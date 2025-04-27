25 погибших и более тысячи пострадавших. Что известно о взрыве в иранском порту

Число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 1100 человек

В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек, сообщила представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани. Раненых доставили в клиники, медики оказывают им помощь. Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди отмечал, что четверых пострадавших спасти не удалось. Позже стало известно о 25 погибших. По предварительным данным, в порту сдетонировало ракетное топливо. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

26 апреля в морском порту города Бендер-Аббаса произошел мощный взрыв. Как сообщил корреспондент агентства Tasnim, работавший на месте происшествия, взорваться мог топливный танкер. Взрывная волна уничтожила офисное здание и множество транспортных средств.

«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет»,

— рассказал источник газеты New York Times.

По словам одного из чиновников, взорвались контейнеры с химическими веществами. Какими именно — неизвестно: власти Ирана не считают, что это была диверсия или преднамеренная атака.

«Активисты киберпространства и СМИ должны воздерживаться от обсуждения вопросов, которые искажают психологическую безопасность общества, а те, кто нарушает психологическую безопасность общества, публикуя ложный контент, распространяя ложь и оскорбления, будут наказаны соответствующим образом в соответствии с законом», — предупредили в Генпрокуратуре Ирана.

close Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA/Reuters

Раненые и погибшие

Информация о жертвах и пострадавших обновлялась по мере работы экстренных служб на месте ЧП. Сейчас известно о 1139 раненных в результате взрыва.

«Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом»,

— заявила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани и добавила, что ситуация в порту остается под контролем.

Глава МВД Эскандар Момени назвал спасение жизней пострадавших первоочередной задачей в рамках работ в порту.

«Была проведена воздушная инспекция, к сожалению, пожар до сих пор полностью не потушен», — отмечал он накануне.

Пострадавших продолжают госпитализировать. Некоторым требуется срочное переливание крови. По словам главы Хормозганской службы переливания, между больницами уже распределили 350 порций крови.

«Центры донорства в городах Бендер-Аббас, Минаб, Бандар-Ленге и Кешм готовы принять донорскую кровь от альтруистически настроенных жителей провинции, чтобы помочь жертвам аварии», — сообщило агентство Iribnews.

Что говорят власти

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования родственникам жертв взрыва и распорядился провести расследование по факту ЧП. 27 апреля в Бендер-Аббасе закрыли все школы.

«Это решение было принято из-за загрязнения, вызванного взрывом в городе Бендер-Аббасе и окрестных деревнях», — объяснил глава города.

Спасатели продолжают тушить вызванный взрывом пожар. Вокруг него оборудовали насыпные сооружения и установили пустые контейнеры, чтобы предотвратить распространение огня, уточнил глава МВД республики. По его словам, тушению огня мешает сильный ветер.