Священник был одной из главных целей боевиков в Дербенте. Почему они хотели с ним расправиться? «Известия»: убитый в Дербенте протоиерей был одной из главных целей боевиков

Газета «Известия» сообщила, что убитый террористами в Дербенте настоятель храма Николай Котельников был одной из главных целей боевиков. По данным Shot, нападавшие в день атаки координировали свои действия в закрытом чате, в котором была закреплена фотография священника. При этом вдова отца Николая рассказала, что семья жила в городе уже 46 лет и хорошо знала местных жителей, никто из них не желал протоиерею зла. Почему террористы выбрали своей целью православного священника — в материале «Газеты.Ru».

Убитый в Дербенте настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников изначально был одной из основных целей террористов, которые напали на храм и синагогу. Об этом говорят переписки в телефонах боевиков, сообщил источник газеты «Известия».

Как пишет Shot, в день нападения боевики координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. Фотография отца Николая была закреплена в нем.

Также, по данным «Известий», при подготовке теракта были четко намечены и другие цели для атаки — синагога Келе-Нумаз в Дербенте и православные храмы в Дербенте и Махачкале. Судя по перепискам, подчеркнул источник издания, нападение террористы планировали около месяца.

24 июня Следственный комитет сообщил, что пятеро террористов были ликвидированы, их личности установлены. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в Дагестане продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников боевиков. Эту информацию «Известиям» подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. <…> Сейчас прорабатывается вся база контактов нападавших, вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки», — уточнил собеседник.

«Любой мог с ним запросто пообщаться»

Как пишет портал 79.RU, отец Николай служил священником 40 лет, прихожане очень ценили его, называли добрым и отзывчивым. Протоиерей также преподавал в воскресной школе. У него самого осталась большая семья — жена, трое детей и шестеро внуков.

«Отец Николай всю свою жизнь прожил в Дербенте и стал просто символом православия на этой земле. Сколько помню, он служил там всегда, менялись епархии и их названия, а о. Николай служил в Дербенте», — рассказал «Российской газете» знавший священника религиовед Роман Силантьев.

Жена погибшего настоятеля храма Валентина в беседе с «Известиями» отметила, что их семья жила в городе уже 46 лет и хорошо знала местных жителей. Те уважали священника и никогда не желали ему зла.

«Это был удивительный человек. Он пережил вторую чеченскую войну и благословлял наших солдат. Он был очень умным, достойным и убежденным в вере человеком. Умел донести эту убежденность до прихожан и всех, кто приходил в церковь. Любой мог с ним запросто пообщаться», — рассказал изданию житель Дербента Владимир.

По словам заместителя главного священника в зоне спецоперации протоиерея Петра Гриценко, отец Николай был очень кроткий, смиренный, «терпеливый просто до жути». Гриценко с детства был знаком с Котельниковым — тот вырос вместе с отцом и дядями отца Петра, был их нареченным братом.

«Никогда никого не осуждал, любимое его занятие — это молитва. Любил всех родственников, всем звонил. Когда я на фронт попал, он несколько раз звонил мне, спрашивал: как ты там, что ты?» — вспомнил отец Петр в разговоре с Донецким агентством новостей.

Гриценко также рассказал, что отец Николай поддерживал теплые отношения не только с близкими, но и с представителями других религиозных общин в Дербенте.

«Мы когда в гости приезжали, к нему всегда приходили и муллы, и раввин», — отметил отец Петр в беседе с kp.ru.

Николай Котельников был известен в Дербенте еще и тем, что стал прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий. Он установлен в центре города, рядом с батюшкой запечатлены раввин и мулла, которые также имеют реальные прототипы.

Родственники и друзья настоятеля храма сообщили, что последнее время отец Николай уже не служил. По словам его супруги Валентины, священник перенес инсульт и с трудом ходил.

«До этого он лежал в больнице в тяжелейшем состоянии. У него последствия ковида дали осложнения на сердце. У него еще и сахар повышенный. Семья уже готовилась к тому, что много лет Николаю с таким здоровьем не прожить», — рассказал Петр Гриценко.

«Это их раздражало»

Отец Петр тоже считает, что Николай Котельников был одной из основных целей террористов:

«У него же два зятя — принявшие православие и ставшие священниками азербайджанцы. Это то, что раздражало их (боевиков. — «Газета.Ru») очень сильно».

Семья отца Николая не впервые столкнулась с террористами. В 2018 году его зять, отец Сергий Абасов пережил нападение на храм Архангела Михаила в центре Грозного. Тогда был ранен врач, который помогал удерживать дверь, чтобы боевики не зашли в церковь.

23 июня во время атаки террористов в Дербенте Абасов также был там и смог выжить.

«Сегодня отец Сергий был рядом с тестем — они с матушкой чудом не погибли», — сообщил директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Как погиб отец Николай

На храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 23 июня напали два террориста. Как рассказала «Известиям» дочь Котельникова Ольга Лобова, боевики забежали в церковь и подожгли центральную икону.

«Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Все видела моя мама», — уточнила Лобова.

Вдова отца Николая сообщила, что узнала в бойце ММА Гаджимурате Кагирове того, кто стрелял в ее супруга. По словам Валентины Котельниковой, террорист сначала наставил оружие на нее, после чего увидел 66-летнего священнослужителя и выстрелил в него.

Отец Петр Гриценко также сообщил, что священник погиб, пытаясь помешать боевикам сжечь икону.

По последним данным, в результате теракта Дербенте погибли 25 человек. Среди них 15 правоохранителей и пятеро гражданских. Личности еще пятерых погибших пока не установлены, сообщил Telegram-канал «112».

При этом Shot пишет, что умер еще один полицейский, пострадавший от рук террористов. 23-летний сержант полиции Нариман Насруллаев отражал атаку боевиков 23 июня и получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Таким образом число погибших правоохранителей возросло до 16.

В результате нападения также пострадал 51 человек. По данным «112», 13 из них находятся в тяжелом состоянии.