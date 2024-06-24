Дети чиновника, член СЗРП и боец ММА: кто устроил двойной теракт в Дагестане СК подтвердил гибель 15 полицейских и 4 гражданских лиц при теракте в Дагестане

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их мотивах и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Во время терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, в том числе православный священник. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан в Telegram-канале. При этом Baza сообщает, что погибли 20 человек: 15 силовиков, священник, охранник церкви и трое неизвестных гражданских. 22 человека находятся в больницах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», «Хищение огнестрельного оружия».

«По версии следствия, 23 июня 2024 года участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте. Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Теперь следователи устанавливают всех причастных к теракту лиц.

Что известно о террористах

По предварительным данным, нападения совершили уроженцы Сергокалинского района Дагестана:

— братья Осман (31 год) и Адиль (37 лет) Омаровы;

— 32-летний Абдусамад Амадзиев;

— 28-летний Гаджимурад Кагиров;

— 36-летний Али Закаригаев.

Братья Осман и Адиль Омаровы — это сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, члена «Единой России». Они занимались строительным бизнесом. Младший брат владел кафе «Лимонад» в Избербаше, какое-то время работал на Дербентском коньячном комбинате, а также имел бизнес по транспортировке животных. Старший брат занимался вольной борьбой и работал в сфере ремонта систем водоснабжения.

Абдусамад Амадзиев — племянник Омарова, несколько лет назад он был сотрудником компании «Дагестангазсервис».

Shot пишет, что теперь в отношении Магомеда Омарова могут возбудить уголовное дело за пособничество террористам.

Во время допроса он признался, что несколько лет знал о том, что его дети ваххабиты. Самым радикальным из них был Осман, пишет Baza.

Mash выяснил, что младший сын полтора года жил в Турции, где его завербовали. Омаров утверждает, что остальные члены семьи также знали о радикальных убеждениях родственников и даже ссорились из-за них, но не сообщали в полицию. Baza пишет, что Омаров не общался с сыновьями последние годы.

По данным Mash, год назад братья поругались с дагестанским муфтиятом, так как хотели «поставить» в сельскую мечеть более радикального имама. Местные жители разделились на два лагеря. Тем не менее, у сыновей главы села не получилось надавить на соседей, после чего они оставили эту инициативу.

У Омарова есть еще шесть сыновей, которых вместе с другими близкими родственниками допросят в ближайшее время. Мужчину уже исключили из партии.

Помимо родственников Омарова, в нападении принял участие Гаджимурад Кагиров — боец ММА. В 2021 году он представлял школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. За свою карьеру Кагиров провел только два боя, но оба выиграл. Также он работал охранником-водителем у своего дяди — бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

По данным Shot, в ближайшее время оперативники проверят дагестанские залы, где занимаются смешанными единоборствами, чтобы выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых «спящих ячеек».

Как выяснил канал «Осторожно, новости», пятый боевик — Али Закаригаев — ранее избирался в Собрание депутатов Сергокалинского района и возглавлял отделение «Справедливой России» в этом районе. Кроме этого, он занимался продажей и обслуживанием платежных терминалов, у него двое детей.

«Он руководил отделением два года назад и добровольно отказался от этой должности, написал заявление, у нас там другой был глава, просто информация старая на сайте оказалась. Он был членом партии. Сейчас мы готовим решение о его исключении. В партии он ничем таким не отметился, мы не замечали, он активно работал, сотрудничал с нами, принимал участие в выборах», — рассказали в дагестанском отделении СРЗП изданию «Подъем».

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

Хронология событий в Дагестане

Боевики планировали нападение около месяца, выяснил Shot. 66-летний настоятель дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников изначально был их главной целью.

По данным канала, фотография священника была закреплена в чате, где террористы координировали свои действия.

Террористическая операция началась около 17:50. Боевики бросили зажигательные устройства в синагогу и христианскую церковь в Дербенте и начали расстреливать полицейских, которые охраняли здания. Там начался пожар. Около синагоги сразу же погибли охранник и сотрудник правоохранительных органов, второй полицейский получил ранение. Кроме этого, скончались и двое прохожих.

Около церкви боевики, по словам дочери погибшего священника, выстрелили в голову Николая Котельникова на глазах у его жены (по другой версии, ему перерезали горло) и убили одного полицейского, а затем скрылись на белом Volkswagen Polo.

В 18:30 другая группа террористов начала расстреливать полицейских, которые дежурили около церкви на улице Мирзабекова в Махачкале. На месте скончались четверо правоохранителей, их коллеги получили ранения. Боевики захватили автомобиль ВАЗ-2114 и скрылись. Они доехали до синагоги на улице Ермошкина и бросили в здание коктейль Молотова. По предварительным данным, они также оставили на дверях указатели на суры и аяты из Корана. Затем боевики встретили наряд ДПС на улице Буйнакского и открыли огонь, смертельно ранив как минимум одного полицейского.

Около 19:00 террористы добрались до кафе на улице Каммаева, где также расстреляли сотрудников правоохранительных органов. Примерно в это время полицейским удалось ликвидировать двоих нападавших, а еще троих — через несколько часов.

Как минимум 17 сотрудников правоохранительных органов получили ранения разной степени тяжести. 13 понадобилась экстренная медицинская помощь. Врачи уже прооперировали четверых, они находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил RT. Кроме этого, ранения получили как минимум трое гражданских. Медики уже отпустили двоих лечиться домой, третья женщина ожидает операции.

Shot выяснил, что половина пострадавших полицейских находится в состоянии средней степени тяжести. В основном, у них огнестрельные ранения с перебитыми костями на руках и ногах. У гражданских лиц преимущественно осколочные ранения.

В Махачкале и Дагестане утром 24 июня отменили режим контртеррористической операции, введенный после нападений боевиков. В Дагестане объявлен трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня.