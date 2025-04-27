25 погибших и более тысячи пострадавших. Что известно о взрыве в иранском порту

Что случилось
26 апреля в морском порту города Бендер-Аббаса произошел мощный взрыв. Как сообщил корреспондент агентства Tasnim, работавший на месте происшествия, взорваться мог топливный танкер. Взрывная волна уничтожила офисное здание и множество транспортных средств.
«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет»,
— рассказал источник газеты New York Times.
По словам одного из чиновников, взорвались контейнеры с химическими веществами. Какими именно — неизвестно: власти Ирана не считают, что это была диверсия или преднамеренная атака.
«Активисты киберпространства и СМИ должны воздерживаться от обсуждения вопросов, которые искажают психологическую безопасность общества, а те, кто нарушает психологическую безопасность общества, публикуя ложный контент, распространяя ложь и оскорбления, будут наказаны соответствующим образом в соответствии с законом», — предупредили в Генпрокуратуре Ирана.
Раненые и погибшие
Информация о жертвах и пострадавших обновлялась по мере работы экстренных служб на месте ЧП. Сейчас известно о 1139 раненных в результате взрыва.
«Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом»,
— заявила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани и добавила, что ситуация в порту остается под контролем.
Глава МВД Эскандар Момени назвал спасение жизней пострадавших первоочередной задачей в рамках работ в порту.
«Была проведена воздушная инспекция, к сожалению, пожар до сих пор полностью не потушен», — отмечал он накануне.
Пострадавших продолжают госпитализировать. Некоторым требуется срочное переливание крови. По словам главы Хормозганской службы переливания, между больницами уже распределили 350 порций крови.
«Центры донорства в городах Бендер-Аббас, Минаб, Бандар-Ленге и Кешм готовы принять донорскую кровь от альтруистически настроенных жителей провинции, чтобы помочь жертвам аварии», — сообщило агентство Iribnews.
Что говорят власти
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования родственникам жертв взрыва и распорядился провести расследование по факту ЧП. 27 апреля в Бендер-Аббасе закрыли все школы.
«Это решение было принято из-за загрязнения, вызванного взрывом в городе Бендер-Аббасе и окрестных деревнях», — объяснил глава города.
Спасатели продолжают тушить вызванный взрывом пожар. Вокруг него оборудовали насыпные сооружения и установили пустые контейнеры, чтобы предотвратить распространение огня, уточнил глава МВД республики. По его словам, тушению огня мешает сильный ветер.