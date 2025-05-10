«Вы заслуживаете страха»: Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом, заявив, что Европа «заслуживает страха» и призвал европейцев «наконец-то стать свободными». Инцидент произошел во время парада по случаю 80-летия Победы, в котором приняли участие делегации из 20 стран, в том числе лидеры Китая, Сербии, Египта и Кубы.

Во время празднования 9 мая 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве произошел инцидент с участием российского телеведущего Владимира Соловьева и французского журналиста.

По данным Telegram-канала SHOT, Соловьев в резкой форме высказался в адрес европейцев, заявив, что европейцы «заслуживают страха».

«Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — сказал он.

Перепалка развернулась прямо у почетных трибун на Красной площади, когда французский журналист поинтересовался у Соловьева, что тот хотел бы передать жителям Европы. Далее телеведущий добавил: «Проснитесь, будьте свободными и живите своей судьбой», обращаясь к европейцам. Разговор проходил на английском языке.

Имя и медийная принадлежность французского корреспондента не уточняются. В СМИ он упоминается лишь как «корреспондент из Франции».

Парад Победы в Москве

Парад Победы 9 мая 2025 года прошел в Москве в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Это был четвертый парад после начала специальной военной операции в 2022 году.

В торжественном шествии на Красной площади приняли участие более 11 тыс. военнослужащих. В общей сложности в параде были задействованы около 16 тыс. человек. Парад открыла историческая часть с выносом Знамени Победы, после чего последовала механизированная колонна.

По брусчатке Красной площади прошли 183 единицы техники, включая танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, а также перспективный Т-14 «Армата». Также были представлены бронемашины «Тайфун», комплексы ПВО, в том числе С-400 и «Панцирь-С». Марш завершился пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-30СМ и МиГ-29, а также шести штурмовиков Су-25, оставивших в небе следы в цветах российского флага.

На параде присутствовали делегации из 20 иностранных государств. В Москву прибыли президент Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, лидер Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также руководители стран СНГ. Некоторые главы государств, включая Ильхама Алиева (Азербайджан) и Нарендру Моди (Индия), отказались от участия.

В военном параде также приняли участие иностранные контингенты — подразделения из Египта, Лаоса, Мьянмы и Вьетнама, которые впервые приняли участие в параде.

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Встречи накануне

8 мая президент Путин провел официальный прием в Кремле для иностранных лидеров, прибывших в Москву. В Гербовом зале он лично приветствовал президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в числе гостей были лидеры Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса.

В ходе двусторонних встреч Путин обсудил с Си Цзиньпином развитие торгово-экономических связей и ситуацию на международной арене. С Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым обсуждалась координация в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Российский лидер подчеркнул важность сохранения исторической памяти и недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны.

Выступая 9 мая, Путин заявил, что Россия никогда не согласится с попытками исказить правду о войне и пообещал защищать достоинство российской армии, противостоя «нацизму, русофобии и антисемитизму». Он также отдельно упомянул вклад Китая в разгром милитаристской Японии, обращаясь к Си Цзиньпину, сидевшему на центральной трибуне.