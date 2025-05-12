13 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 мая россияне отмечают День создания Черноморского флота РФ. Для поклонников кино праздником в этот день станет открытие 78-го международного кинофестиваля в Каннах. В мире также отдают дань уважения красоте одуванчиков и практичности застежки-липучки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 мая

День Черноморского флота ВМФ России

Точкой отсчета истории Черноморского флота ВМФ России стал 1783 год, когда императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. 13 мая 11 судов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западе Крымского полуострова Черного моря. Чуть позже к ним присоединились корабли Днепровской флотилии. На этом месте возник город Севастополь, база Черноморского флота.

В 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации 13 мая был объявлен Днем Черноморского флота ВМФ России. В этот праздник проходят торжественные построения, церемонии поднятия флага, награждения военнослужащих и возложение цветов к памятникам и мемориалам.

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День охранно-конвойной службы МВД России

Датой создания охранно-конвойной службы в СССР и России принято считать 13 мая 1938 года. В этот день приказом Народного комиссариата внутренних дел был объявлен Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. При этом первые упоминания об охранно-конвойной деятельности встречаются в старинных документах еще в 1649 году. В те времена в обязанности конвоиров входил осмотр тюрем и надзор за заключенными. Сегодня сотрудники охранно-конвойной службы обеспечивают функционирование судебной системы государства, осуществляя охрану и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

close Владимир Песня/РИА Новости

Всемирный день одуванчика

Необычный праздник в честь самого солнечного, жизнелюбивого и неприхотливого цветка зародился во Франции, откуда быстро распространился по планете. К 13 мая одуванчики уже массово цветут в Европе и России. Растение не случайно называют самым пунктуальным цветком: одуванчик раскрывает бутоны в 6 часов утра и закрывает их в 3 часа дня. Это растение — ценный медонос. Его также применяют в косметологии, медицине и кулинарии: из одуванчика готовят салаты, супы, сиропы и варенье.

Всемирный день застежки-липучки

13 мая свой день рождения отмечает застежка-липучка. Именно в этот день в 1941 году Жорж де Местраль запатентовал новый метод застегивания одежды с помощью двух лент, оснащенных микрокрючками и микропетлями. Идею изобретения ему подбросил верный пес, нахватавшийся во время прогулки колючек репейника.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 мая в других странах

День гренков — США. В Америке отмечают вкусный праздник в честь гренков, которые называют здесь на французский манер — крутонами. Это лакомство готовят из хлеба дневной выдержки, нарезанного кубиками и сдобренного зеленью и растительным маслом. Затем хлеб поджаривают в духовке или на раскаленной сковороде до хрустящей корочки.

День отмены рабства — Бразилия. Ежегодно 13 мая в Бразилии вспоминают важнейшее историческое событие: в 1888 году благодаря «золотому закону», подписанному принцессой-регентшей Изабеллой, была дарована свобода всем рабам. В этот день в стране проходит фестиваль Претос Вельос — в бразильской мифологии так называют духов-тружеников, живших в рабских кварталах. Как правило, это те же рабы, умершие от болезней и старости. Они стали символами духовной стойкости и мудрости.

День гирлянд — Великобритания. 13 мая жители Абботсбери в графстве Дорсет отмечают ежегодный праздник гирлянд, символизирующий изобилие и плодородие. По старинной традиции дети местных рыбаков мастерили гирлянды из цветов, освящали их в церкви и запускали в море, что знаменовало начало рыболовного сезона. После Первой мировой войны гирлянды стали носить на шестах из дома в дом, а в конце дня — возлагать их к военному мемориалу.

Открытие 78-го Каннского кинофестиваля — Франция. Ежегодный кинематографический фестиваль проводится в Каннах в середине мая, в 2025 году он откроется 13-го числа. Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей, который проходит с 1946 года. Традиционно событие привлекает внимание любителей кино во всем мире и собирает большое количество актеров, режиссеров и кинопродюсеров.

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Религиозные праздники 13 мая

День памяти апостола Иакова Зеведеева

Священномученик Иаков — один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, брат апостола Иоанна Богослова. Согласно Евангелию, как и отец с братом, Иаков был рыбаком. Вместе с Иоанном он был призван Господом на проповедь, оставил свою прежнюю жизнь и последовал за Христом. Став свидетелем божественных тайн, Иаков полностью посвятил себя христианству. Он проповедовал слово Божие в Испании и других странах, а затем вновь вернулся в Иерусалим. Хотя в то время на христиан продолжались гонения, Иаков обличал фарисеев и продолжал свидетельствовать о Христе. По приказу царя Ирода Агриппы I апостола схватили и предали казни.

В испанской традиции святого именуют Сантьяго. На месте, где были обнаружены мощи апостола Иакова, возник город Сантьяго-де-Компостела. В честь апостола Иакова также названы столица Чили и город на Кубе.

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День обретения мощей святителя Никиты, затворника Печерского

Святитель Никита, епископ Новгородский еще в юности посвятил себя Богу. Он поступил в Киево-Печерский монастырь, вскоре стал затворником монахом, заключившим себя в келье для постоянной молитвы. Пройдя через испытания и искушения, святитель Никита достиг высокой степени духовного совершенства. Годы спустя его назначили епископом в Новгород.

Бог наградил святого даром чудотворения. По молитвам святителя Никиты прекращались пожары, начинались дожди, получали исцеление страждущие. Святой скончался в 1108 году. В 1558 году его мощи были объявлены нетленными. Они находятся в Софийском соборе Великого Новгорода.

День памяти пресвятой Девы Марии Фатимской

Католическая церковь в этот день вспоминает явление Девы Марии в португальском городе Фатима. Это произошло в 1917 году, когда трем детям-пастушкам явилась Матерь Божия. Она предсказала ребятам их судьбы и попросила каждый месяц приходить на то же место 13-го числа. Во время следующих встреч Дева Мария показала детям рай и ад, научила молитве и сделала несколько предсказаний, в том числе посвященных России. Свидетелями чудесных явлений стали десятки тысяч португальцев, которые вместе с детьми приходили в назначенный день. Лусия Сантуш, старшая из детей, оформила услышанное от Девы Марии в пророчества.

Православная церковь 13 мая также чтит память: * святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского;

* святителя Доната, епископа Еврии;

* обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского;

* мученика Максима.



Народные праздники и приметы 13 мая

Яков Теплый

В этот день на Руси вспоминали одного из самых близких учеников Иисуса Христа — апостола Иакова Зеведеева. В народе праздник получил название Яков Теплый — считалось, что морозы после этого дня уже не возвращаются.

На Якова было принято купаться в специально припасенной для этого воде из мартовского снега. Наши предки полагали, что такой обряд отпугнет болезни и принесет удачу путешественникам.

Приметы

Если на Якова утреннее небо ясное, безоблачное — лето тоже будет теплым и ласковым.

Теплый южный ветер вечером — к изобильному лету.

Дождь щедро льет с утра — зерно уродится.

Вокруг много пчел — лето будет медовым.

Безоблачное небо вечером — к сухому лету.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Какие исторические события произошли 13 мая

1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие, в котором доказал существование континента, описанного как Новый Свет.



— Америго Веспуччи отправился в путешествие, в котором доказал существование континента, описанного как Новый Свет. 1598 год — Бориса Годунова благословили на великое государство московское.



— Бориса Годунова благословили на великое государство московское. 1637 год — кардинал Ришелье из страха измены распорядился закруглить концы всех кинжалов, использовавшихся за обедом. Его боязнь помогла появиться на свет столовому ножу.



— кардинал Ришелье из страха измены распорядился закруглить концы всех кинжалов, использовавшихся за обедом. Его боязнь помогла появиться на свет столовому ножу. 1754 год — императрица Елизавета Петровна учредила в Петербурге первый в России банк.



— императрица Елизавета Петровна учредила в Петербурге первый в России банк. 1829 год — знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин попросил руки Натальи Гончаровой.



— знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин попросил руки Натальи Гончаровой. 1836 год — в Российской империи начали строить первую железную дорогу из Санкт-Петербург в Павловск.



— в Российской империи начали строить первую железную дорогу из Санкт-Петербург в Павловск. 1845 год — в России учредили Императорскую службу мер и весов.



— в России учредили Императорскую службу мер и весов. 1920 год — американские дантисты впервые назвали сахар главной причиной болезни зубов.



— американские дантисты впервые назвали сахар главной причиной болезни зубов. 1942 год — школьница из блокадного Ленинграда Таня Савичева внесла в дневник последние записи: «Умерли все», «Осталась одна Таня».



— школьница из блокадного Ленинграда Таня Савичева внесла в дневник последние записи: «Умерли все», «Осталась одна Таня». 1950 год — в Великобритании впервые прошла гонка чемпионата «Формулы-1».



— в Великобритании впервые прошла гонка чемпионата «Формулы-1». 1991 год — в эфир вышла информационная программа «Вести».

Дни рождения и юбилеи 13 мая

В 1221 году родился Александр Невский — князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский, русский полководец.



— князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский, русский полководец. В 1840 году родился Альфонс Доде — французский писатель-романист и драматург.



— французский писатель-романист и драматург. В 1923 году родился Николай Пастухов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.



— актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1928 году родился Эдуар Молинаро — французский кинорежиссер и сценарист, лауреат премии «Золотой глобус».



— французский кинорежиссер и сценарист, лауреат премии «Золотой глобус». В 1937 году родился Роджер Желязны — американский писатель-фантаст польского происхождения.



— американский писатель-фантаст польского происхождения. 1939 году родился Харви Кейтель — американский киноактер и продюсер.



— американский киноактер и продюсер. В 1941 году родился Ричи Валенс — американский певец, один из пионеров рок-н-ролла.

Кто отмечает дни рождения