4 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 4 мая

Международный день пожарных

4 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, которые каждый день рискуют жизнью ради спасения других. Его появление связано с трагическими событиями 1998 года в Австралии, когда при спасении горящих лесов в штате Виктория погибло пятеро пожарных. В память о них общественные активисты предложили учредить особый день чествования сотрудников пожарной службы.

Датой празднования был выбран день святого Флориана Лорхского, считающегося покровителем огнеборцев. Во многих странах в этот день проходят торжественные церемонии, награждения, акции памяти. Один из символов праздника и благодарности пожарным за их самоотверженность — красно-голубая лента, где красный цвет означает огонь, а голубой — воду. Кстати, в России День пожарной охраны официально отмечается 30 апреля — чуть раньше, чем международный праздник пожарных.

День рождения складного зонтика

4 мая 1715 года в Лондоне был запатентован первый складной зонтик. Эта, казалось бы, простая вещь совершила небольшую бытовую революцию: зонтик стал неотъемлемым аксессуаром и в дождь, и в солнце. Так что 4 мая — повод вспомнить, насколько гениальны порой простые изобретения. И, возможно, проверить, в порядке ли ваш верный зонт.

День собачьего счастья

Этот теплый и трогательный праздник напоминает о тех, кто любит нас просто так — наших четвероногих друзьях. День собачьего счастья призван привлечь внимание к бездомным животным, к проблеме ответственного отношения к питомцам и важности заботы о них. В праздник устраивают благотворительные ярмарки, дни открытых дверей в приютах и массовые прогулки с собаками. А еще это идеальный момент, чтобы почесать за ушком своего хвостатого друга и сказать ему «спасибо» за верность.

День красивых признаний в любви

Любовь должна быть красивой — и 4 мая об этом напоминает особый праздник. День красивых признаний в любви предлагает выразить свои чувства так, чтобы это осталось в памяти надолго: письмом, стихами, необычным поступком или просто искренними словами. Неважно, влюблены ли вы по уши или просто хотите сказать родным, как они вам дороги — этот день создан для искренности и тепла. А романтики уверяют: признание в любви 4 мая считается особенно удачным.

День «Звездных войн»

Неофициальный праздник всех поклонников культовой космической саги Джорджа Лукаса. Дата выбрана из-за созвучия фразы «May the Fourth» («Четвертое мая») с известной цитатой из фильма «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»). В этот день фанаты по всему миру устраивают тематические вечеринки, косплеи, просмотры фильмов и делятся своими впечатлениями о «Звездных войнах».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 мая в других странах

День зелени — Япония. Государственный праздник, посвященный любви к природе и благодарности за ее щедрые дары. Изначально он был связан с днем рождения императора Сёва, известного знатока и ценителя растений, и сохранил свою экологическую направленность после его смерти. В этот день японцы посещают парки, сады и заповедники, участвуют в посадке деревьев и мероприятиях в защиту окружающей среды.

День обновления взаимоотношений — США. Необычный праздник предлагает пересмотреть и обновить свои личные и профессиональные связи. Это отличный повод признать ошибки, восстановить утраченные контакты, попросить прощения или просто сказать друзьям и близким, как они для вас важны. В некоторых городах устраивают акции примирения и общения. И даже одно короткое «как ты там?» может в этот день значить очень многое.

День памяти Милана Растислава Штефаника — Словакия. Жители Словакии 4 мая вспоминают своего национального героя, ученого, астронома, генерала и политика. Милан Растислав Штефаник сыграл ключевую роль в создании Чехословакии после Первой мировой войны. Его почитают как пример самоотверженности, патриотизма и научного поиска. В этот день проходят церемонии возложения цветов к памятникам герою и образовательные мероприятия, посвященные его биографии и вкладу в историю страны.

День коронации — Таиланд. В Таиланде это важный национальный праздник, посвященный восшествию на трон нынешнего монарха. Торжества включают церемонии, молитвы в храмах за благополучие королевской семьи, парады и праздничные мероприятия. День коронации подчеркивает единство нации и уважение к монархии как важной части культурной идентичности Таиланда.

Религиозные праздники 4 мая

День святых жен-мироносиц

Православный праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Он посвящен женщинам, последовавшим за Христом и проявившим преданность и любовь к Нему, даже после Его смерти.

Жены-мироносицы присутствовали при распятии, они первыми пришли ко гробу Господню и стали свидетельницами чуда Его воскресения, а также первыми поведали миру радостную весть о победе жизни над смертью. Их пример самоотверженности, верности и любви стал образцом для всех христиан.

В этот день в храмах проходят особые богослужения в честь святых жен-мироносиц. В праздник принято поздравлять женщин и отмечать их особую роль в семье и обществе.

4 мая Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, Дисидерия и других;

• мучеников Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия;

• праведника Алексия Бортсурманского;

• мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата;

• святителя Максимиана, патриарха Константинопольского;

• благоверной Тамары, царицы Грузинской;

• священномученика Иоанна Пригоровского, пресвитера;

• исповедника Николая Писаревского, пресвитера;

• священномученика Алексия Протопопова, пресвитера.



Католическая церковь 4 мая вспоминает:



• святого Флориана, мученика;

• святого Готхарда, епископа Хильдесхаймского;

• блаженной Екатерины Левенской;

• Иуды Кириака;

• блаженного Сеферино Хименеса Мальи;

• Сацердоса Лиможского;

• Венерия Миланского.

Народные праздники и приметы 4 мая

Проклов день

На Руси Прокла почитали как защитника от бурь и сильных ветров. Считалось, что именно в начале мая ветер особенно лютует, и святой Прокл может укротить непогоду. В этот день крестьяне молились о хорошей погоде для посевов и урожая. Наши предки верили, что зерно, посеянное на Прокла, даст добрый урожай.

Было принято внимательно наблюдать за ветром и облаками — по ним предсказывали погоду на все лето. Если день начинался с сильного ветра, женщины спешили выметать сор из избы, чтобы с ним исчезли все беды.

Приметы

Сильный ветер утром — к обильным летним дождям.

Ясное и безветренное утро — к сухому, жаркому лету.

Если трава быстро зеленеет и набирает силу — к хорошему урожаю зерновых.

Много мошкары в воздухе — к теплому и благополучному лету.

Ночная роса обильная — к хорошему урожаю огурцов и арбузов.

Какие исторические события произошли 4 мая

1113 год — Владимир Мономах вступил на Киевский великокняжеский престол.

1493 год — папа Александр VI опубликовал буллу Inter caetera, разделив Новый Свет между Испанией и Португалией.

1738 год — по указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал первую русскую танцевальную школу в Санкт-Петербурге.

1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1878 год — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал фонограф.

1904 год — Генри Ройс и Чарльз Роллс начали выпуск автомобилей «Роллс-Ройс».

1927 год — в США создана Академия киноискусства, учредившая премию «Оскар».

1970 год — Кентская трагедия: Национальная гвардия США открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу. В результате погибло четыре студента.

1979 год — Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании.

1986 год — вокруг Чернобыля до 30 км увеличена зона эвакуации.

2000 год — впервые в мире зафиксирована эпидемия компьютерного вируса «I love you».

Дни рождения и юбилеи 4 мая

В 1006 году родился Абдуллах аль-Ансари — персидский поэт-мистик и теолог.

В 1655 году родился Бартоломео Кристофори — итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано.

В 1852 году родилась Алиса Лидделл — прототип главной героини из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В 1881 году родился Александр Керенский — российский политический деятель, председатель Временного правительства.

В 1909 году родился Николай Досталь — советский кинорежиссер.

В 1912 году родился Николай Блохин — советский хирург-онколог, академик АМН СССР и АН СССР, общественный деятель.

В 1914 году родился Марк Фрадкин — композитор, народный артист СССР, автор таких известных песен, как «Случайный вальс», «У деревни Крюково», «Течет Волга», «Увезу тебя я в тундру».

В 1929 году родилась Одри Хепберн — британская актриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля и гуманитарный деятель.

В 1931 году родился Геннадий Рождественский — советский дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1934 году родилась Татьяна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Кто отмечает день рождения

82 года исполняется Михаилу Шемякину — российскому художнику, графику и скульптору.

79 лет исполняется Джону Уотсону — британскому автогонщику, пилоту «Формулы-1».

54 года исполняется Леониду Слуцкому — российскому футбольному тренеру.

53 года исполняется Майку Дернту — бас-гитаристу и вокалисту группы Green Day.

38 лет исполняется Насте Каменских — украинской певице, актрисе и телеведущей.

38 лет исполняется Сеску Фабрегасу — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы.