфред Киссинджер (справа на втором плане) у Дома переговоров на территории военного санатория «Океанский» во Владивостоке, 1974 год Владимир Мусаэльян/ТАСС

Газета The New York Times сообщала тогда, что «американские чиновники надеются, что встреча во Владивостоке придаст новый импульс переговорам по контролю над вооружениями». Однако каких-то прорывных соглашений от этой встречи они не ждали.

Выбранный для встречи Брежнева и Форда

Владивосток был закрытым для иностранцев и большинства советских граждан городом — базой Тихоокеанского флота СССР и 8-й «Индийской» эскадры ВМФ, действовавшей в Индийском океане.

«Некоторые западные обозреватели… полагают, что выбор Владивостока в качестве места проведения проекта, скорее всего, вызовет раздражение у китайцев из-за его близости к китайской границе», — говорилось в заметке NYT.

При этом американские журналисты указывали на «противоречивый подтекст» Владивостока, поскольку «китайцы утверждали, что регион был захвачен царской Россией… хотя Пекин конкретно на него не претендует».

Стоит добавить, что встретиться во Владивостоке предложил президент Форд. Среди советских людей ходили слухи, что его отец погиб в Приморье во время интервенции США в Приморье в 1918 году и, мол, президент хочет навестить его могилу. Но реальное объяснение было очень прозаичным — у американского лидера на эти даты был запланирован еще и визит в Японию.

Город к приезду высоких гостей готовили в в авральном режиме. Один из работников Приморского крайкома вспоминал, что «инструктировали до седьмого пота, до полуобморочного состояния, многие работники крайкома слегли после этого визита с первым инфарктом».

Буквально за несколько недель в столице Приморья отремонтировали и покрыли асфальтом дороги, по которым могли проехать кортежи. Вдоль дорог посносили ветхие дома.

Многим владивостокцам тогда, как шутили они сами, «подфордило» — то есть «подфартило».

Из ветхих домов в новые квартиры переселили более 700 семей.

«Множество старых домов вдоль гостевого маршрута снесли, и, хотя людей переселили в другие дома, находились те, кому не нравились новые условия. Впрочем, открыто они об этом не заявляли, но разговоры такие ходили», — рассказывал РИА Новости бывший заведующий сектором зарубежных связей крайкома КПСС Владимир Гнибида.

Стоит добавить, что Владивосток был также довольно криминальным городом. Там в 1970-х на жителей наводила страх преступная группировка «Третья смена». Бандиты грабили горожан и уже тогда начинали «крышевать» моряков, возивших из заграничного плавания импортный «дефицит» — джинсы, магнитофоны и автомашины.

У дальневосточной советской мафии были связи и в милиции, и в партийных организациях.

Так что летели генсек Брежнев и президент Форд вовсе не в образцово-показательный советский город.

Однако к саммиту Владивосток преобразился. Везде краснели советские флаги, улицы в центре были очищены от мусора.

Брежнев прилетел во Владивосток на спецсамолете Ил-62. Джеральд Форд воспользовался Boeing-707.

Принимали самолеты Брежнева и Форда на военном аэродроме в 10 км к северу от Уссурийска. Оттуда уже они должны были добраться до Владивостока на поезде — потому что аэродром в самом городе имел слишком короткую взлетно-посадочную полосу. Для поезда двух лидеров возле аэродрома срочно построили высокую платформу.

«Зрелище сюрреалистическое — огромное снежное поле, без деревьев и почти без строений (они вместе с ангарами были укрыты под землей). Все засыпано глубоким снегом, лишь одна расчищенная ночью посадочная полоса. Когда Форд вышел из самолета, он был явно поражен этим белым безмолвием вокруг, точно как в рассказах Джека Лондона об Аляске», – вспоминал посол Анатолий Добрынин.

В поезде Брежнев пригласил Форда в свой вагон попить чаю, который «был разбавлен несколькими рюмками коньяка».

Президент США жаловался, что даже небольшой снегопад в Вашингтоне вызывает транспортный коллапс. В ответ Брежнев в шутку пообещал прислать американцам советские снегоочистители.

В поезде у Леонида Ильича случился спазм мозговых сосудов. Врачи прямо в вагоне смогли привести генсека в чувство и рекомендовали отложить официальные мероприятия, но Брежнев настоял, чтобы Форду ничего не сообщали о кризе. Переговоры начались уже в поезде.

«На улице был мороз, но внутри столы ломились от фруктов и икры, а официальная вечеринка пребывала в приподнятом настроении, пока мимо проносились осины, заснеженные холмы и шахтерские городки», – писал в репортаже корреспондент The New York Times.

Совещания на морозе

Вечером, когда делегации (Брежнева сопровождал также глава МИД СССР Анатолий Громыко, известный благодаря жесткой переговорной позиции на Западе как «Мистер Нет») собрались в конференц-зале для переговоров, президент Форд был одет в парку из волчьего меха с капюшоном, которую он привез с Аляски. Впоследствии он подарил такую парку Брежневу, получив в подарок шапку-ушанку из меха ондатры.

«Я овца в волчьей шкуре», — пошутил американский президент. Затем, говорится в статье NYT, парку примерил Брежнев и продемонстрировал ее фотографам. Форд был доволен размещением — на специальной даче — и похвастался, что поплавал в бассейне, который был подготовлен к его визиту.

close Президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Рудольф Форд-младший и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев (слева направо на первом плане), государственный секретарь США Генри Альфред Киссинджер, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, Чрезвычайный Полномочный Посол СССР в США Анатолий Федорович Добрынин (слева направо на втором плане) и личный переводчик Л. И. Брежнева Виктор Михайлович Суходрев во Владивостоке, 1974 год Юрий Муравин/ТАСС

На следующий день переговоры продолжились.

«Переговоры шли целый день; чтобы обсудить детали будущего соглашения,

американцы, не забывая о дежуривших в здании сотрудниках КГБ, выходили совещаться на мороз

и временами из бронированного автомобиля Форда звонили в Вашингтон», — рассказывал Гнибида.

А журналистов из Америки отправили на экскурсию по Владивостоку. Воскресным утром город был полупустым — не считая редких пешеходов. Внимание американцев привлекли несколько военных кораблей в гавани — крейсер и пара эсминцев.

«Большая площадь со статуей Ленина занимала центр города, возвышаясь над зелеными неспокойными водами. Снежные холмы, иногда слишком голые и крутые для зданий, придавали пейзажу морозную красоту. Редкие дымовые трубы и несколько старых зданий — одним из них была богато украшенная сине-белая железнодорожная станция — придавали ему разнообразие. Когда несколько человек восхищались старым вокзалом, гид холодно сказал: «Это псевдорусский [стиль]» Из репортажа The New York Times

Итогом переговоров Брежнева и Форда стало подписание предварительного соглашения об ограничении стратегических вооружений. СССР и США обязались ограничить количество стратегических носителей до 2400 единиц.

Сырники, зубатка и отсутствие китайских домов

После подписания соглашения (расшифровка переговоров была рассекречена американской стороной), состоялся торжественный прием.

На мероприятие были приглашены все участники встречи, начало этого банкета готовивший его персонал ожидал с большим нетерпением, рассказывала РИА Новости бывший сотрудник отдела пропаганды крайкома партии Майя Афиногенова.

«Все ждали их в зимнем саду. На самом приеме царила очень расслабленная атмосфера. Гости разговаривали, шутили, все было очень красиво», — вспоминала Афиногенова.

close Президент США Джеральд Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во Владивостокском аэропорту, 1974 год РИА Новости

А перед тем, как уехать из Владивостока, Форд отправился на экскурсию по городу. Вечером ему показали набережную и достопримечательности.

Городские службы были строго проинструктированы, чтобы везде фонари работали бесперебойно.

Отдельного внимания заслуживает свидетельство одной из поваров, обслуживавших саммит.

«Мы работали на госдаче и 19 дней жили безвылазно в соседнем санатории ДВО под контролем КГБ, готовясь к приезду высоких гостей», — рассказывала директор пельменной и повар Галина Крыжановская. Перед тем, как поварам выдали разрешение на обслуживание, все сдавали кучу анализов. Гэбисты полностью контролировали процесс приготовления пищи.

«А нам продукты привозили самолетами из Америки и Москвы. Все, кроме соли, брали на анализы. Вместе с Брежневым и Фордом прикатили 120 человек сопровождения, по 60 человек с каждой стороны. Готовили для них много. Все, что оставалось после ужина, утром отправляли в ресторан «Арагви», не пропадать же добру», — вспоминала Крыжановская.

По ее словам, Форд до визита на Дальний Восток думал, что там везде тайга и бродят медведи. Но когда он увидел город, мнение у него переменилось.

Американцам очень понравились мои сырники, оказалось, что их кулинары не знали такого блюда.

И еще им понравилась жареная зубатка. Они ее заказывали дважды», – поделилась она. Благодарный Форд подарил Галине авторучку, а власти выплатили премию в 800 рублей.

Посол Добрынин вспоминал, что американцы удивились, не увидев в городе китайской архитектуры — только европейские здания.

«Форд признался, что ожидал увидеть Владивосток более азиатским городом, а не европейским».