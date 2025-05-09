Журналист Владимир Соловьев заявил, что европейцы заслуживают страха, а не любви

На параде Победы в Москве российский телеведущий Владимир Соловьев стал участником конфликта с французским журналистом. Инцидент произошел во время мероприятия, о чем сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Соловьев в резкой форме высказался в адрес европейцев.

«Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — сказал российский журналист.

На вопрос журналиста о том, что он мог бы передать жителям Европы, телеведущий ответил: «Проснитесь, будьте свободными и живите своей судьбой».

В апреле Владимир Соловьев высказал мнение о необходимости изъятия домов уехавшей интеллигенции с целью создания «крепостей для генералов и специалистов» военно-промышленного комплекса (ВПК). Соловьев предложил использовать конфискованную недвижимость для создания жилья для высшего командного состава и ведущих специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что нацизм снова поднял голову в Европе.