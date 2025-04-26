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Подозреваемый в подрыве генерала Москалика признался в содеянном

Задержанный по делу о подрыве генерала Москалика дал признательные показания

Подозреваемый в подрыве генерала ВС РФ Ярослава Москалика дал признательные показания. Видео его допроса опубликовала ФСБ России.

На записи мужчина представляется Игнатом Кузиным и рассказывает, что в апреле 2023 года в Киевской области его завербовал «куратор Вадим». Осенью того же года задержанный переехал в Москву, в ноябре следующего года Кузин заселился в тот дом, где жил Москалик. А в феврале 2025 года мужчина купил автомобиль, забрал из тайника видеокамеру и бомбу.

«Взрыв был произведен дистанционно непосредственно куратором Вадимом», — сообщил Кузин.

25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова в подмосковной Балашихе прогремел взрыв — припаркованный во дворе автомобиль подорвался и загорелся. В это время рядом с транспортным средством проходил мужчина. Он не выжил, его тело отбросило к подъезду. Машина полностью выгорела. Изначально в СМИ появилась версия, что внутри автомобиля взорвался газовый баллон, а пострадал случайный прохожий. Однако затем было установлено, что в машине взорвалась бомба, а целью взрыва был генерал Москалик.

Ранее Трамп пообещал ознакомиться с деталями подрыва генерала Москалика.

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