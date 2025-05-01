1 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 мая открывает череду длинных майских выходных у россиян. В этот день мы отмечаем Праздник весны и труда. Первомай празднуют и во многих других странах. Также в мире вспоминают первую почтовую марку и говорят о глобальной любви. У дачников есть отличный повод заняться грядками — по народному календарю наступает день Кузьмы Огородника. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 мая

Праздник весны и труда

Праздник весны и труда или, как его раньше называли, День международной солидарности трудящихся — один из самых знаковых праздников на протяжении многих десятилетий. История у Первомая боевая: все началось в 1886 году в Чикаго с массовых выступлений рабочих, которые требовали восьмичасового рабочего дня. Столкновения, аресты, приговоры — и в итоге день стал символом борьбы за права трудящихся по всему миру.

Открытки-поздравления с 1 Мая: что пожелать в праздник весны и труда Первомай — праздник весны, труда и единства, который отмечают миллионы людей по всему миру... 30 апреля 09:33

В СССР 1 Мая стало одним из главных государственных праздников — с демонстрациями, лозунгами и воздушными шарами. Сегодня в России это, скорее, праздник весны и начала дачного сезона. Но идеи уважения к труду, защиты прав людей и социальной справедливости он также сохранил. Именно 1 мая традиционно проводятся разные акции за трудовые и социальные права. А еще — посадка картошки и шашлыки на природе.

close Забастовка рабочих на площади Хеймаркет в Чикаго, гравюра 1886 года Global Look Press

День рождения почтовой марки

1 мая 1840 года в Великобритании выпущена первая в мире почтовая марка — «Черный пенни» с профилем королевы Виктории. До появления марок платить за письмо должен был получатель, и не факт, что он этому радовался. Идея предоплаты почтовых отправлений оказалась революционной. С тех пор марки стали не только способом оплаты пересылки, но и предметом коллекционирования, искусства и даже инвестиций. День рождения почтовой марки филателисты по всему миру отмечают выставками, торгами, обменами и просто разговорами о раритетах, манколистах и новых блоках. Если вдруг у вас где-то завалялся альбом с марками — самое время его открыть. Возможно, там лежит маленькое сокровище.

День Глобальной Любви

Global Love Day — праздник, который напоминает: мы все способны на великое чувство. Идея родилась в США в начале 2000-х, но смысл универсален: 1 мая предлагается отбросить различия в национальности, религии, взглядах и просто проявить к миру немного больше любви — словом, поступком, улыбкой. Официальный девиз праздника: «Любовь начинается с нас». В этот день проходят флешмобы, концерты, акции и образовательные мероприятия. А если глобальные миссии для вас пока тяжеловаты, можно просто обнять родных, написать приятное сообщение другу или порадовать себя чашкой кофе. Это тоже вклад в мировую доброту.

close Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 мая в других странах

День ландыша — Франция. Во Франции 1 мая — это не только Первомай, но еще и День ландыша (La Fête du Muguet). Традиция дарить ландыши в этот день берет начало в XVI веке, когда король Карл IX получил в подарок веточку этих нежных цветов и, растроганный, приказал дарить ландыши ко Дню весны всем придворным. С тех пор французы обожают этот обычай: на улицах устраивают целые мини-ярмарки, где продают крошечные букеты ландышей.

День верности — США. Другой вариант названия — День лояльности (Loyalty Day). Он был учрежден в США в 1921 году в знак верности национальным идеалам — свободе, справедливости и конституционному порядку. Изначально задумывался как альтернатива социалистическому Первомаю. Сегодня в этот день проходят образовательные мероприятия в школах, церемонии поднятия флагов и акции, напоминающие о важности гражданской ответственности.

День суслика — Канада. Канадцы — народ с чувством юмора, поэтому 1 мая у них отмечается День суслика (Groundhog Appreciation Day). Официальным праздником он не считается, но энтузиасты природы решили, что маленькие грызуны заслуживают своего дня. В некоторых провинциях устраивают лекции о жизни сусликов, экскурсии в заповедники, а кто-то просто выкладывает в соцсетях милые фото зверьков.

Праздник гавайских танцев, День Леи — Гавайские острова. 1 мая на Гавайях — это День Леи (Lei Day), праздник венков из цветов, который превратился в торжество гавайской культуры. Леи — это не только украшения, но и символ гостеприимства, любви, дружбы и уважения. В этот день устраивают парады, фестивали, показы традиционных танцев хула и конкурсы на самый красивый венок. Цветочные гирлянды надевают все — от малышей до туристов. Кстати, если кто-то вручает вам лею — обязательно примите ее с благодарностью и улыбкой. Такова традиция.

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День независимости Йом ха-Ацмаут — Израиль. Главный государственный праздник в 2025 году выпадает на 1 мая. Торжества начинаются вечером накануне: в городах зажигаются праздничные огни, проходят концерты, массовые гуляния, а кульминацией становятся салюты, парады, официальные церемонии и вручение премии Израиля выдающимся деятелям и организациям. В этот день у израильтян также принято устраивать пикники на природе.

Религиозные праздники 1 мая

День преподобного Иоанна Солунского

1 мая православная церковь вспоминает преподобного Иоанна Солунского, ученика знаменитого христианского подвижника Григория Декаполита. Иоанн родился в конце VIII века в Фессалониках (ныне Салоники, Греция) в благочестивой семье. С юных лет он выбрал путь монашества, посвятив свою жизнь духовной практике, молитве и служению людям. Вместе с Григорием Декаполитом Иоанн много странствовал, укрепляя веру в непростые времена иконоборческих споров. Согласно преданию, он отличался особой кротостью, терпением и способностью исцелять молитвой душевные и телесные болезни.

В этот день верующие просят преподобного Иоанна о духовной стойкости, помощи в преодолении жизненных испытаний и укреплении в вере.

Православная церковь 1 мая также чтит память: • мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана;

• святителя Космы, исповедника;

• мученика Иоанна Нового;

• священномученика Виссариона Селинина;

• преподобномученицы Тамары (Сатси).



Также это день празднования в честь Максимовской иконы Божией Матери.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святого Иосифа Обручника.



Народные праздники и приметы 1 мая

Живин день

1 мая в народном календаре отмечался Живин день — праздник, посвященный древнеславянской богине Живе, покровительнице жизни, весны и плодородия. Считалось, что в этот день природа пробуждается после зимней спячки: деревья зеленеют, птицы вьют гнезда, реки несут живую воду. В честь Живы устраивали обряды на здоровье, водили хороводы, пели песни о расцветающей земле. Люди старались провести этот день на свежем воздухе, приветствуя весну. А девушки пытались в этот день загадать желания на любовь и удачу: ведь считалось, что 1 мая само солнце готово помочь тем, кто просит искренне.

Кузьма Огородник

1 мая почитали и святого Кузьму Огородника — покровителя посевов, пашни и садов. В этот день крестьяне выходили на огороды и начинали работы на земле. Существовала примета: если на Кузьму посадить овощи — будет богатый урожай. Для этого проводили обряды: перед началом работы бросали в землю крошку хлеба или монетку — на удачу, чтобы земля была щедрой.

Приметы

Теплый день — к холодам во второй половине мая.

Если на Живин день много птиц вьет гнезда — к благополучному году.

Ландыши зацвели к 1 мая — значит, лето будет ранним и жарким.

На деревьях много почек — к обильному урожаю зерновых.

Много комаров в этот день — сенокос будет успешным.

Какие исторические события произошли 1 мая

305 год — римские императоры Диоклетиан и Максимиан добровольно отреклись от власти впервые в истории империи.

1006 год — на небе вспыхнула сверхновая SN 1006, самая яркая звезда в истории астрономических наблюдений.

1328 год — Англия официально признала независимость Шотландии по Эдинбургскому мирному договору.

1707 год — Англия и Шотландия объединились: создано государство Великобритания.

1753 год — Карл Линней опубликовал труд «Виды растений», ставший основой современной ботанической номенклатуры.

1786 год — в Вене с триумфом прошла премьера оперы Моцарта «Женитьба Фигаро».

1836 год — в Александринском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор».

1945 год — над Рейхстагом в Берлине военнослужащими Красной Армии водружено Знамя Победы.

1948 год — провозглашено создание Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), процесс завершился в сентябре того же года.

1994 год — трагедия во время Гран-при Сан-Марино: погиб Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1».

2004 год — сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы вошли в состав Европейского союза — крупнейшее расширение ЕС в истории.

Дни рождения и юбилеи 1 мая

В 1769 году родился Артур Уэлсли, герцог Веллингтон — британский фельдмаршал, победитель в битве при Ватерлоо и премьер-министр Великобритании.

В 1794 году родился Федор Семенов — российский астроном-любитель, удостоенный Золотой медали Русского географического общества.

В 1827 году родился Жюль Бретон — французский художник, мастер крестьянского жанра.

В 1895 году родился Николай Ежов — советский государственный деятель, нарком внутренних дел.

В 1917 году родился Федор Хитрук — советский режиссер анимационного кино, создатель советского Винни-Пуха.

В 1924 году родился Виктор Астафьев — русский писатель, эссеист и драматург, сценарист, автор «Царь-рыбы», «Пастуха и Пастушки» и других знаменитых повестей и романов.

Кто празднует день рождения

80 лет исполняется Рите Кулидж — американской певице, двукратной лауреатке премии «Грэмми».

74 года исполняется Александру Ефремову — белорусскому киноактеру, режиссеру и сценаристу, народному артисту Белоруссии.

63 года исполняется Елене Ханге — российской журналистке и телеведущей.

43 года исполняется Джейми Дорнану — британскому актеру, модели и музыканту.

38 лет исполняется Леонардо Бонуччи — итальянскому футболисту, чемпиону Европы.