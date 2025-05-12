12 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 мая медицинские сестры принимают слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником. В России в этот день вспоминают о важности экологического образования, а в мире — борются с синдромом хронической усталости. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 мая

День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции

12 мая в России отмечают День воинской славы в честь завершения Крымской наступательной операции 1944 года. В годы Великой Отечественной войны Крым оккупировали фашистские войска, на территории полуострова было создано множество тюрем и концлагерей. Крымская наступательная операция длилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Советским войскам противостояла фашистская армия численностью 200 тысяч человек. Благодаря воинскому мастерству и колоссальной самоотверженности бойцов и командиров, врага удалось вытеснить с полуострова.

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close Май 1944 г. СССР. Севастополь. Немецкие каски, собранные после одного из сражений в ходе Великой Отечественной войны Евгений Халдей/ТАСС

Международный день медицинской сестры

12 мая 1820 года родилась основательница сестринской профессии, общественный деятель Великобритании — Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны она организовала уход за ранеными солдатами, внедрив принципы гигиены и санитарии, что значительно снизило смертность среди пациентов. Эта удивительная женщина стала символом милосердия и профессионализма, заложив основу для развития сестринского дела во всем мире. В 1974 году Международный совет медицинских сестер предложил отмечать в день рождения Флоренс Найтингейл профессиональный праздник всех медсестер.

В современном мире роль медицинской сестры значительно расширилась. Сегодня это не просто помощник врача, а самостоятельный специалист, обладающий глубокими знаниями и разнообразными практическими навыками.

День экологического образования

Эту дату отмечают в России и в странах — бывших республиках СССР с 1991 года. 12 мая проходят экологические форумы и семинары, познавательные акции, обучающие тренинги, выставки и конференции. Цель праздника — привлечь внимание общества к важности охраны окружающей среды.

День осведомленности о синдроме хронической усталости

Впервые о синдроме хронической усталости заговорили в 1984 году. За этим термином скрывается целый комплекс проявлений неопределенного заболевания. Среди симптомов — усталость даже после легких нагрузок, которая не проходит в течение дня. Причиной синдрома стал резко ускорившийся ритм жизни. Сегодня от хронической усталости страдают, в основном, жители мегаполисов и больших городов.

Дата отмечается с 2010 года, она призвана вооружить людей информацией об этом состоянии, его профилактике и лечении. Символ празднования — голубая лента.





Всемирный день борьбы с меланомой

Меланома кожи — очень грозное и агрессивное злокачественное заболевание. Оно развивается и прогрессирует стремительно, дает метастазы. При этом если выявить меланому на начальной стадии, она легко лечится. К сожалению, примерно у 40% пациентов заболевание выявляют на поздней стадии, когда помочь уже невозможно. Регулярные профосмотры и диспансеризация позволяют обнаружить этот недуг в зародыше. Задача Всемирного дня борьбы с меланомой — как можно шире информировать людей об этом виде рака и о необходимости вовремя проверять родинки и другие подозрительные кожные образования.

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Международный день охраны здоровья растений

Растения — основа жизни, ведь они обеспечивают людей пищей, воздухом и ресурсами. Поэтому ООН провозгласила 12 мая Международным днем охраны здоровья растений. Праздник призван подчеркнуть важность этого вопроса для продовольственной безопасности, экономики и окружающей среды. Организаторы акции призывают защищать растения не только от вредителей и болезней, но и от выбросов, которые оказывают негативное влияние на зеленые насаждения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 мая в других странах

День святого апостола Андрея Первозванного — Грузия. Этого святого очень почитают в Грузии: именно он в I веке принес сюда христианство. С его именем связывают появление первого храма в стране. 12 мая считается днем прихода Андрея Первозванного в Грузию. Этот праздник объявлен официальным выходным.

День ореховой помадки — США. Ореховая помадка — одно из любимых лакомств американцев. В честь ее создания придумали этот веселый праздник. По легенде в XIX веке один из поваров готовил карамель, но ошибся с ингредиентами и получил еще более вкусный десерт.

Дeнь aктepа и aктpиcы — Аргентина. Эта дата отмечается в стране ежегодно во второй понедельник мая. Праздник учрежден по инициативе Аргентинской ассоциации актеров и актрис. В этот день лучшим мастерам сцены вручают почетные премии, в театрах проходят премьеры спектаклей.

День самосознания — Финляндия. В этот день финны чтят память известного государственного деятеля Йохана Вильгельма Снелльмана, жившего в XIX веке. Он усовершенствовал школьную систему, всю жизнь боролся с непросвещенностью своего народа, продвигал идею женского образования.

Религиозные праздники 12 мая

День памяти девяти мучеников Кизических

В этот день православные христиане вспоминают 9 святых мучеников. В конце III века в древнегреческом городе Кизик шли мощные гонения на христианство. Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон смело исповедовали христианство невзирая на запрет язычников. Храбрецов поймали, подвергли длительным пыткам и, так и не добившись отречения от своих убеждений, лишили жизни.

В 324 году началось правление святого Константина Великого, гонения на веру прекратились. Кизические христиане знали, где похоронены мученики. Они извлекли из земли тела и увидели, что их не тронул тлен. Святые мощи мучеников поместили в храм, который назвали в их честь. Со временем монастырь в честь девяти мучеников Кизических появился и в России — в Казани. Здесь хранится частица мощей святых.

День рождения Будды в Индии

Этот самый священный праздник буддийского календаря. Его второе название — Будда Пурнима. Дата празднования привязана к лунному календарю и меняется каждый год. Кроме того, в разных странах день рождения Будды отмечается в разные дни. В Индии в 2025 году праздник выпадает на 12 мая. По легенде именно в этот день в 623 году до н.э. родился Будда. Годы спустя в день своего рождения он достиг просветления, а в 543 году до н.э. достиг нирваны и закончил земную жизнь. Именно его проповеди стали фундаментом для буддизма. В VIII веке н.э. буддизм получил статус мировой религии.

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Православная церковь 12 мая чтит память: * преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского;

* преподобного Нектария Оптинского;

* преподобного Амфилохия Почаевского (Головатюка);

* мучеников Диодора и Родопиана, диакона;

* святого Василия Острожского, митрополита;

* трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших;

* преподобномученицы Афанасии (Лепешкиной), игумении.



Католическая церковь 12 мая вспоминает:



* святого Панкратия, мученика, покровителя садовников;

* святых Нерея и Ахиллея, мучеников.

Народные праздники и приметы 12 мая

Девять целителей

В день памяти Девяти мучеников Кизических на Руси было принято выходить на улицу в полдень, становиться на середину дороги и подставлять лицо ветру. В этот день молились об исцелении и избавлении от неудач. Работу в поле начинали только после молитв, заручившись советами стариков.

Приметы

Если налетел сильный ветер — жди такого же сильного дождя.

Яркий и ясный восход в этот день предвещал теплое, ласковое лето.

Если заметили на улице много майских жуков — быть засухе.

Если иволга кричит по-кошачьему — скоро начнется дождь.

Какие исторические события произошли 12 мая

996 год — в Киеве освятили первый каменный храм на Руси — Десятинную церковь.



— в Киеве освятили первый каменный храм на Руси — Десятинную церковь. 1310 год — во Франции инквизиция публично казнила более полусотни представителей Ордена тамплиеров.



— во Франции инквизиция публично казнила более полусотни представителей Ордена тамплиеров. 1664 год — в Версале представили зрителям пьесу Мольера «Тартюф».



— в Версале представили зрителям пьесу Мольера «Тартюф». 1731 год — по Ладожскому каналу пошли корабли.



— по Ладожскому каналу пошли корабли. 1927 год — в небо поднялся спортивный самолет АИР-1, установивший первые советские мировые рекорды. Этот день стал точкой отсчета работы конструкторского бюро Яковлева.



— в небо поднялся спортивный самолет АИР-1, установивший первые советские мировые рекорды. Этот день стал точкой отсчета работы конструкторского бюро Яковлева. 1935 год — в американском штате Огайо заработал первый в мире клуб анонимных алкоголиков.



— в американском штате Огайо заработал первый в мире клуб анонимных алкоголиков. 1975 год — в СССР прошла премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.



— в СССР прошла премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. 1980 год — в кинотеатрах представили первый советский фильм-катастрофу «Экипаж».



— в кинотеатрах представили первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». 1991 год — Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.



— Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора. 2008 год — в китайской провинции Сычуань произошло масштабное землетрясение, унесшее жизни около 70 тыс. человек.



— в китайской провинции Сычуань произошло масштабное землетрясение, унесшее жизни около 70 тыс. человек. 2010 год — в России запустили первый домен на кириллице — «рф».



— в России запустили первый домен на кириллице — «рф». 2014 год — провозглашена независимость Донецкой Народной Республики.



— провозглашена независимость Донецкой Народной Республики. 2017 год — сетевой червь-вымогатель WannaCry заразил сотни тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира.

Дни рождения и юбилеи 12 мая

В 1755 году родился Джованни Баттиста Виотти — итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы.



— итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы. В 1755 году родился Николай Мордвинов — русский флотоводец.



— русский флотоводец. В 1803 году родился Юстус фон Либих — немецкий химик, один из создателей агрохимии.



— немецкий химик, один из создателей агрохимии. В 1806 году родился Андрей Муравьев — русский духовный писатель, поэт, драматург.



— русский духовный писатель, поэт, драматург. В 1823 году родился Джон Рассел Хайнд — английский астроном, открывший множество астероидов, звезд, комет и переменную туманность в созвездии Тельца.



— английский астроном, открывший множество астероидов, звезд, комет и переменную туманность в созвездии Тельца. В 1890 году родился Сергей Брюхоненко — русский физиолог, создавший первый в мире аппарат искусственного кровообращения.



— русский физиолог, создавший первый в мире аппарат искусственного кровообращения. В 1907 году родилась Кэтрин Хепберн — американская актриса, обладательница четырех премий «Оскар».



— американская актриса, обладательница четырех премий «Оскар». В 1910 году родилась Дороти Ходжкин — английская женщина-химик и биохимик, нобелевский лауреат.



— английская женщина-химик и биохимик, нобелевский лауреат. 1918 году родился Юлиус Розенберг — американский коммунист, обвиненный вместе с женой в шпионаже в пользу СССР и казненный в американской тюрьме.



— американский коммунист, обвиненный вместе с женой в шпионаже в пользу СССР и казненный в американской тюрьме. В 1933 году родился Андрей Вознесенский — советский и российский поэт, публицист, художник, архитектор.

Кто отмечает дни рождения