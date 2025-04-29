29 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 апреля в мире отмечают Международный день танца и день рождения застежки-молнии. Также есть повод загадать желание и отпустить его «во Вселенную». У православных верующих Радоница — день поминовения умерших родных и близких. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 апреля

Международный день танца

Если вы хотя бы раз отплясывали под «Макарену», устраивали домашнюю сальсу в носках или просто от души трясли плечами на кухне под любимый плейлист, то этот праздник — ваш. Международный день танца ежегодно отмечается 29 апреля, он был учрежден ЮНЕСКО в 1982 году. Дата выбрана неслучайно: в этот день родился Жан-Жорж Новерр — французский балетмейстер, которого называют отцом современного балета. Но праздник давно перерос балетные подмостки: его отмечают все — от тиктокеров до танцоров на льду.

День рождения «Докторской» колбасы

Вот он — праздник, который пахнет детством, завтраком и кусочком «просто так» для любимого питомца. 29 апреля 1936 года на мясокомбинате в Москве была произведена первая партия «Докторской» колбасы. Той самой — бледно-розовой, нежной, ароматной и с абсолютно уникальным вкусом. Создана она была по рецепту ВНИИ мясной промышленности специально для больных, «имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». То есть, по сути, продукт лечебный, восстанавливающий здоровье. А потом «врачебные рекомендации» ушли в народ, и колбасу стали употреблять повсеместно без всяких ограничений. Та самая «Докторская» остается одним из символов ушедшей советской эпохи.

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Всемирный день желаний

Праздник с универсальной «пропиской» — Всемирный день желаний — служит напоминанием о том, что мечтать не вредно, а очень даже полезно. Особенно если мечтать правильно. Формально праздник придумали в 2016 году как день, когда люди могут загадывать желания и запускать их «во Вселенную» — кто-то записывает в блокнот, кто-то сжигает бумажку, а кто-то просто шепчет себе под нос перед сном. Главное — искренне и без списков типа: «1. Машина, 2. Вилла, 3. Абонемент в зал (ну ладно, вино и суши)». Психологи считают, что процесс загадывания желания помогает лучше понять свои цели и внутренние потребности. А еще это просто приятно.

День рождения застежки-молнии

У этого великого изобретения тоже есть день рождения. Именно 29 апреля 1913 года американец шведского происхождения Гидеон Сундбэк получил патент на устройство, без которого мы бы до сих пор мучились с пуговицами на джинсах. Застежка-молния сначала была задумана для ботинок, потом ее применили на куртках, сумках, рюкзаках. Сегодня она применяется в текстильной промышленности повсеместно. А ведь когда-то это был технологический прорыв — сродни современному Face ID.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 апреля в других странах

День деревьев — Колумбия. В этой стране День деревьев — праздник не только с экологическим, но и с философским подтекстом. В школах читают стихи о природе, в парках — проводят посадку саженцев, а в соцсетях — вспоминают, как важно не только «обнять дерево», но и хотя бы не мусорить под ним. Все это — в рамках национальной программы по озеленению и сохранению биоразнообразия.

День розы «Мира» — США. Роза — это не только романтика, но и символ надежды и победы. В США 29 апреля отмечают День розы «Мира» (Peace Rose Day), выведенной французским селекционером Франсисом Мейяном до начала Второй мировой войны. История получилась почти кинематографичной: чтобы сберечь редкий сорт, селекционер тайно вывез саженцы из Франции в разные страны. В США красивейший цветок был представлен ​​29 апреля 1945 года, во время завершающего этапа штурма Берлина, поэтому роза получила название Peace (англ. «мир»). В 1945 году по всему миру было продано более 40 млн роз этого сорта.

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День Сёва — Япония. Национальный праздник, который отмечается в день рождения императора Хирохито, он же император Сёва. Он правил с 1926 по 1989 год и стал символом разнообразных перемен в жизни страны — от милитаризма и поражения во Второй мировой войне до экономического чуда. Японцы воспринимают этот день не как чествование личности, а как время для размышлений об ушедшей эпохе, истории, прогрессе и национальной идентичности.

Праздник Парашурама Джаянти — Индия. Парашурама Джаянти — не просто очередной фестиваль, а день рождения одного из самых суровых воплощений бога Вишну. Парашурама — воин с топором, поборник справедливости и, если верить мифам, человек, который уничтожил 21 поколение коррумпированных воинов. Его чтят в храмах, в его честь устраивают пуджи (молитвы) и раздают еду бедным.

День города Бишкека — Киргизия. Официальная дата основания города — 29 апреля 1878 года. Он появился на месте крепости Пишпек. В 1926-м город стал называться Фрунзе, а после распада СССР встал вопрос о переименовании столицы. Поскольку происхождение слова «пишпек» было неясно, выбрали похожее по звучанию кыргызское слово «бишкек». Оно означает «мутовка для перемешивания кумыса», а кумыс, как известно, любимый национальный напиток в стране. В день города в Бишкеке проходят шоу, концерты, фестивали, выставки и праздничный салют.

Религиозные праздники 29 апреля

Радоница

Радоница для православных — день особого поминовения умерших родных и близких, праздник, в котором скорбь соединяется с радостью, а траур уступает место светлой памяти. Радоница приходится на вторник второй недели после Пасхи, и именно в этот день православные христиане посещают храм, едут на кладбище, готовят поминальные угощения и делятся с ушедшими пасхальной вестью: «Христос воскресе!».

Радоница в 2025 году: какого числа ее отмечают, традиции дня поминовения усопших Радоница — особый день в православном календаре, когда верующие поминают своих родных и близких... 28 апреля 14:21

Это не день слез, а время для общения с предками — через молитву, воспоминания и внутреннюю тишину. В церковных службах звучат специальные песнопения, а на кладбищах появляются свечи, цветы. Именно с Радоницы «отпускается» великопостное ограничение на поминовение, и душа умершего особенно нуждается в добром слове и молитве близких. А если не можете сходить в храм, съездить на кладбище — просто вспомните об ушедших людях, которых вы любили, помолитесь за них дома.

close Егор Еремов/РИА Новости

День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии

29 апреля (по новому стилю) Церковь чтит трех сестер-мучениц — Агапию, Хионию и Ирину, живших в III–IV веках и пострадавших за веру Христову в годы жестоких гонений при императоре Диоклетиане. По преданию, сестры были родом из города Амфиполя в Македонии. Их арестовали за то, что они отказались участвовать в языческих жертвоприношениях. Агапия и Хиония были казнены сразу, а Ирину, младшую, отправили в ссылку и позже тоже предали смерти.

29 апреля Русская православная церковь также чтит память: • мученика Леонида и мучениц Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других.

• священномученика Константина Жданова, пресвитера.



Также это день икон Божией Матери Ильинской и Тамбовской.



Католическая церковь 29 апреля вспоминает:



• апостола Трофима;

• святую Катерину Сиенскую;

• святого Роберта Молемского;

• святую деву Энделиенту;

• святого Гуго Клюнийского.

Народные праздники и приметы 29 апреля

Арина — урви берега

В народном календаре 29 апреля известен как день Арины-рассадницы, или Арины — урви берега. К этому времени весенние воды размывали берега рек, плотины и запруды, отсюда и название.

Также день считался благоприятным для посадки рассады, особенно капусты. Женщины, занимаясь посадкой, надевали на голову туго завязанный платок, чтобы кочаны капусты получились плотными. Существовали и особые обряды: например, на грядку с капустной рассадой клали большой камень, накрывали его белым платком — чтобы капуста была белой и крепкой.

Приметы

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Много майских жуков — к засухе.

Ольха цветет — пора сеять гречиху.

Если день солнечный — хорошее время для высадки рассады.

Яркая радуга — к перемене погоды.

Западный ветер — к сырой погоде.

Птица села на окно — к добрым новостям или знакомству.

Какие исторические события произошли 29 апреля

1429 год — Жанна д'Арк во главе французской армии вошла в осажденный Орлеан, изменив ход Столетней войны.

1770 год — капитан Джеймс Кук впервые ступил на берег Австралии.

1882 год — в Берлине запущена первая в мире экспериментальная линия троллейбуса от Siemens.

1897 год — физик Джозеф Томсон объявил об открытии электрона на заседании Лондонского королевского общества.

1942 год — Герман Гессе завершил роман «Игра в бисер» — философский шедевр, который читают до сих пор, не всегда понимают, но любят.

1945 год — освобожден концлагерь Дахау, открытый первым в нацистской Германии. Здесь отрабатывалась система наказаний и издевательств над заключенными. По модели Дахау строились другие лагеря.

1961 год — советский хирург Леонид Рогозов диагностировал у себя острый аппендицит, находясь на антарктической станции. Впоследствии он сам себе удалил аппендикс — операция прошла успешно.

1975 год — началась операция «Частый ветер» — экстренная эвакуация американцев из Сайгона. Финальный аккорд Вьетнамской войны и один из самых драматичных кадров XX века — вертолет на крыше посольства.

1978 год — в Дании окончательно отменили смертную казнь.

1982 год — население Китая превысило 1 млрд человек.

1988 год — представители McDonald's заявили, что откроют ресторан в Москве.

2011 год — состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Великобритания наблюдала, как Золушка XXI века надела дизайнерское платье и вошла в историю монархии.

Дни рождения и юбилеи 29 апреля

1686 год — родился Василий Татищев — российский историк и государственный деятель, автор «Истории Российской».

1785 год — родился Карл Дрез — немецкий изобретатель, в честь которого названа дрезина.

1818 год — родился Александр II — российский император, освободивший крестьян и погибший от руки террориста.

1907 год — родился Фред Циннеманн — американский режиссер, обладатель четырех «Оскаров», снявший фильм «Человек, который познал бесконечность».

1935 год — родился Андрей Зализня — советский и российский лингвист, автор фундаментального труда о берестяных грамотах.

Кто отмечает день рождения

75 лет исполняется Филлипу Нойсу — австралийскому режиссеру и сценаристу, автору таких фильмов, как «Игры патриотов» и «Коллекционер костей».

72 года исполняется Николаю Бударину — российскому космонавту, Герою Российской Федерации, трижды побывавшему в космосе.

70 лет исполняется Ларисе Удовиченко — народной артистке России, звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Маргарита Назарова».

68 лет исполняется Дэниелу Дэй-Льюису — британскому актеру, единственному в истории трехкратному обладателю премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

67 лет исполняется Мишель Пфайффер — американской актрисе, известной по фильмам «Бэтмен возвращается», «Фрэнки и Джонни», «Опасные мысли».

66 лет исполняется Владимиру Толкачикову — российскому режиссеру и сценаристу.

55 лет исполняется Уме Турман — актрисе мирового уровня, звезде фильмов Квентина Тарантино и исполнительнице роли Мии Уоллес в «Криминальном чтиве».

37 лет исполняется Джонатану Тэйвзу — канадскому хоккеисту, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и двукратному олимпийскому чемпиону.

30 лет исполняется Виктории Синициной — российской фигуристке, чемпионке мира и Европы в танцах на льду.

29 лет исполняется Кэтрин Лэнгфорд — австралийской актрисе, звезде «13 причин почему».